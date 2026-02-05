హిందీ మాత్రమే వస్తే పానీపూరీ అమ్ముకోవాల్సిందే.. మంత్రి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
తమిళనాడు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎంఆర్కే పన్నీర్సెల్వం చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నాయి. హిందీ మాత్రమే నేర్చుకున్న ఉత్తరాది వారు రాష్ట్రంలో పానీపూరీ అమ్ముకుంటున్నారని, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న తమిళ విద్యార్థులు విదేశాల్లో కోట్లు గడిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడులో మళ్ళీ 'భాషా యుద్ధం' మొదలైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేవలం కొన్ని వారాల సమయం మాత్రమే ఉన్న తరుణంలో, ఉత్తరాది నుంచి వచ్చే వలస కార్మికులను ఉద్దేశించి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎంఆర్కే పన్నీర్సెల్వం చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారాయి. హిందీ వర్సెస్ ప్రాంతీయ భాషా వివాదాన్ని ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెరపైకి తెచ్చాయి.
మంత్రి ఏమన్నారు?
ఒక బహిరంగ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పన్నీర్సెల్వం.. తమిళనాడు అనుసరిస్తున్న ద్విభాషా విధానం (తమిళం, ఇంగ్లీష్) వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ ఉత్తరాది వారిపై విమర్శలు గుప్పించారు.
"కేవలం హిందీ మాత్రమే నేర్చుకున్న ఉత్తరాది వారు ఉపాధి కోసం తమిళనాడుకు వచ్చి హోటళ్లలో టేబుళ్లు శుభ్రం చేయడం, భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా మారడం లేదా పానీపూరీ అమ్ముకోవడం వంటి చిన్న పనులు చేస్తున్నారు. కానీ, మన పిల్లలు తమిళంతో పాటు ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవడం వల్ల లండన్, అమెరికా వంటి దేశాలకు వెళ్లి కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారు" అని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు.
హిందీ ప్రాధాన్యత ఉన్న రాష్ట్రాల్లో విద్యాపరంగా అభివృద్ధి లేకపోవడం వల్లే అక్కడి ప్రజలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
డీఎంకే వివరణ.. విపక్షాల ఆగ్రహం
మంత్రి వ్యాఖ్యలపై దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు రావడంతో అధికార డీఎంకే (DMK) నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టింది. ఏ పని అయినా గౌరవప్రదమైనదేనని, మంత్రి వ్యాఖ్యల ఉద్దేశం హిందీ మాట్లాడే వారిని తక్కువ చేయడం కాదని పార్టీ ప్రతినిధి డాక్టర్ సయ్యద్ హఫీజుల్లా పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు ద్విభాషా విధానం ఏ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్త అవకాశాలను కల్పిస్తుందో వివరించడమే మంత్రి ఉద్దేశమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ఎంపీ టీఆర్ బాలు స్పందిస్తూ.. మంత్రి మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, హిందీ బలవంతపు రుద్దుడును మాత్రమే తాము వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పారు.
విపక్షాల మండిపాటు
"తమిళనాడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో వలస కార్మికుల పాత్ర ఎంతో ఉంది. మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉన్నాయి" అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కార్తీ చిదంబరం విమర్శించారు. మంత్రి వ్యాఖ్యలు ఉత్తరాది వారిని అవమానించేలా ఉన్నాయని సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఎంపీ అవధేష్ ప్రసాద్ మండిపడ్డారు. దేశాభివృద్ధిలో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల ప్రజల శ్రమ ఎంతో ఉందని జేడీయూ ఎంపీ సంజయ్ ఝా పేర్కొన్నారు.
నేపథ్యం ఇదీ
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన జాతీయ విద్యా విధానంలోని 'త్రిభాషా సూత్రాన్ని' తమిళనాడు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. హిందీని తమపై రుద్దే ప్రయత్నం జరుగుతోందని అక్కడి రాజకీయ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. కేవలం భాషా పరిజ్ఞానం వల్లనే ఆర్థిక స్థితిగతులు మారుతాయన్న మంత్రి వాదనపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.