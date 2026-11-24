ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
రాజీవ్ భద్రత తొలగింపు కుట్రే.. రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు
మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ భద్రతను ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించారని రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణ చేశారు. తల్లి సోనియా గాంధీ రాసిన 'బిలాంగింగ్' పుస్తకంపై చర్చ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పటి భద్రతా లోపాలు, నాటి పరిణామాలను వారు గుర్తుచేసుకున్నారు.
మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ భద్రతను తొలగించడం యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన ఘటన కాదని, ఆయన్ను హత్య చేసేందుకే కావాలని అలా చేశారని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తల్లి సోనియా గాంధీ రాసిన 'బిలాంగింగ్' పుస్తకం గురించి సోనియా గాంధీ, సోదరి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాతో కలిసి నిర్వహించిన వీడియో సంభాషణలో రాహుల్ ఈ విషయాలు పంచుకున్నారు.
"అది కేవలం ప్రమాదం కాదు. ఆయన్ను చంపేందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా అలా చేశారు. ఆయన హత్యకు గురయ్యేలా వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. అప్పుడు ఏం జరుగుతోందో స్పష్టంగానే కనిపించింది" అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
బిహార్ పర్యటన నాటి జ్ఞాపకాలు
ఎక్స్ (X) వేదికగా పంచుకున్న ఈ వీడియోలో 1991లో బిహార్ పర్యటనకు రాజీవ్ గాంధీ వెంట 21 ఏళ్ల రాహుల్ గాంధీ వెళ్లిన విషయాన్ని సోనియా గాంధీ ప్రస్తావించారు. ఆ పర్యటనలో రాజీవ్ గాంధీపై రాళ్లు రువ్వడం, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడం జరిగింది. "ఆయన ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు నాతో ఇలా అన్నారు.. ‘అమ్మా, నాన్న భద్రత విషయంలో మనం ఏదో ఒకటి చేయకపోతే, ఆయన అంత్యక్రియల కోసం నేను త్వరలోనే తిరిగి వస్తానని నాకు తెలుసు’" అని సోనియా గాంధీ ఆ నాటి రోజులను గుర్తుచేసుకున్నారు.
"నాన్న భద్రతను ఉపసంహరించడం వెనుక ఒక ఉద్దేశం ఉంది. 500కు పైగా పేజీలు ఉన్నా, అమ్మ తన పుస్తకంలో కొన్ని విషయాలను వదిలేశారు. అవన్నీ మాట్లాడుకోవడానికి ప్రియాంక, నేను అమ్మతో కలిసి కూర్చున్నాం. ఆ జ్ఞాపకాలలోకి వెళ్లడం వల్ల అప్పటి ఆనందం, నవ్వులు, బాధ కూడా తిరిగి వచ్చాయి. 'బిలాంగింగ్'లో అమ్మ ప్రయాణం అపారమైన ప్రేమ, ఘోర విషాదాలతో నిండి ఉంది. వాటన్నింటినీ ఆమె హుందాగా, ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు" అని నవంబర్ 24న రాహుల్ గాంధీ తన పోస్టులో తెలిపారు.
బిహార్ పర్యటన తనకు అంతిమ హెచ్చరికలా నిలిచిందని రాహుల్ చెప్పారు. "దానిపై నా వైఖరి చాలా స్పష్టంగా ఉంది. నాన్న చనిపోయేందుకే ఆయన భద్రతను తొలగించారు" అని అన్నారు. భద్రత విషయంలో తన తండ్రితో వాదించిన సందర్భాలను కూడా ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
భద్రతపై సోనియా గాంధీ ఆందోళన
మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ హత్య తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ భద్రత విషయంలో సోనియా గాంధీ ఎంతగా ఆందోళన చెందేవారో ప్రియాంక గాంధీ వివరించారు. "ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతూ ముళ్ల కంచెను మీరు తనిఖీ చేయడం నాకు గుర్తుంది. ఎవరైనా గార్డు నిద్రపోతున్నట్లు కనిపిస్తే, అతను నిద్రపోతున్నాడని మీరు చెప్పేవారు" అని ప్రియాంక పేర్కొన్నారు.
ఎస్పీజీ భద్రత తొలగింపు.. నాటి వివాదం
రాజీవ్ గాంధీ భద్రత ఉపసంహరణపై కాంగ్రెస్ చెబుతున్న కథనం ఎప్పుడూ వివాదాస్పదంగానే ఉంది. 1985లో ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ హత్య తర్వాత స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (ఎస్పీజీ) ఏర్పాటైంది. 1988లో పార్లమెంటు ఎస్పీజీ చట్టాన్ని ఆమోదించింది. ఆ సమయంలో ప్రధానమంత్రికి రక్షణ కల్పించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. అప్పట్లో ఆ చట్టంలో మాజీ ప్రధానమంత్రులను చేర్చలేదు.
1989లో వీపీ సింగ్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, రాజీవ్ గాంధీకి కల్పిస్తున్న ఎస్పీజీ భద్రతను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించింది. 1991 మే నెలలో తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబుదూర్లో రాజీవ్ గాంధీ హత్యకు గురైన తర్వాత, భద్రత తొలగింపు నిర్ణయంపై వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మాజీ ప్రధానమంత్రులు, వారి కుటుంబాలకు కనీసం పదేళ్ల పాటు ఎస్పీజీ రక్షణ కల్పించేలా ఎస్పీజీ చట్టానికి సవరణ చేశారు. తగిన ప్రత్యామ్నాయ భద్రతా చర్యలు కల్పించడంలో వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వం విఫలమైందన్న ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.
జైన్ కమిషన్.. వీపీ సింగ్ వివరణ
రాజీవ్ గాంధీ హత్య చుట్టూ ఉన్న కుట్ర, భద్రతా అంశాలను పరిశీలించే బాధ్యతను జైన్ కమిషన్కు అప్పగించారు. అయితే జైన్ కమిషన్ నివేదికను వీపీ సింగ్ తిప్పికొట్టారు. తన హయాంలో ఎల్టీటీఈ వంటి ఉగ్రవాద సంస్థల నుంచి ముప్పు ఉన్నప్పటికీ, రాజీవ్ గాంధీ ఎనిమిది సార్లకు పైగా తమిళనాడు వెళ్లి ప్రతిసారీ క్షేమంగా తిరిగి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. కక్షతోనే ఎస్పీజీ రక్షణ తొలగించారన్న ఆరోపణలపై స్పందిస్తూ, "ఎస్పీజీని ఉపసంహరిస్తూ వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఉత్తర్వు ఇవ్వలేదు. చట్టపరమైన నిబంధనల ప్రకారం అది దానంతట అదే ముగిసింది" అని ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.