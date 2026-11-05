IMD alert : తమిళనాడు నుంచి ఒడిశా వరకు- వర్షాలే వర్షాలు! ఐఎండీ అలర్ట్..
మురసు తుపాను క్రమంగా బలహీనపడినప్పటికీ, ఏపీ సహా పలు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. మరోవైపు దిల్లీలో చలిగాలులు, పొగమంచుతో పాటు వాయు కాలుష్యం తీవ్రస్థాయికి చేరింది.
తెలుగు రాష్ట్రాలను తీవ్రంగా వణికించిన 'మురసు' తుపాను ఉపశమించినప్పటికీ, వాతావరణంలో హెచ్చుతగ్గులు ఇంకా తగ్గలేదు. తుపాను ఉత్తర దిశగా పయనిస్తూ తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారుతోందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 5 నుంచి రాబోయే కొద్ది రోజుల పాటు మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు నవంబర్ 5న ఉన్నత స్థాయి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
గత రెండు రోజులుగా తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మురసు ఉధృతికి కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లడంతో పంట చేలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. తాజాగా తుపాను బలహీనపడుతున్నప్పటికీ, తీరం వెంబడి గాలి వేగం తగ్గకపోవడం, మళ్లీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్ష సూచన ఉండటంతో రైతులు, తీరప్రాంత ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటకల్లో వర్షాల హెచ్చరికలు..
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్ ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 8 వరకు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. నవంబర్ 7, 8 తేదీల వారాంతంలో ఈ ప్రాంతాల్లో వర్షాల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, యానాం: నవంబర్ 6 నుంచి నవంబర్ 8 వరకు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, కొన్నిసార్లు గాలి వేగం 50 కిలోమీటర్లకు చేరవచ్చని ఐఎండీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
దక్షిణ ఇంటీరియర్ కర్ణాటక: నవంబర్ 6 వరకు పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
కేరళ, మాహే: నవంబర్ 6 నుంచి 8 వరకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరించారు.
తూర్పు రాష్ట్రాలు: ఒడిశాలో నవంబర్ 7 వరకు, గంగా నదీ పరివాహక పశ్చిమ బెంగాల్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 9, 10 తేదీల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో నవంబర్ 8 నుంచి 10 వరకు విస్తారంగా వర్షాలు పడనున్నాయి.
ఈ మారిన వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తీరప్రాంత ప్రజలు, ప్రయాణికులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
దిల్లీలో పొగమంచు.. తీవ్రస్థాయికి చేరిన వాయుకాలుష్యం
దేశ రాజధాని దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో రుతుపవనాల నిష్క్రమణతో వాతావరణం వేగంగా మారుతోంది. నవంబర్ 5న ఉదయం వేళల్లో తేలికపాటి పొగమంచు కప్పేసింది. నగరంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 27డిగ్రీల నుంచి 29డిగ్రీల వరకు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 15డిగ్రీల నుంచి 17డిగ్రీల వరకు నమోదవుతాయని అధికారులు తెలిపారు. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 1.6డిగ్రీల నుంచి 3.0డిగ్రీల వరకు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.
మరోవైపు దిల్లీ ప్రజలను వాయుకాలుష్యం భయపెడుతోంది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) ప్రకారం గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (ఈక్యూఐ) 368గా నమోదై ‘అత్యంత తీవ్రమైన’ కేటగిరీకి చేరింది. పంజాబ్ ప్రాంతంలో గరిష్టంగా ఏక్యూఐ 458కి చేరడంతో తీవ్రమైన అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొంది. మంగళ, బుధవారాల్లో కూడా ఏక్యూఐ వరుసగా 332, 379గా నమోదైనట్లు డేటా స్పష్టం చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More