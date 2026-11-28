ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు, ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు: ఇండియా బ్లాక్
మహిళా రిజర్వేషన్తో ముడిపడిన డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకించాలని ఇండియా కూటమి నిర్ణయించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని, ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు.
మహిళా కోటాతో ముడిపడిన డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో ఉమ్మడిగా వ్యతిరేకించాలని ఇండియా కూటమి నేతలు శనివారం నిర్ణయించారు. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ శాశ్వతంగా అధికారంలో కొనసాగడానికి, దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతం చేయడానికి ఈ బిల్లును తెస్తున్నాయని ప్రతిపక్ష నేతలు ఆరోపించారు.
న్యూఢిల్లీలో విపక్ష పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో రెండు గంటల సమావేశం తర్వాత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మీడియాతో మాట్లాడారు. పెరిగిన జనాభాకు తగ్గట్టు ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సీట్లు పెరగనందున ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆ వర్గాల ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకమని ఆయన అన్నారు. ఈ బిల్లు ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని ఖర్గే విమర్శించారు.
'400’ నుంచి '800' లక్ష్యంగా బిల్లు తెస్తున్నారా?
గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ '400 దాటాలి' నినాదం ఇచ్చారని, ఇప్పుడు ఈ బిల్లు ద్వారా '800 దాటాాలి' అనే లక్ష్యాన్ని సాధించి శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉండాలని, రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూస్తున్నారని ఖర్గే ఆరోపించారు. ‘అధికారం పూర్తిగా వారి చేతుల్లోకి వెళితే, ఈ బిల్లును ఆయుధంగా వాడుకుని ఎప్పటికీ అధికారంలో ఉండటానికి ఏమైనా చేస్తారు. మేం ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తాం" అని మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రకటించారు.
చైనా తరహాలో చేతులు ఎత్తి మెజారిటీ సాధించే పరిస్థితి భారత్లో వస్తుందని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. "బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ చేతుల్లో ఎప్పటికీ ప్రభుత్వం ఉండేలా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ముగించాలని వారు అనుకుంటున్నారు. మనుస్మృతి అమలవుతుంది, ఇది ఖాయం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గతంలోనూ బీజేపీ ఈ బిల్లును తేవాలని ప్రయత్నించినా, విపక్షాల సమష్టి కృషితో విఫలమైందని గుర్తుచేశారు. "వారు ఈ నాటకం ఆడుతున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు అనుకూలంగా లేని, దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ముగించాలని చూస్తున్న ఈ బిల్లును కలిసికట్టుగా వ్యతిరేకించాలని నిర్ణయించాం" అని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు.
విపక్ష సమావేశంలో పాల్గొన్న నేతలు, కీలక డిమాండ్లు
లోక్సభ ప్రస్తుత బలాన్ని అలాగే ఉంచాలని, ప్రస్తుత లోక్సభ బలం ఆధారంగానే మహిళా రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని, రాష్ట్రాల మధ్య లోక్సభ సీట్ల కేటాయింపును వచ్చే 25 ఏళ్ల పాటు యథాతథంగా కొనసాగించాలని విపక్ష సమావేశంలో డిమాండ్లు ముందుకు వచ్చాయి. రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత నివాసంలో జరిగిన ఈ భేటీలో డీలిమిటేషన్కు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రభుత్వం తిరిగి ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో ఉమ్మడి వ్యూహంపై చర్చించారు.
ఈ సమావేశంలో ఖర్గేతో పాటు రాహుల్ గాంధీ, టీఎంసీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ, రాజ్యసభ ఎంపీ కపిల్ సిబల్, ఆర్జేడీ నేతలు అభయ్ కుమార్ సింగ్, మనోజ్ ఝా, సీపీఐ నేత పి. సంతోష్ కుమార్, ఐయూఎంఎల్ నేత ఇ.టి. మొహమ్మద్ బషీర్, ఆర్ఎస్పీ నేత ఎన్.కె. ప్రేమచంద్రన్ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శులు జైరాం రమేశ్, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, కె.సి. వేణుగోపాల్ కూడా హాజరయ్యారు. ఇండియా కూటమిలో లేని డీఎంకే, ఆప్, బీజేడీ పార్టీలను ఆహ్వానించినప్పటికీ అవి హాజరుకాలేదు.
850 సీట్ల సభ పనితీరుపై కపిల్ సిబల్ ప్రశ్నలు
సమావేశానికి ముందు కపిల్ సిబల్ మాట్లాడుతూ, ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే లోక్సభ సీట్లు సుమారు 850 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. 850 మంది సభ్యుల సభ సక్రమంగా నడవగలదా అన్నదే మొదటి ప్రశ్న అని ఆయన అన్నారు.
