ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు అడ్డుకట్ట.. వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్న విపక్షాలు
డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు విపక్షాలు పావులు కదుపుతున్నాయి. ఆదివారం నాటికి ఎంపీలను ఢిల్లీకి రావాలని పిలుపునిచ్చాయి. డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్కు బహిరంగ విజ్ఞప్తి చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నాయి.
డీలిమిటేషన్కు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు విపక్ష కూటమి 'ఇండియా' తుది పోరాటానికి సన్నద్ధమవుతోంది. బిల్లు ఆమోదం పొందే అవకాశాలు ప్రభుత్వ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ, ప్రతిపక్షాలు తమ బలాన్ని కూడగట్టుకునే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశాయి. ఆదివారం నాటికి ఎంపీలు ఢిల్లీకి చేరుకోవాలని కొన్ని విపక్షాలు ఆదేశించాయి. పార్టీ ఫిరాయింపుల ముప్పు నుంచి తమ ఎంపీలను కాపాడుకునేందుకు మరికొన్ని పార్టీలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాయి. శనివారం నాడు డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్కు బహిరంగ విజ్ఞప్తి చేసే అంశాన్ని ఇండియా కూటమి పరిశీలిస్తోందని ఇద్దరు సీనియర్ విపక్ష నేతలు వెల్లడించారు.
లోక్సభలో ప్రస్తుత బలాన్ని అలాగే కొనసాగించాలన్నది కాంగ్రెస్ డిమాండ్ మొదటి నుంచీ స్పష్టంగా ఉంది. రెండోదిగా, ప్రస్తుత బలం ఆధారంగానే మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని కోరుతోంది. మూడోదిగా, వచ్చే 25 ఏళ్ల పాటు లోక్సభలో వివిధ రాష్ట్రాల బలం నిష్పత్తిని స్తంభింపజేయాలని పట్టుబడుతోంది. అయితే మహిళా రిజర్వేషన్ సాకుతో ప్రధానమంత్రి మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా డీలిమిటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారని 10 జనపథ్లో సమావేశమైన కాంగ్రెస్ వ్యూహ బృందం తర్వాత లోక్సభలో కాంగ్రెస్ ఉపనేత గౌరవ్ గొగొయ్ విలేకరులతో చెప్పారు.
ఎన్నికల సంఘంపై గౌరవ్ గొగొయ్ విమర్శలు
చట్టప్రకారం డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నామినేట్ చేసిన భారత ఎన్నికల సంఘం సభ్యుడు ఉండాలి. ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ గొగొయ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. "మొదట ఎస్ఐఆర్, ఓటర్ల జాబితాను తారుమారు చేసి ఎవరు ఓటు వేయగలరో, ఎవరు వేయలేరో చూడటానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నించింది. ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ ద్వారా ఎక్కడ ఓటు వేయగలరో, ఎక్కడ వేయలేరో నిర్ణయించాలని చూస్తోంది. ఇదంతా ఎన్నికల సంఘం ద్వారానే చేస్తున్నారు. ఈసీని ఒక తోలుబొమ్మగా మార్చి ప్రజలకు అన్యాయం చేశారు. డీలిమిటేషన్ విషయంలో వారు న్యాయం చేస్తారని మనం ఆశించగలమా? తారుమారు చేస్తున్న పార్టీ దేశ సంక్షేమం గురించి ఆలోచిస్తుందని ఆశించగలమా? ఏదో ఒకరోజు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలన్నదే వారి ఉద్దేశం. కాంగ్రెస్ పోరాటం కొనసాగిస్తుంది" అని గొగొయ్ స్పష్టం చేశారు.
విపక్షాల సమావేశం.. స్టాలిన్తో సంప్రదింపులు
ప్రధానమంత్రి మోదీ, అమిత్ షా భారత ప్రజలపై పెద్ద కుట్ర పన్నుతున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ మీడియాకు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారం వెనుక ఉన్న అసలు కుట్ర ఇదేనని అన్నారు. ఇండియా కూటమి, విపక్ష పార్టీల సమావేశం ఉదయం 11:30 గంటలకు జరుగుతుందని, ఆ సమావేశంలో వ్యూహం ఖరారు చేస్తామని చెప్పారు. డీఎంకేను సంప్రదిస్తున్నారా అని అడిగినప్పుడు, "మేం అందరినీ సంప్రదిస్తున్నాం. డీఎంకే ఎప్పుడూ భారత రాజ్యాంగం పక్షానే నిలుస్తుంది. భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రేమించే వారెవరూ ఇలాంటి విభజన ఎజెండాలకు మద్దతు ఇవ్వలేరు. అందుకే అన్ని విపక్ష పార్టీలను సంప్రదిస్తాం" అని వేణుగోపాల్ వివరించారు.
వర్షాకాల సమావేశాల పొడిగింపుగా ప్రత్యేక సమావేశాలను లోక్సభలో నవంబరు 30 నుంచి, ఎగువ సభలో డిసెంబరు 2 నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు. ఉభయ సభల సమావేశాలు డిసెంబరు 3న ముగుస్తాయని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరెన్ రిజిజు ప్రకటించారు.
"తిరుప్పరంకుండ్రం అంశాన్ని రాజకీయం చేయకుండా నిలువరించేందుకు స్టాలిన్తో మాట్లాడాలని మా రాష్ట్ర నేతలకు సూచించాం. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వవద్దని వారు ఆయన్ను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు" అని సీపీఐ(ఎం) నేత ఎంఏ బేబీ హెచ్టీకి తెలిపారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ స్టాలిన్తో మాట్లాడారన్న వార్తలను టీఎంసీ రాజ్యసభ పక్ష నేత డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ ఖండించారు. అయితే మాజీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్కు ఇండియా కూటమి బహిరంగ విజ్ఞప్తి చేసే అవకాశం ఉందని సూచించారు.
గతంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఓడిపోవడానికి డీఎంకే కూడా ఒక ప్రధాన కారణమని వీసీకే అధినేత తోల్ తిరుమావళవన్ గుర్తు చేశారు. సుదీర్ఘ రాజకీయ వారసత్వం ఉన్న ఆ పార్టీ ఈసారి ప్రజలను నిరాశపరచవద్దని, బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వవద్దని కోరారు.
పార్లమెంటులో సంఖ్యాబలం లెక్కలు
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఓడించేందుకు కనీసం 181 ఓట్లు అవసరం కాగా, ఇండియా కూటమి 230 ఓట్లు సాధించింది. ఇప్పుడు లోక్సభలో కనీసం 57 మంది సభ్యుల బలం తగ్గిపోయే ప్రమాదాన్ని కూటమి ఎదుర్కొంటోంది.
22 మంది డీఎంకే ఎంపీలు, 20 మంది తిరుగుబాటు టీఎంసీ ఎంపీలు బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సేన (యూబీటీ)కు చెందిన తొమ్మిది మంది ఎంపీల్లో ఆరుగురు జూన్ 22న ఏక్నాథ్ షిండే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరారు. శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ వర్గం కూడా రాబోయే డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు సూచించింది. వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిసే వరకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ సస్పెన్షన్ ఎదుర్కొంటుండటం ఆ పార్టీకి మరో ఎదురుదెబ్బగా మారింది. కల్యాణ్ సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని కోరుతూ టీఎంసీ లోక్సభ పక్ష నేత అభిషేక్ బెనర్జీ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాశారు.
వ్యూహ సమావేశంలో కొందరు నేతలు మాట్లాడుతూ, డీఎంకే లేదా ఎన్సీపీ-ఎస్పీ ఎంపీలు అందరూ డీలిమిటేషన్కు అనుకూలంగా లేరని, వారిలో కొందరు బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
విపక్ష కూటమిలో ఆందోళన నెలకొంది. బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడం తప్పనిసరి చేస్తూ అన్ని పార్టీలు మూడు లైన్ల విప్ జారీ చేస్తాయని ఓబ్రెయిన్ చెప్పారు. "కొన్ని పార్టీలు తమ ఎంపీలను ఆదివారం నాటికి ఢిల్లీకి రావాలని కూడా కోరాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొందరు ఎంపీలను సంభావ్య ప్రలోభాల నుంచి కాపాడుతున్నట్లు మరో విపక్ష పక్ష నేత తెలిపారు.
విపక్ష నేతలతో వ్యవహరించే తీరు ఇదేనా?
డీలిమిటేషన్ సంబంధిత బిల్లులను ప్రభుత్వం తీసుకువస్తోందని తెలియజేసేందుకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరెన్ రిజిజు కొందరు విపక్ష నేతలకు ఫోన్ చేశారని ఓబ్రెయిన్ చెప్పారు. "ఈ విషయం మాకు ఇప్పటికే ఎక్స్ ద్వారా తెలిసింది. విపక్ష నేతలతో వ్యవహరించే పద్ధతి ఇది కాదు అని ఆయనకు చెప్పాను" అని ఓబ్రెయిన్ అన్నారు.
"చెప్పేదానికి, చేసేదానికి తేడా ఉంటుంది. అమలు చేసినప్పుడు మేం స్పందిస్తాం. బీజేపీ అనేక చోట్ల ఏళ్ల తరబడి అధికారంలో ఉంది కానీ ఇప్పటివరకు ఏమీ జరగలేదు. ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రకటనలు చేస్తున్నారేమో. మహిళా రిజర్వేషన్పై మా దీర్ఘకాలిక వైఖరి మీ అందరికీ తెలిసిందే. అన్ని పార్టీలు కలిసి కూర్చుని చర్చలు, సంప్రదింపులు జరిపి ఉంటే బాగుండేది. ఈ అంశంపై మా వైఖరి అందరికీ తెలుసు" అని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ మీడియాతో అన్నారు.
పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం ఉద్దేశించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై శుక్రవారం విపక్ష నేతలు తీవ్రంగా ఎదురుదాడి చేశారు. లోక్సభలో మోదీ ప్రభుత్వం కల్పిత మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీని సృష్టించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ విభాగం నేత జైరాం రమేష్ ఆరోపించారు. సర్వశక్తులా ప్రతిఘటిస్తామని ప్రకటించారు. నవంబరు 30న ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలపై చర్చించేందుకు పార్టీ పార్లమెంటరీ వ్యూహ బృందం సమావేశానికి ముందు చేసిన రెండు పోస్టుల్లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2023లోనే ఆమోదించిన మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలును, లోక్సభ బలాన్ని పెంచే ప్రణాళికలతో ముడిపెడుతూ ప్రభుత్వం తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు చేస్తోందని ఆరోపించారు.
"ప్రత్యేక సమావేశం మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం కాదు. అది ఇప్పటికే చట్టంగా మారింది. దానిని ప్రధాని, హోంమంత్రి జోడీ మూడేళ్లకు పైగా ఫ్రిజ్లో పెట్టారు. ప్రత్యేక సమావేశం డీలిమిటేషన్ కోసమే. నియోజకవర్గాల భౌగోళిక స్వరూపాన్ని నిర్ణయించే బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది? ఓటర్ల జాబితాల తయారీని పూర్తిగా అపహాస్యం చేసి, ఎన్నికల ప్రక్రియ సమగ్రతను దెబ్బతీసిన సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ చేతిలో ఉంటుంది" అని జైరాం రమేష్ అన్నారు.