    భారత్-ఈయూ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం: ఏ రంగాలకు లాభం?

    భారతదేశం, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) మధ్య దాదాపు 20 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. జనవరి 27, 2026న ఇరుపక్షాలు స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (FTA) ఖరారు చేశాయి. దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా "మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్" (అన్ని ఒప్పందాలకు తల్లి వంటిది) అని పిలుస్తున్నారు. 

    Published on: Jan 27, 2026 3:24 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ ఈ చారిత్రాత్మక ఒప్పంద వివరాలను న్యూఢిల్లీలో జరిగిన భారత్-ఈయూ సమ్మిట్‌లో ప్రకటించారు. మారుతున్న అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో, ఈ ఒప్పందం భారత్‌ను గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్‌గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

    భారత్-ఈయూ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం: ఏ రంగాలకు లాభం? (Bloomberg)

    ఒప్పందంలోని ముఖ్యాంశాలు:

    తగ్గనున్న సుంకాలు: రాబోయే ఏడేళ్లలో భారత్ నుంచి వెళ్లే 99.5% వస్తువులపై ఈయూ సుంకాలను రద్దు చేయనుంది.

    భారత మార్కెట్లోకి విదేశీ కార్లు: విదేశీ కార్లపై ప్రస్తుతం ఉన్న 110% సుంకాన్ని ఐదేళ్లలో 10%కి తగ్గించేలా భారత్ అంగీకరించింది.

    మద్యంపై రాయితీ: వైన్లపై ఉన్న 150% సుంకాన్ని తక్షణమే 75%కి తగ్గించి, క్రమంగా 20%కి తీసుకురానున్నారు.

    లాభపడే రంగాలు (Winners):

    ఈ ఒప్పందం వల్ల కొన్ని భారతీయ రంగాలు విదేశాల్లో దూసుకుపోయే అవకాశం ఉంది:

    టెక్స్‌టైల్స్ & అపెరల్స్: యూరోప్‌లో భారతీయ దుస్తులకు డిమాండ్ పెరగనుంది.

    రత్నాలు & ఆభరణాలు: సుంకాలు సున్నాకి చేరడం వల్ల ఈ రంగానికి భారీ ఊతం లభిస్తుంది.

    ఫార్మా & కెమికల్స్: మెరుగైన మార్కెట్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.

    ఐటీ సర్వీసెస్: నిపుణుల రాకపోకలు (Professional Mobility) సులభతరం కానున్నాయి.

    ఒత్తిడి ఎదుర్కొనే రంగాలు:

    యూరోప్ నుంచి చౌకగా దిగుమతులు రావడం వల్ల దేశీయ ఆటోమొబైల్, డైరీ (పాల ఉత్పత్తులు), వైన్ తయారీ సంస్థలు గట్టి పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    స్టాక్ మార్కెట్ - గమనించాల్సిన షేర్లు:

    ఈ ఒప్పంద ప్రభావంతో స్టాక్ మార్కెట్‌లో కింది షేర్లు వార్తల్లో నిలిచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు:

    ఆటో అనుబంధ రంగాలు (Auto Ancillaries): కంపెనీలు: మథర్‌సన్ (Motherson), భారత్ ఫోర్జ్ (Bharat Forge), సోనా BLW (Sona BLW). ప్రభావం: ఐరోపా సమాఖ్యకు ఎగుమతులు పెరగడం, టారిఫ్ ప్రయోజనాల వల్ల ఈ కంపెనీల అమ్మకాలు, లాభాల మార్జిన్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    టెక్స్‌టైల్స్ (Textiles): కంపెనీలు: వెల్‌స్పన్ లివింగ్ (Welspun Living), గోకల్‌దాస్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ (Gokaldas Exports). ప్రభావం: ఐరోపా మార్కెట్లకు సులభతరమైన యాక్సెస్ లభించడం వల్ల భారతీయ వస్త్రాలకు డిమాండ్ పెరిగి, అంతర్జాతీయంగా మన కంపెనీల పోటీతత్వం పెరుగుతుంది.

    వాచీలు, లగ్జరీ వస్తువులు: కంపెనీలు: టైమెక్స్ (Timex), ఇథోస్ (Ethos), KDDL. ప్రభావం: వాచీల దిగుమతిపై సుంకాలు తగ్గడం వల్ల విదేశీ బ్రాండ్ల అమ్మకాలు పెరగవచ్చు, ఇది ఈ రంగంలోని కంపెనీల మార్జిన్లను మెరుగుపరుస్తుంది.

    ఆటోమొబైల్ రంగం: కంపెనీ: టాటా మోటార్స్ (Tata Motors). ప్రభావం: ఐరోపా మార్కెట్లలో జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (JLR) విభాగంలో పోటీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది కంపెనీ ధరల నిర్ణయాధికారం, లాభాలపై స్వల్ప ప్రభావం చూపవచ్చని విశ్లేషకుల అంచనా.

    మద్యం, వైన్ తయారీ: కంపెనీ: సులా వైన్‌యార్ట్స్ (Sula Vineyards). ప్రభావం: ఐరోపా నుంచి చౌకగా వైన్ దిగుమతులు రావడం వల్ల దేశీయ వైన్ తయారీ సంస్థల ధరలు, మార్కెట్ వాటాపై ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది.

