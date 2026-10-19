సీఈసీ తొలగింపే లక్ష్యం: నవంబర్ 1న ‘ఇండియా’ కూటమి భారీ ర్యాలీ
కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నవంబర్ 1న ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదాన్లో 'ఇండియా' కూటమి భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనుంది. ఈ ఆందోళనలో విద్యార్థి సంఘాలు, పౌర సమాజ ప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు.
కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ను వెంటనే బాధ్యతల నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ 'ఇండియా' కూటమి తమ ఆందోళనను విస్తృతం చేయాలని నిర్ణయించింది. అక్టోబర్ చివరి వారంలో ముమ్మర సన్నాహాలు పూర్తి చేసి, నవంబర్ 1న ఢిల్లీలోని చారిత్రాత్మక రామ్లీలా మైదాన్లో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించనున్నారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ "ప్రజల నిరసనలన్నీ ఒకటే" అని ఇచ్చిన పిలుపునకు అనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీలతో పాటు విద్యార్థి సంఘాలు, పౌర సమాజ వేదికలను ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములను చేస్తున్నారు.
విద్యార్థులు, పౌర సంఘాల భాగస్వామ్యం
నవంబర్ 1 ర్యాలీ స్వభావం కేవలం రాజకీయ వేదికకే పరిమితం కాదని కూటమి నాయకులు వెల్లడించారు. "ర్యాలీలో పౌర సమాజ ప్రతినిధులు, విద్యార్థి సంఘాలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. మా మధ్య ఎటువంటి విభేదాలు లేవు, అందరం కలసికట్టుగా ముందుకు సాగుతున్నాం" అని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) రాజ్యసభ సభ్యుడు డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ తెలిపారు.
ఇప్పటికే సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్ నిర్వహించడంతో పాటు, పార్లమెంట్ నుంచి రాష్ట్రపతి భవన్ వరకు ప్రదర్శనగా వెళ్లి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును ప్రతిపక్ష నేతలు కలిశారు. రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో ఇటీవల జరిగిన సమావేశానికి ఐసా (AISA) అధ్యక్షురాలు నేహా బోరా, ఎస్ఎఫ్ఐ (SFI) నాయకురాలు ఐషే ఘోష్, ప్రముఖ పౌర హక్కుల కార్యకర్త యోగేంద్ర యాదవ్, సీనియర్ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్లు హాజరయ్యారు. ఆందోళనల సందర్భంగా గాయపడిన, కేసులు ఎదుర్కొంటున్న ఎన్ఎస్ యుఐ (NSUI), ఐవైసీ (IYC) యువజన విభాగం నేతలను కూడా రాహుల్ గాంధీ పరామర్శించారు.
నవంబర్ 1 ర్యాలీకి పోలీసుల అనుమతి
రామ్లీలా మైదాన్లో నవంబర్ 1న ప్రదర్శన నిర్వహించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఢిల్లీ పోలీసులు శనివారం నిరభ్యంతర పత్రం (NOC) జారీ చేశారు. అక్టోబర్ 25 నుంచి నవంబర్ 3 వరకు ఈ వేదికను కాంగ్రెస్ రిజర్వ్ చేసుకున్నట్లు పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. "ఇండియా కూటమి సంప్రదింపుల సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. నవంబర్ 1న జరిగే ర్యాలీ అపూర్వ విజయాన్ని సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. ఆ తర్వాత కూడా పలు నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టే ఆలోచనలో ఉన్నాం" అని సీపీఎం (CPI-M) సీనియర్ నేత ఎం.ఎ. బేబీ చెప్పారు.
10-15 మంది నేతలతో సమన్వయ కమిటీ
ఆందోళన కార్యక్రమాలను క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయం చేసేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. "ర్యాలీ ఏర్పాట్లను, నిరసన ప్రణాళికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఢిల్లీ కేంద్రంగా పనిచేసే 10 నుంచి 15 మంది ప్రతిపక్ష నాయకులతో త్వరలోనే ఒక సమన్వయ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం" అని సీపీఐ (ఎంఎల్) లిబరేషన్ అధినేత దీపాంకర్ భట్టాచార్య వెల్లడించారు.
మరోవైపు, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సిజెపి) ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనడంపై స్పష్టత రానప్పటికీ, జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆ పార్టీ కార్యకర్తల అరెస్టును రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా ఖండించారు. "శాంతియుత నిరసనలో జాతీయ జెండాను చేతబూనడం నేరం కాదు. యువతను జైలుకు పంపడం పిరికిపంద చర్య. విద్యార్థులు, విలేకరులు, ఇండియా కూటమి.. బ్యానర్లు వేరైనా అందరి లక్ష్యం ఒక్కటే" అని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, గుజరాత్, తమిళనాడు వంటి కీలక రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ దశాబ్దాలుగా అధికారానికి దూరంగా ఉందనే విషయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గుర్తుచేశారు. ఈ క్రమంలో రామ్లీలా మైదాన్ ర్యాలీ దేశరాజకీయాల్లో మరింత వేడి పుట్టించనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More