Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మే 26నే కేరళను తాకనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు

    ఈ ఏడాది ఎండలతో అల్లాడుతున్న భారతీయులకు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) చల్లని కబురు చెప్పింది. సాధారణం కంటే ముందుగానే, అంటే మే 26వ తేదీనే నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకనున్నాయని అంచనా వేసింది. అయితే, 'ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల వర్షపాతం స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.

    Updated on: May 15, 2026 3:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక వంటి నైరుతి రుతుపవనాల రాకపై ఐఎండీ కీలక ప్రకటన చేసింది. నిప్పులు కురిపిస్తున్న ఎండల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తూ, మే 26న కేరళలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయని వాతావరణ శాఖ శుక్రవారం వెల్లడించింది. సాధారణంగా జూన్ 1న రావాల్సిన వర్షాలు, ఈసారి వారం ముందే పలకరించనున్నాయి. గత ఏడాది మే 24నే రుతుపవనాలు కేరళకు చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

    మే 26నే కేరళను తాకనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు (HT_PRINT)
    మే 26నే కేరళను తాకనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు (HT_PRINT)

    ముందస్తు రాక.. ఉపశమనానికి వేళ

    మే 14 నుంచి 28 మధ్య కాలంలో పశ్చిమ తీరంలోని దక్షిణాది ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. కేరళలోకి రుతుపవనాల ప్రవేశం అనేది దేశవ్యాప్త వాతావరణంలో వచ్చే అతిపెద్ద మార్పునకు సూచిక. ఇది వేసవి కాలం ముగిసి, వర్షాకాలం ప్రారంభమైందని చెప్పే సంకేతం. ఇవి ఉత్తర దిశగా ప్రయాణించే కొద్దీ, దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి ప్రజలకు వేడి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

    అయితే, ఈ అంచనాలో ప్లస్ లేదా మైనస్ 4 రోజుల తేడా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మే 22 నుంచి మే 30 మధ్య ఎప్పుడైనా రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకొచ్చు.

    ఎల్ నినో సెగ: వర్షాలపై ప్రభావం ఉంటుందా?

    రుతుపవనాలు త్వరగా వస్తున్నాయన్న ఆనందం ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏడాది 'ఎల్ నినో' రూపంలో ఒక ఆందోళన పొంచి ఉంది. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే ఉష్ణప్రవాహాల మార్పుల (ఎల్ నినో) వల్ల భారత్‌లో ఎండల తీవ్రత పెరగడమే కాకుండా, వర్షపాతం తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది.

    మే నుంచి జూలై మధ్య ఈ ఎల్ నినో పరిస్థితులు బలపడి, రికార్డు స్థాయిలో ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నమూనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. దీని ప్రభావంతో ఈ ఏడాది సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం (92 శాతం) నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తన మొదటి విడత అంచనాలో పేర్కొంది. 1971-2020 మధ్య కాలంలో దేశ సగటు వర్షపాతం (LPA) 87 సెంటీమీటర్లుగా ఉంది. ఈసారి అది 92 శాతానికి పరిమితం కావచ్చు.

    ఐఎండీ లెక్కలు ఎలా వేస్తుంది?

    2005 నుండి ఐఎండీ ఈ తరహా ముందస్తు అంచనాలను వేస్తోంది. ఇందుకోసం అత్యాధునిక 'స్టాటిస్టికల్ మోడల్'ను వాడుతున్నారు. ప్రధానంగా 5 అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ లెక్కలు వేస్తారు:

    • వాయువ్య భారత్‌లోని కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.
    • దక్షిణ ద్వీపకల్పంలో కురిసే రుతుపవన పూర్వ వర్షాలు.
    • దక్షిణ చైనా సముద్రంపై మేఘాల సాంద్రత (Outgoing Long wave Radiation - OLR).
    • ఆగ్నేయ హిందూ మహాసముద్రం, ఈశాన్య హిందూ మహాసముద్రం మీదుగా వీచే గాలి వేగం.
    • నైరుతి పసిఫిక్ ప్రాంతంలో వాతావరణ మార్పులు.

    రైతన్నకు ముందస్తు సన్నద్ధత

    రుతుపవనాల రాకపై ఇచ్చే ఈ సమాచారం దేశంలోని కోట్లాది మంది రైతులకు ఎంతో కీలకం. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖరీఫ్ సీజన్ సాగుకు సిద్ధమయ్యే రైతులు ఈ అంచనాల ఆధారంగానే విత్తనాలు వేయడం, పొలాలను సిద్ధం చేసుకోవడం వంటి పనులు చేపడతారు. ఈసారి వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరికలు ఉన్న నేపథ్యంలో, నీటి యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులు దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సాధారణంగా రుతుపవనాలు కేరళకు ఎప్పుడు రావాలి?

    సాధారణంగా ప్రతి ఏటా జూన్ 1వ తేదీని రుతుపవనాల రాకకు ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తారు. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఇది వారం అటు ఇటుగా మారవచ్చు.

    2. ఈ ఏడాది వర్షాలు తక్కువగా ఉంటాయా?

    అవును, ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల ఈసారి దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా (92%) ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది.

    3. తెలుగు రాష్ట్రాలకు రుతుపవనాలు ఎప్పుడు వస్తాయి?

    కేరళలోకి ప్రవేశించిన వారం నుండి పది రోజుల్లోపు రుతుపవనాలు రాయలసీమ మీదుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. అంటే మే చివరి వారం లేదా జూన్ మొదటి వారంలో మన వద్ద వర్షాలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    4. ఎల్ నినో అంటే ఏమిటి?

    పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల నీరు వేడెక్కడాన్ని ఎల్ నినో అంటారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. భారత్‌లో ఇది వర్షాలు తగ్గడానికి, వేడి పెరగడానికి కారణమవుతుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/మే 26నే కేరళను తాకనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు
    Home/News/మే 26నే కేరళను తాకనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes