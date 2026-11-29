ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై స్టాలిన్, పవార్తో ఇండియా కూటమి భేటీ.. చెన్నైకి సోనియా సహా నేతలు
పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలకు ముందు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుపై డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్, ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్తో ఇండియా కూటమి నేతలు ఆదివారం చర్చలు జరపనున్నారు.
పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలకు ముందు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై ఇండియా కూటమి నేతలు కీలక భేటీలకు సిద్ధమయ్యారు. ఆదివారం చెన్నైలో డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్, ముంబైలో ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్తో చర్చలు జరపనున్నట్లు సమాచారం. ఈ బృందంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, మాజీ అధ్యక్షులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, టీఎంసీ అధినేత మమతా బెనర్జీ ఉన్నారని వర్గాలు తెలిపాయి.
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కేరళ నేత వీడీ సతీశన్, టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ కూడా ఈ బృందంలో ఉన్నారు. ముంబై సమావేశంలో శివసేన (యూబీటీ) అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
బిల్లును వ్యతిరేకించాలని రాహుల్ గాంధీ పిలుపు
డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను వ్యతిరేకించాలని స్టాలిన్, డీఎంకేను కోరడానికి ఇండియా కూటమి సీనియర్ నేతలతో కలిసి చెన్నై వెళ్తున్నట్లు 'ఎక్స్' వేదికగా రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించారు. "లోక్సభ స్థానాలను 850కి పెంచడం భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతం చేస్తుంది. ఎన్నికల మ్యాప్ను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు ఇది బీజేపీ-ఆర్ఎస్ఎస్కు అపరిమిత అవకాశం ఇస్తుంది" అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
"తమిళనాడు ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేక శక్తులకు వ్యతిరేకంగా స్టాలిన్ ఎప్పుడూ ఒక కొండలా నిలబడ్డారు. దేశ ప్రయోజనం, తమిళనాడు ప్రయోజనం, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం మనమంతా కలిసి ఈ బిల్లును ఓడించాలి" అని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత పిలుపునిచ్చారు.
కూటమిలో భిన్న స్వరాలు, బిల్లుపై కసరత్తు
కేంద్రం తీసుకురానున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఓడించడానికి ప్రతిపక్షాలు బలం కూడగట్టుకుంటున్న వేళ ఈ సమావేశాలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. డీఎంకే ఇప్పటికే ఈ బిల్లుకు మద్దతు ప్రకటించగా, పవార్ పార్టీ కూడా మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. శనివారం విలేకరుల సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, "భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేస్తున్నారు, దయచేసి మేల్కొనండి" అని కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు, ఎన్డీయే భాగస్వాములు, బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చే పార్టీలకు సూచించారు.
ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎవరు కాపాడుతున్నారు, ఎవరు కాపాడటం లేదో త్వరలోనే స్పష్టమవుతుందని రాహుల్ అన్నారు. శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చినా, ఇండియా కూటమిలో ఆ పార్టీ వైఖరి మారదని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత స్పష్టం చేశారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీలకు నష్టం కలుగుతుందని విపక్షాల ఆందోళన
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం ఉద్దేశించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంట్లో ఉమ్మడిగా వ్యతిరేకించాలని శనివారం ఇండియా కూటమి నిర్ణయించింది. ఈ బిల్లు షెడ్యూల్డ్ కులాలు (ఎస్సీ), షెడ్యూల్డ్ తెగల (ఎస్టీ) ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగిస్తుందని కూటమి నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో శాశ్వతంగా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నంగా దీనిని అభివర్ణించారు.
నవంబర్ 30 నుంచి పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు
ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో లోక్సభ స్థానాల కేటాయింపు, శాసనసభల బలాన్ని 50 శాతం పెంచి మహిళలకు మూడింట ఒక వంతు రిజర్వేషన్ అమలు చేసే కొత్త రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును సోమవారం కేంద్రం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ సవరణల ప్రకారం సీట్లు, నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను 2051 వరకు స్తంభింపజేస్తారు.
పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల కోసం లోక్సభ నవంబర్ 30న, రాజ్యసభ డిసెంబర్ 2న సమావేశం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 3తో ఈ సమావేశాలు ముగుస్తాయి. రాజ్యాంగ (132వ సవరణ) బిల్లు, 2026 ప్రకారం లోక్సభ గరిష్ఠ సభ్యుల సంఖ్యను 850కి పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో రాష్ట్రాల నుంచి గరిష్ఠంగా 815 మంది, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి 35 మంది సభ్యులు ఉంటారు. అలాగే రాష్ట్ర శాసనసభల గరిష్ఠ పరిమితిని 500 నుంచి 650కి పెంచాలని ప్రతిపాదించారు.
బిల్లు ప్రతిపాదనలు
|అంశం
|ప్రతిపాదన / వివరాలు
|బిల్లు పేరు
|రాజ్యాంగ (132వ సవరణ) బిల్లు, 2026
|లోక్సభ గరిష్ఠ బలం
|850 (రాష్ట్రాల నుంచి 815, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి 35)
|శాసనసభ గరిష్ఠ పరిమితి
|500 నుంచి 650కి పెంపు
|స్థానాల పెంపు, రిజర్వేషన్
|లోక్సభ, అసెంబ్లీ సీట్లు 50% పెంపు; మహిళలకు 1/3 రిజర్వేషన్
|సరిహద్దులు, సీట్ల స్తంభన
|2051 వరకు
|పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు
|లోక్సభ నవంబర్ 30న, రాజ్యసభ డిసెంబర్ 2న ప్రారంభం; డిసెంబర్ 3న ముగింపు
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుపై విపక్షాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఇండియా కూటమి నేతల చెన్నై, ముంబై పర్యటనలు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కీలక మలుపుగా నిలవనున్నాయి.