రాజీవ్తో తొలి ప్రేమ జ్ఞాపకాలు.. ఎక్స్ లో తొలి పోస్టులో పంచుకున్న సోనియా గాంధీ
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్'లో ఖాతా తెరిచారు. తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్' నవంబర్ 10న రానున్న నేపథ్యంలో, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీతో తన తొలి పరిచయం, ప్రేమ ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఆసక్తికర వీడియో పంచుకున్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో అధికారికంగా అడుగుపెట్టారు. తన తొలి పోస్ట్లోనే మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీతో ఉన్న మధుర జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. ఇంగ్లాండ్లోని కేంబ్రిడ్జ్ నగరంలో ఒక చిన్న గ్రీక్ రెస్టారెంట్లో తమ మధ్య మొదలైన ప్రేమ ప్రయాణాన్ని వివరిస్తూ భావోద్వేగ వీడియోను పంచుకున్నారు.
గ్రీక్ రెస్టారెంట్లో పరిచయం.. తొలి చూపులోనే ప్రేమ
రాజీవ్ గాంధీతో తన తొలి భేటీ గురించి సోనియా గాంధీ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లాండ్లో లభించే ఆహారం తనకు అస్సలు నచ్చేది కాదని, సొంత ఊరి రుచులకు దగ్గరగా ఉండే తిండి కోసం వెతుకుతుండగా కేంబ్రిడ్జ్లోని 'వార్సిటీ రెస్టారెంట్' అనే గ్రీక్ హోటల్ కనిపించిందని ఆమె తెలిపారు. ఆ రెస్టారెంట్కు యూరోపియన్, భారతీయ విద్యార్థులు ఎక్కువగా వచ్చేవారని పేర్కొన్నారు.
"ఆ చిన్న గ్రీక్ రెస్టారెంట్లోనే నేను రాజీవ్ను మొదటిసారి కలిశాను" అని సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ తమను పరిచయం చేశారని, రాజీవ్ను చూడగానే ఆయనతో జీవితాన్ని పంచుకోవాలనే భావన క్షణాల్లో కలిగిందని ఆమె చెప్పారు. రాజీవ్ మనసులోనూ అదే అభిప్రాయం వ్యక్తమైందని పేర్కొన్నారు.
ఆ సాధు స్వభావమే నా మనసును తాకింది
పరిచయం తర్వాత వారిద్దరి మధ్య స్నేహం బలపడింది. ఇద్దరూ కలిసి విందులు, విహారయాత్రలు, విద్యార్థుల సమావేశాలకు వెళ్లేవారు. ఒక వాలెంటైన్స్ డే వేడుకలోనూ పాల్గొన్నట్లు సోనియా గుర్తుచేసుకున్నారు.
"ఆయన ఎంతో అందంగా ఉండేవారు. అందం కంటే ఆయనలోని సాధు స్వభావం, నమ్రత నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. మొదటిసారి చూసినప్పుడు కలిగిన ఆ అనుభూతిని నేను ఎప్పటికీ మరచిపోలేను" అని సోనియా గాంధీ తన మధుర జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు.
నవంబర్ 10న 'బిలాంగింగ్' పుస్తకం విడుదల
సోనియా గాంధీ రాసిన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్' (Belonging) నవంబర్ 10న విడుదల కానుంది. ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ వీడియోను విడుదల చేశారు.
"కేంబ్రిడ్జ్లోని ఒక చిన్న గ్రీక్ రెస్టారెంట్లో నా ప్రేమ ప్రయాణం మొదలైంది. రాజీవ్, నేను కలిసి ప్రేమ, నవ్వులు, తీపి జ్ఞాపకాలతో ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకున్నాం. నవంబర్ 10న ఆ ప్రపంచాన్ని మీతో పంచుకోబోతున్నాను," అని సోనియా గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"ఒక అందమైన కలలాంటి కథ" - పవన్ ఖేరా స్పందన
సోనియా గాంధీ ఎక్స్ ఎంట్రీపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేరా స్పందించారు. రాజీవ్, సోనియా గాంధీల జీవిత ప్రయాణం ప్రేమ, నిబద్ధత, విషాదాల కలబోత అని ఆయన అభివర్ణించారు.
"సోనియా జీ, రాజీవ్ జీ ప్రేమకథ ఒక వేసవి రాత్రి కనే అందమైన కల లాంటిది. ఒక చీకటి విషాద మేఘం ఆ కలలను కమ్మేసే వరకు అది ఎంతో నిర్మలంగా, అద్భుతంగా సాగింది" అని పవన్ ఖేడా పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More