ఐఐటీ జామ్ 2027 రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం: దరఖాస్తు విధానం, కావాల్సిన పత్రాలివే
దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే 'ఐఐటీ జామ్ 2027' దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 12 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 12 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ ప్రకటించింది.
దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీలు, ఇతర ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల్లో మాస్టర్స్ (పీజీ) కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే 'జాయింట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఫర్ మాస్టర్స్' (IIT JAM 2027) దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 12, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి ఐఐటీ జామ్ 2027 పరీక్ష నిర్వహణ బాధ్యతలను భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ (ఐఐటీ) ఖరగ్పూర్ చేపట్టింది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ jam.iitkgp.ac.in ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
అర్హతలు, కీలక తేదీలు
గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసినవారు లేదా 2027లో డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం పరీక్షలు రాయనున్న విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి అక్టోబర్ 12, 2026 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. దరఖాస్తుల్లో సవరణలు చేసుకోవడానికి కరెక్షన్ విండోను నవంబర్ 10, 2026న ప్రారంభించే అవకాశముంది.
పరీక్ష షెడ్యూల్ వివరాలు
ఐఐటీ జామ్ 2027 పరీక్షను ఫిబ్రవరి 14న నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్ష రెండు విడతల్లో (షిఫ్టుల్లో) జరుగుతుంది. మొదటి షిఫ్ట్ ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు, రెండో షిఫ్ట్ మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు ఒకటి లేదా రెండు టెస్ట్ పేపర్లకు హాజరు కావచ్చు. అయితే, రెండు పేపర్లు ఎంచుకునేవారు అవి వేర్వేరు షిఫ్టులలో ఉండేలా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తుకు కావలసిన పత్రాలు
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే సమయంలో అభ్యర్థులు క్రింది పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- పదో తరగతి లేదా ఎస్ఎస్సీ మార్కుల జాబితా / సర్టిఫికేట్.
- పాస్పోర్ట్ సైజు రంగు ఫోటో (3.5 సెంటీమీటర్ల వెడల్పు × 4.5 సెంటీమీటర్ల పొడవు).
- తెల్లటి కాగితంపై 2 సెంటీమీటర్ల పొడవు × 7 సెంటీమీటర్ల వెడల్పు గల బాక్స్ గీసి, అందులో నలుపు లేదా ముదురు నీలం రంగు సిరా పెన్నుతో అడ్డంగా చేసిన సంతకం.
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం (వర్తించే కేటగిరీల వారికి).
- దివ్యాంగులైన (PwD) అభ్యర్థులు చెల్లుబాటు అయ్యే పీడబ్ల్యూడీ సర్టిఫికేట్ (ఐచ్ఛికం), యుడీఐడీ (UDID) కార్డ్/నెంబరు.
అప్లై చేయడం ఎలా?
- అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ jam.iitkgp.ac.in ను సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న 'IIT JAM 2027 Registration' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత దరఖాస్తు ఫారమ్లోని వివరాలను సరిగ్గా నింపాలి.
- దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
- ఫారమ్ సమర్పించిన తర్వాత ప్రింట్ కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు కాపీని భద్రపరుచుకోవాలి.
దరఖాస్తు రుసుము వివరాలు
మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ కేటగిరీకి చెందిన అభ్యర్థులకు ఒక టెస్ట్ పేపర్కు రూ.1000, రెండు టెస్ట్ పేపర్లకు రూ.1350 రుసుముగా నిర్ణయించారు. మిగిలిన అన్ని కేటగిరీల అభ్యర్థులకు ఒక పేపర్కు రూ.2000, రెండు పేపర్లకు రూ.2700 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షకు ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు వసూలు చేయరని, బ్యాంకు లేదా పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు ఉంటే అభ్యర్థులే భరించాలని ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ స్పష్టం చేసింది. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More