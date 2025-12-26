Edit Profile
    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ యువకుడి హత్యోదంతం: తీవ్ర ఆందోళనకరం అన్న భారత విదేశాంగ శాఖ

    బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీల పట్ల కొనసాగుతున్న హింసపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. మైమన్‌సింగ్‌లో దీపు చంద్ర దాస్ అనే హిందూ యువకుడిని మూకదాడి చేసి దారుణంగా హత్య చేయడాన్ని భారత విదేశాంగ శాఖ (MEA) తీవ్రంగా ఖండించింది. నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడాలని డిమాండ్ చేసింది.

    Published on: Dec 26, 2025 5:17 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీ వర్గాల లక్ష్యంగా జరుగుతున్న దాడులు, విద్వేష పూరిత చర్యలు ‘తీవ్ర ఆందోళనకరం’ అని భారత ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. శుక్రవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ పరిణామాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ యువకుడి హత్యోదంతం: తీవ్ర ఆందోళనకరం అన్న భారత విదేశాంగ శాఖ (ANI Video Grab)
    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ యువకుడి హత్యోదంతం: తీవ్ర ఆందోళనకరం అన్న భారత విదేశాంగ శాఖ (ANI Video Grab)

    ఘటన నేపధ్యం: మతం పేరుతో అమానుషం

    బంగ్లాదేశ్‌లోని మైమన్‌సింగ్‌కు చెందిన 27 ఏళ్ల దీపు చంద్ర దాస్ అనే యువకుడిని ఒక మూక అతి క్రూరంగా కొట్టి చంపింది. చంపడమే కాకుండా, అతని మృతదేహాన్ని ఒక చెట్టుకు కట్టేసి తగులబెట్టిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపాయి. ఈ ఘోర కలిని భారత్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది.

    హత్యకు దారితీసిన అసలు కారణం: ‘ఢాకా ట్రిబ్యూన్’ కథనం ప్రకారం, ఈ హత్యకు మతం కంటే ముందు వృత్తిపరమైన వివాదమే బీజం వేసింది.

    ప్రమోషన్ వివాదం: దీపు తాను పనిచేసే చోట ప్రమోషన్ కోసం పరీక్ష రాశాడు. ఇది కొంతమంది సహచరులకు నచ్చలేదు.

    మతనింద ఆరోపణలు: డిసెంబర్ 18న ఉద్యోగం నుంచి తొలగింపునకు గురైన దీపుపై, అతడు మతపరమైన నిందలు (Blasphemy) చేశాడనే ఆరోపణలు మోపారు.

    కుట్ర: పోలీసులకు అప్పగించామని చెబుతూనే, మార్గమధ్యంలోనే అతడిని అత్యంత కిరాతకంగా అంతమొందించారు.

    భారత ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?

    ఈ దారుణాన్ని ఖండిస్తూ రణధీర్ జైస్వాల్ కొన్ని కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు:

    నిందితులకు శిక్ష: "ఈ అమానుషానికి ఒడిగట్టిన వారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని, బాధితుడి కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలని మేము ఆశిస్తున్నాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    మైనారిటీల భద్రత: పొరుగు దేశంలో మైనారిటీల పట్ల నిరంతరం వ్యక్తమవుతున్న శత్రుత్వం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని, ఇది తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అంశమని భారత్ గుర్తుచేసింది.

    శాంతి, స్థిరత్వం: బంగ్లాదేశ్‌తో సంబంధాలపై భారత్ వైఖరి ఎప్పుడూ స్పష్టంగా ఉందని, అక్కడ శాంతి, స్థిరత్వంతో పాటు సమ్మిళిత ఎన్నికలు (Inclusive Elections) జరగాలని భారత్ కోరుకుంటుందని జైస్వాల్ తెలిపారు.

    బంగ్లాదేశ్‌లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, మైనారిటీలపై దాడులు రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున, భారత్ ఈ పరిణామాలను అత్యంత నిశితంగా గమనిస్తోంది.

    © 2025 HindustanTimes