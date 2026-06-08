'ఇండియా' కూటమి కీలక నిర్ణయాలు: SIRపై సీజేఐకి లేఖ, మంత్రి రాజీనామాకు డిమాండ్
ఢిల్లీలో జరిగిన ప్రతిపక్ష 'ఇండియా' (INDIA) కూటమి సమావేశంలో 25 పార్టీల అగ్రనేతలు పాల్గొని పలు కీలక తీర్మానాలు చేశారు. ఓట్ల తొలగింపు, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) అంశాలపై సీజేఐకి లేఖ రాయాలని నిర్ణయించడంతో పాటు, నీట్-సీబీఎస్ఈ పరీక్షల వివాదంపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో సోమవారం 'ఇండియా' కూటమి అగ్రనేతలు సమావేశమయ్యారు. మొత్తం 25 ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు హాజరైన ఈ భేటీలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రజా సమస్యలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, అఖిలేష్ యాదవ్, మమతా బెనర్జీ తదితర నేతలతో కలిసి మీడియా సమావేశంలో వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ భేటీలో ఐదు ప్రధాన అంశాలపై కూటమి ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిందని ఆయన ప్రకటించారు.
1. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు లేఖ
ఎన్నికల్లో అక్రమాలు, ఓట్ల తొలగింపు, 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' (SIR) ప్రక్రియలో జరుగుతున్న లోపాలపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు సంయుక్తంగా లేఖ రాయాలని ఇండియా కూటమి నిర్ణయించింది. ఈ లేఖను త్వరలోనే సీజేఐకి అందజేయనున్నారు.
2. విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాకు డిమాండ్
నీట్ (NEET), సీబీఎస్ఈ (CBSE) పరీక్షల నిర్వహణలో జరిగిన లోపాలు, అక్రమాలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. “లక్షలాది మంది యువత భవిష్యత్తుతో ఆడుకుని, వారికి ద్రోహం చేసినందుకు గాను కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి.” అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు.
3. ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఆల్పార్టీ మీట్
దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న క్లిష్టమైన ఆర్థిక పరిస్థితి, పెరుగుతున్న నిరుద్యోగం, ధరల పెరుగుదల, రైతుల సమస్యలు మరియు సమాజంలోని పీడిత వర్గాలపై జరుగుతున్న అణచివేతపై చర్చించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఒక 'సర్వపక్ష సమావేశాన్ని' (All-party meeting) ఏర్పాటు చేయాలని కూటమి డిమాండ్ చేసింది.
4. రెండు నెలలకోసారి భేటీ – తదుపరి సమావేశం హైదరాబాద్లో
ఇండియా కూటమి నేతలు ఇకపై ప్రతి రెండు నెలలకోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలోనే తదుపరి కూటమి సమావేశాన్ని వచ్చే ఆగస్టు నెలలో హైదరాబాద్లో నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన తేదీలను త్వరలోనే ఖరారు చేస్తారు.
5. పార్లమెంట్లో ఉమ్మడి పోరాటం
రాబోయే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలలో (Monsoon Session) విపక్షాల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం కోసం నిరంతరం సమావేశం కావాలని నేతలు నిర్ణయించారు. పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రజా సమస్యలపై ఉమ్మడి వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తామని, ఎప్పటికప్పుడు లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత ఛాంబర్లో సమావేశమవనున్నట్లు ఖర్గే తెలిపారు.
మారిన రాజకీయ సమీకరణాలు
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రాంతీయ శక్తులైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC), డీఎంకే (DMK) పార్టీలు ఎదురుదెబ్బలు తిన్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. కూటమిలోని అంతర్గత విభేదాలను పక్కనబెట్టి ఉమ్మడిగా సాగాలని నేతలు నిర్ణయించారు.
ఈ భేటీకి రాహుల్ గాంధీ, మమతా బెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నేత ఒమర్ అబ్దుల్లాతో పాటు పలువురు లెఫ్ట్ పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. శివసేన (UBT) అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, జేఎంఎం నేత హేమంత్ సోరెన్ లు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వర్చువల్గా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More