ఈవీఎంలు వద్దు.. బ్యాలెట్ పేపర్లే ముద్దు: మోదీ, ఈసీలపై 'ఇండియా' కూటమి సమరశంఖం
ఓటర్ల జాబితాల సవరణలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ 'ఇండియా' కూటమి కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల కమిషన్పై పోరాటానికి సిద్ధమైంది. ఈవీఎంలను రద్దు చేసి బ్యాలెట్ పేపర్లను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆరు సూత్రాల కార్యాచరణను ప్రకటించింది.
దేశంలో ఎన్నికల సమగ్రతను దెబ్బతీస్తున్నారంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్పై విపక్ష 'ఇండియా' కూటమి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఓటర్ల సంక్షిప్త నిఘా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో భారీగా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించింది. ఈవీఎంల స్థానంలో పాత బ్యాలెట్ పేపర్ విధానాన్ని తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సుదీర్ఘ పోరాటానికి సమరశంఖం పూరించింది.
ఈవీఎంల రద్దు.. బ్యాలెట్ పేపర్ల పునరుద్ధరణ
దిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో 19 ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు, స్వతంత్ర ఎంపీ కపిల్ సిబల్ సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు సమావేశమై భవిష్యత్ వ్యూహంపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో ఈవీఎంల స్థానంలో కాగితపు బ్యాలెట్లను తీసుకురావాలనే ప్రతిపాదనకు అన్ని పార్టీలు వంద శాతం ఏకగ్రీవంగా మద్దతు తెలిపాయని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే వెల్లడించారు. అలాగే ఎన్నికల కమిషనర్లకు చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించే 2023 చట్ట సవరణను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
"గతంలో ప్రధాని మోదీ నోట్ల రద్దు చేశారు. ఇప్పుడు పౌరుల హక్కులను కాలరాస్తూ 'ఓట్ల రద్దు'కు పాల్పడుతున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఎన్నికల కమిషన్ను తమ కీలుబొమ్మలా వాడుకుంటున్నారు" అని ఖర్గే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇండియా' కూటమి ఆరు సూత్రాల పోరాట ప్రణాళిక
ఎన్నికల అక్రమాలను నిరసిస్తూ విపక్షాలు ఆరు సూత్రాల కార్యాచరణను ప్రకటించాయి.
- ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి మార్చ్: అక్టోబర్ 2 నుంచి 8 వరకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు, యువత భాగస్వామ్యంతో 'సేవ్ డెమోక్రసీ' ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం.
- ఈసీ కార్యాలయానికి మార్చ్: అక్టోబర్ 6న ప్రతిపక్ష ఎంపీలందరూ కలిసి ఎన్నికల కమిషన్ ప్రధాన కార్యాలయానికి పాదయాత్రగా వెళ్లడం.
- రాష్ట్రపతికి వినతిపత్రం: ఓటర్ల తొలగింపు, అక్రమాలపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్మును కలసి వినతిపత్రం సమర్పించడం.
- బహిరంగ సభలు: దేశవ్యాప్తంగా ఐదు భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించడం.
- దిల్లీలో మహా ధర్నా: నవంబర్ 1న దేశ రాజధాని దిల్లీలో భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టి ప్రజా నిరసన తెలపడం.
- న్యాయపోరాటం: ఎస్ఐఆర్ అక్రమాలు, ఎన్నికల వివాదాలపై కోర్టుల్లో ఉన్న కేసుల విచారణను వేగవంతం చేయాలని కోరుతూ న్యాయస్థానాలకు లేఖలు రాయడం.
సీఈసీ రాజీనామా చేయాలి: మమతా బెనర్జీ
సమావేశంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. "ఓట్ల దొంగతనానికి పాల్పడుతున్న సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి. ఓటు హక్కు సురక్షితంగా లేకపోతే దేశం ఎలా ముందుకు సాగుతుంది?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈసీ వాడుతున్న 'ఈరోనెట్' (ERONET) సాఫ్ట్వేర్ పనితీరుపై కూడా ఆమె అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. భారత ప్రజాస్వామ్యంపై మోదీ, అమిత్ షా, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ కలిసి దాడి చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎన్నికల్లో జరుగుతున్న అక్రమాలను ప్రజలకు వివరించడంలో విపక్షాలు సఫలమయ్యాయని, దేశంలో కచ్చితంగా మార్పు తెస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
వివరణ ఇచ్చిన ఎన్నికల కమిషన్
ఓటర్ల జాబితాల సవరణలో ఎటువంటి అక్రమాలు జరగలేదని ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. మరణాలు, వేరే ప్రాంతాలకు మారడం వల్లే పేర్లు తొలగించామని, కమిషన్ తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ పూర్తి సమన్వయంతోనే సాగుతున్నాయని పేర్కొంది. ఓటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో మార్పులు చేశామని తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More