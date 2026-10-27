సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్': "నిజాలు చెప్పడానికే"
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్' నవంబర్ 10న విడుదల కానున్నట్లు ప్రకటించారు. తన జీవితంపై ఇప్పటివరకు వచ్చిన రాతల్లో కల్పితాలే ఎక్కువని, నిజాలను ప్రపంచానికి చెప్పడానికే ఈ పుస్తకం రాశానని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధినేత్రి, మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ తన జీవిత విశేషాలతో రాసిన ఆత్మకథ ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’ (Belonging: A Journey of Love) త్వరలోనే పాఠకుల ముందుకు రాబోతోంది. నవంబర్ 10న విడుదల కానున్న ఈ పుస్తకంపై రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. తన జీవితం గురించి ఇన్నాళ్లూ ఇతరులు రాసిన కథనాల్లో నిజాల కంటే పుకార్లు, అతిశయోక్తులే ఎక్కువ ఉన్నాయని, అందుకే అసలు నిజాలను ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పుస్తకాన్ని రాసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.
ఇన్నాళ్లూ ఇతరులు చెప్పారు.. ఇప్పుడు నా వంతు
పుస్తకం గురించిన వివరాలను వెల్లడిస్తూ సోనియా గాంధీ ఒక ప్రత్యేక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.
"ఈ పుస్తకం బయటకు వచ్చినప్పుడు కొంత హంగామా జరగడం ఖాయం. దశాబ్దాలుగా నా కథను ఇతరులు చెబుతూ వచ్చారు, ఇప్పుడు నా వంతు వచ్చింది" అని సోనియా గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.
తన గురించి మార్కెట్లో ఉన్న అనేక పుస్తకాలు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉన్నాయని ఆమె వివరించారు. "నా గురించి చాలా రాశారు. కానీ అందులో చాలా వరకు కల్పితాలు లేదా అతిశయోక్తులే ఉన్నాయి. అందుకే నా అనుభవాలను, నిజాలను జరిగినవి జరిగినట్లే పుస్తక రూపంలో పెట్టాలని భావించాను. ఇది కేవలం ఒక వెర్షన్ మాత్రమే కాదు, నా అసలు కథ" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
అభిప్రాయాలు మారవచ్చు
ఈ పుస్తకం వెలువడిన తర్వాత తనపై ప్రజల్లో ఉన్న అభిప్రాయాలు మారవచ్చని సోనియా అభిప్రాయపడ్డారు. "కొందరు నా గురించి తమ దృక్పథాన్ని మార్చుకోవచ్చు. మరికొందరిలో నా పట్ల ఉన్న వ్యతిరేక అభిప్రాయం మరింత ఎక్కువ కావచ్చు. కానీ పుస్తకం రాసినప్పుడు లేదా ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి సాధారణమే" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
రాజీవ్ ప్రధాని కావడాన్ని వ్యతిరేకించాను
మాజీ ప్రధాని, తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ రాజకీయ ప్రవేశం, ప్రధాని పదవిని చేపట్టడంపై కూడా ఆమె ఈ పుస్తకంలో పలు కీలక విషయాలను ప్రస్తావించినట్లు తెలిపారు. నాటి రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాజీవ్ గాంధీని ప్రధాని కావాలని కోరినప్పుడు తాను దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినట్లు సోనియా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సంఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలన్నీ ఈ ఆత్మకథలో లభించనున్నాయి.
ఏళ్ల తరబడి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అగ్రనాయకురాలిగా వ్యవహరించిన సోనియా గాంధీ వ్యక్తిగత, రాజకీయ ప్రయాణంలో ఇప్పటివరకు వెలుగుచూడని సత్యాలను ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరించనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More