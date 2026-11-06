పానీపూరీ అమ్మి నెలకు ₹4.5 లక్షలు: షాక్లో ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్లు
ఒక్క పానీపూరీ బండిపై నెలకు రూ. 1.2 లక్షల నికర లాభం సంపాదిస్తున్న వ్యాపారిని చూసి ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్లు ఆశ్చర్యపోయారు. కార్పొరేట్ ఉద్యోగానికి, స్వయం ఉపాధికి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్న ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
నేటి రోజుల్లో దేశంలోనే అత్యున్నత విద్యాసంస్థలైన ఐఐటీ (IIT) నుంచి పట్టా పొంది, పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో లక్షల జీతాలతో ఉద్యోగాలు సాధించడమే సఫలతకు తార్కాణంగా భావిస్తారు. అయితే, రోడ్డు పక్కన పానీపూరీ అమ్మే ఒక సాధారణ వ్యాపారి సంపాదన ముందు తమ కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలు ఎందుకూ పనికిరావేమో అనే సందేహం నలుగురు ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్లకు కలిగింది. ఆ వీధి వ్యాపారి నెలవారీ ఆదాయం, అతని జీవనశైలి గురించిన వివరాలు తెలుసుకుని వారు తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
రోజుకు 6 గంటల పనే.. నెలకు రూ. 1.2 లక్షల లాభం
ఐఐటీ గౌహతికి చెందిన వైష్ణవి శ్రీవాస్తవ అనే యువతి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు. అందులో ఆమెతో పాటు ఐఐటీ ఢిల్లీ, ఐఐటీ కాన్పూర్, ఐఐటీ హైదరాబాద్లలో చదువుకున్న మరో ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు. వీరంతా సరదాగా ఒక పానీపూరీ బండి వద్దకు వెళ్లి ఆ వ్యాపారితో మాట్లాడారు. ఆ సంభాషణ క్రమంలో అతను సంపాదిస్తున్న ఆదాయం తెలిసి షాక్కు గురయ్యారు.
"ఫ్రెండ్స్, మేము తీవ్రమైన షాక్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ పానీపూరీ అమ్మే వ్యక్తిని మాట్లాడించాం. అతని నెలవారీ నికర లాభం ఎంతో తెలుసా? అక్షరాలా రూ. 1,20,000. ఇది ఖర్చులు పోను మిగిలే నికర లాభం" అని వైష్ణవి వీడియోలో వెల్లడించారు.
ఆ వ్యాపారి పనివేళల గురించి వివరిస్తూ.. ఆయన సాయంత్రం 4 గంటలకు స్టాల్ తెరిచి రాత్రి 10 గంటలకు మూసివేస్తారు. అంటే రోజుకు కేవలం 6 గంటలు మాత్రమే పానీపూరీ విక్రయిస్తారు. "అతనికి అతడే యజమాని. ఆదివారం షాప్ తెరవాలనిపిస్తే తెరుస్తాడు, లేదంటే సెలవు తీసుకుంటాడు. మా ముఖాలు చూడకండి, మమ్మల్ని చూస్తే మాకే సిగ్గేస్తోంది" అని ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్లు సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
4 స్టాళ్లు.. సొంత ఇల్లు, స్కార్పియో కార్
ఆ సంభాషణలో మరొక సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వ్యాపారికి కేవలం ఆ ఒక్క స్టాల్ మాత్రమే లేదు. నగరంలో అటువంటివి మరో మూడు స్టాళ్లను ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు. అంటే మొత్తం నాలుగు పానీపూరీ స్టాళ్ల ద్వారా నెలకు రూ. 4.5 లక్షలకు పైగానే నికర లాభాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు.
ఆయన జీవనశైలిని ప్రస్తావిస్తూ.. ఆయన అద్దె ఇంట్లో కాకుండా సొంత ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నారని, సొంతంగా స్కార్పియో (Scorpio) ఎస్యూవీ కారు కూడా ఉందని వైష్ణవి తెలిపారు. "ఇది ఐఐటీయన్లకు, పానీపూరీ వాలాకు మధ్య పోటీ కాదు.. అసలైన కార్పొరేట్ మజ్దూర్లకు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్కు మధ్య ఉన్న తేడా" అని వీడియో క్యాప్షన్లో పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల భిన్నమైన స్పందనలు
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. పానీపూరీ వ్యాపారంలో లాభాలు ఎక్కువే ఉన్నప్పటికీ, దానికి వెనుక ఉన్న శ్రమను తక్కువగా చూడలేమని కొందరు కామెంట్ చేశారు.
"ఆయన 6 గంటలు అమ్మకం జరపడానికి మరో 6 గంటల పాటు ముందుగా తయారీ పనులు చేసుకోవాలి. కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు ఏసీ గదుల్లో కంఫర్టబుల్ కుర్చీల్లో కూర్చుని పనిచేస్తారు. కానీ వీధి వ్యాపారులు ఎండ, చలి, వర్షం, కాలుష్యాన్ని తట్టుకుని గంటల తరబడి నుంచుని కష్టపడతారు" అని ఒక నెటిజన్ విశ్లేషించారు.
"పానీ + పూరీ + ప్రాఫిట్ పవర్ను ఎప్పుడూ తక్కువగా అంచనా వేయకండి" అని మరొకరు చమత్కరించారు. కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల మానసిక ఒత్తిళ్లతో పోలిస్తే, స్వయం ఉపాధి ద్వారా వ్యాపార రంగానికి మారడంలోని లాభాలను ఈ ఘటన మరోసారి చర్చనీయాంశం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More