“అత్యంత తీవ్రమైన విషయం ఏమిటంటే, వారి లక్ష్యం కేవలం మహిళా రిజర్వేషన్ కాదు. మేము మహిళా రిజర్వేషన్కు సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఉన్న 543 సీట్లలోనే వారు వెంటనే అమలు చేయవచ్చు. కాబట్టి అది వారి అసలు లక్ష్యం కాదు. రాబోయే 30–40 ఏళ్లు అధికారంలో ఉండటమే వారి అసలు లక్ష్యం. అందుకే వారికి డీలిమిటేషన్ బిల్లు అత్యంత ముఖ్యం” అని కపిల్ సిబల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్నికల కమిషన్లో జ్ఞానేష్ కుమార్ను నియమించిన తరహాలోనే డీలిమిటేషన్ సంస్థలోనూ నియామకాలు చేస్తారని, మరో జ్ఞానేష్ కుమార్ను ఆ స్థానంలో కూర్చోబెడతారని సిబల్ ఆరోపించారు. ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లో తమకు అనుకూలంగా నియోజకవర్గాల సరిహద్దులు నిర్ణయించుకుంటారని ఆయన అన్నారు.
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు, కొత్త బిల్లు ముఖ్యాంశాలు
నవంబరు 30 నుంచి పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. లోక్సభ నవంబరు 30న, రాజ్యసభ డిసెంబరు 2న తిరిగి సమావేశమవుతాయి. ప్రభుత్వ పనితీరును బట్టి డిసెంబరు 3తో సమావేశాలు ముగుస్తాయి.
సోమవారం లోక్సభలో ప్రభుత్వం కొత్త రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనుంది. మహిళలకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో సభ సీట్ల కేటాయింపును, శాసనసభల బలాన్ని 50 శాతం పెంచి, సవరించిన కేటాయింపులు, సరిహద్దులను 2051 వరకు స్తంభింపజేయాలని ఈ బిల్లు ప్రతిపాదిస్తోంది.
బిల్లులోని ముఖ్యాంశాలు
|అంశం
|132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, 2026 ప్రతిపాదన
|లోక్సభ గరిష్ఠ బలం
|850 (రాష్ట్రాల నుంచి 815 వరకు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి 35 వరకు)
|రాష్ట్ర శాసనసభల పరిమాణ పరిమితి
|500 నుంచి 650కి పెంపు ప్రతిపాదన
|సీట్ల పెంపు
|లోక్సభ, రాష్ట్ర, కేంద్రపాలిత శాసనసభల్లో 50 శాతం పెంపు
|మహిళా రిజర్వేషన్
|ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలతో సహా మూడో వంతు సీట్లు
|స్తంభన గడువు
|సవరించిన సీట్ల కేటాయింపు, సరిహద్దులు 2051 వరకు స్తంభన
బిల్లు ఉద్దేశాలు, కారణాల ప్రకటన ప్రకారం లోక్సభ, రాష్ట్రాల, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల శాసనసభల్లో మహిళలకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్ వెంటనే అమలు చేయడమే దీని లక్ష్యం. డీలిమిటేషన్కు ముందు ఉన్న సీట్ల సంఖ్యకు అదనంగా 50 శాతం సీట్లు పెంచాలని బిల్లు పేర్కొంటోంది.
ఏప్రిల్ బిల్లు ఓటమి, ప్రస్తుత రాజకీయ సమీకరణాలుఏప్రిల్ 17న లోక్సభలో మునుపటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు అవసరమైన మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీకి 54 ఓట్లు తగ్గాయి. అప్పుడు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు వచ్చాయి. అనుబంధ బిల్లులతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్లలేదు.
ఆ తర్వాత విపక్షాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. జూన్లో 20 మంది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు విడిపోయి ఎన్డీయేకు మద్దతు ఇచ్చే నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్సీపీఐ)లో విలీనమవుతున్నట్టు ప్రకటించారు. వారిపై అనర్హత వేటు చర్యలు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ముందు పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
ఏప్రిల్ బిల్లును వ్యతిరేకించిన ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్).. ఏకరీతిన 50 శాతం పెంపు ఉంటే తాజా ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇస్తామని శుక్రవారం తెలిపింది. 22 మంది ఎంపీలున్న డీఎంకే కూడా ఈ బిల్లుకు మద్దతు పలికింది. టీఎంసీ రెబెల్స్, ఏప్రిల్లో వ్యతిరేకించిన మరికొన్ని పార్టీల మద్దతుతో మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ వస్తుందని బీజేపీ ధీమాగా ఉంది.
లోక్సభలో 540 మంది సిట్టింగ్ సభ్యులు, మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి. టీఎంసీ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ సస్పెన్షన్ అమల్లో ఉంటే స్పీకర్తో కలిపి 539 మంది సభ్యులు హాజరు అవ్వొచ్చు. స్పీకర్ మినహా మిగతా 538 మంది సభ్యులూ ఓటేస్తే బిల్లుకు 359 ఓట్లు అవసరం అవుతాయి. గైర్హాజరయ్యే సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి మూడింట రెండు వంతుల సంఖ్య మారుతుంది.