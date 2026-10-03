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Ind vs Pak : ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో కీలక ఘట్టం! ఇంకొన్ని గంటల్లో భారత్​- పాక్ ఫైనల్ మ్యాచ్, ఆసక్తికర సమీకరణలు..

ఆసియా గేమ్స్ పురుషుల క్రికెట్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు స్వర్ణ పతకం కోసం శనివారం (అక్టోబర్ 3) తలపడనున్నాయి. వర్షం నీలినీడల మధ్య సాగుతున్న ఈ టోర్నీలో చిరకాల ప్రత్యర్థుల మధ్య జరగనున్న ఈ మహా సమరంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Updated on: Oct 3, 2026, 08:20:55 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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ఆసియా గేమ్స్ చరిత్రలో కీలక ఘట్టం! క్రీడాభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మహా సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఆసియా గేమ్స్ వేదికపై పురుషుల క్రికెట్‌లో దాయాది దేశాలు ముఖాముఖి తలపడటం ఇదే తొలిసారి. అది కూడా నేరుగా స్వర్ణ పతక పోరులోనే ఈ రెండు జట్లు తలపడనుండటంతో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ తీవ్రస్థాయికి చేరింది. శనివారం (అక్టోబర్ 3) జరగనున్న ఈ హై-వోల్టేజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ప్రియుల దృష్టి నెలకొంది.

ఇండియా వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్​కు సర్వం సిద్ధం.. (PTI)
ఇండియా వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్​కు సర్వం సిద్ధం.. (PTI)

డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా టీమిండియా

ఆసియా గేమ్స్ 2026లో భారత జట్టు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది. గత ఆసియా గేమ్స్‌లో స్వర్ణం సాధించిన భారత్, ఈసారి కూడా అదే జోరును కొనసాగించి పసిడి పతకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ విషయానికి వస్తే.. ఆసియా గేమ్స్ పురుషుల క్రికెట్‌లో ఆ జట్టుకు ఒకే ఒక్క పతకం లభించింది. 2010లో గ్వాంగ్‌జౌ వేదికగా జరిగిన క్రీడల్లో పాక్ కాంస్య పతకంతో సరిపెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి ఎలాగైనా స్వర్ణం సాధించి కొత్త చరిత్ర సృష్టించాలని పాకిస్థాన్ భావిస్తోంది.

వర్షం ఆటంకం.. ర్యాంకింగ్స్‌‌తో సెమీస్‌కు!

జపాన్‌లోని నిషిన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ ఆసియా గేమ్స్ 2026 క్రికెట్ పోటీలకు వర్షం తీవ్ర ఆటంకం కలిగిస్తోంది. ఇప్పటివరకు వర్షం కారణంగా ఏకంగా ఆరు మ్యాచ్‌లు రద్దయ్యాయి. ఇందులో నాలుగు క్వార్టర్‌ఫైనల్ మ్యాచ్‌లు ఉండటం గమనార్హం. వర్షం వల్ల క్వార్టర్‌ఫైనల్స్‌ రద్దు కావడంతో ఐసీసీ టి20 జట్ల ర్యాంకింగ్స్‌‌లో మెరుగైన స్థానాల్లో ఉన్న ఆధారంగా భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు సెమీఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించాయి.

సెమీస్‌లో భిన్నమైన పరిస్థితులు..

సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌ల్లో ఇరు జట్లకు వేర్వేరు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మొదటి సెమీఫైనల్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో మ్యాచ్‌ను కుదించారు. 13 ఓవర్ల చొప్పున కుదించిన ఈ పోరులో పాకిస్థాన్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. ఇక శ్రీలంకతో జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్‌లో భారత్‌కు వర్షం నుంచి ఉపశమనం లభించింది. వరుణుడి కరుణతో పూర్తి స్థాయి మ్యాచ్‌ సాధించిన భారత్, లంకను ఓడించి సగర్వంగా ఫైనల్‌కు చేరుకుంది.

హెడ్-టు-హెడ్: భారత్‌‌దే తిరుగులేని ఆధిక్యం!

టీ20 ఫార్మాట్‌లో భారత్, పాకిస్థాన్ హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డులను పరిశీలిస్తే టీమిండియాదే స్పష్టమైన పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లలో భారత్ 14-3 తేడాతో అత్యంత బలమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అయితే ఆసియా గేమ్స్ 2026 వేదికపై ఈ రెండు జట్లు ఎదురెదురుపడటం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం.

ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్, మ్యాచ్ వివరాలు..

భారత కాలమానం ప్రకారం ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ టీ20 మ్యాచ్ సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది. భారత్‌లో ఆసియా గేమ్స్ 2026 అధికారిక ప్రసారకర్తగా సోనీ వ్యవహరిస్తోంది. టీవీల్లో చూసే అభిమానులు సోనీ స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లలో, డిజిటల్ యూజర్లు సోనీ లివ్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లో ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు. ఉదయం 10 గంటలకు మ్యాచ్ మొదలవుతుంది.

ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్- తుది జట్లు (అంచనా)..

భారత జట్టు: వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.

పాకిస్థాన్ జట్టు: సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ (కెప్టెన్), సైమ్ అయూబ్, ఉస్మాన్ ఖాన్ (వికెట్ కీపర్), మాజ్ సదాకత్, హసన్ నవాజ్, అబ్దుల్ సమద్, అరఫాత్ మిన్హాస్, అహ్మద్ దానియాల్, మహమ్మద్ వసీం జూనియర్, అబ్రార్ అహ్మద్.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Ind Vs Pak : ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో కీలక ఘట్టం! ఇంకొన్ని గంటల్లో భారత్​- పాక్ ఫైనల్ మ్యాచ్, ఆసక్తికర సమీకరణలు..
Home/News/Ind Vs Pak : ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో కీలక ఘట్టం! ఇంకొన్ని గంటల్లో భారత్​- పాక్ ఫైనల్ మ్యాచ్, ఆసక్తికర సమీకరణలు..
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