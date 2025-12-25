హిందూ విగ్రహం ధ్వంసం: అది మా సరిహద్దులోనే ఉందన్న కాంబోడియా
థాయిలాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దు వివాదంలో ఒక హిందూ దేవతా విగ్రహం ధ్వంసం కావడంపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ చర్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుందని, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకుని దౌత్యపరంగా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని ఇరు దేశాలకు సూచించింది.
థాయిలాండ్, కాంబోడియా సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక రంగు పులుముకున్నాయి. వివాదాస్పద సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఒక హిందూ దేవతా విగ్రహాన్ని థాయిలాండ్ సైన్యం కూల్చివేసిందన్న వార్తలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై భారత ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ, ఇది అత్యంత అగౌరవమైన చర్య అని, ఇలాంటివి భక్తుల మనోభావాలను తీవ్రంగా గాయపరుస్తాయని పేర్కొంది.
అసలేం జరిగింది?
కాంబోడియాలోని 'ప్రీ విహార్' ప్రావిన్స్ అధికారుల కథనం ప్రకారం.. గత సోమవారం థాయిలాండ్ సైన్యం ఒక హిందూ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసింది. ఈ విగ్రహాన్ని 2014లో 'అన్ సెస్' (An Ses) అనే ప్రాంతంలో నిర్మించారు. "ఈ విగ్రహం మా భూభాగంలో, సరిహద్దుకు దాదాపు 100 మీటర్ల లోపలే ఉంది" అని కాంబోడియా ప్రభుత్వ ప్రతినిధి కిమ్ చన్పన్హా వెల్లడించారు. అయితే, గూగుల్ మ్యాప్స్ డేటా ప్రకారం ఈ విగ్రహం సరిహద్దు రేఖకు దాదాపు 400 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు వార్తా సంస్థ AFP పేర్కొంది.
బౌద్ధులు, హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా పూజించే పురాతన ఆలయాలను, విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయడాన్ని తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని చన్పన్హా స్పష్టం చేశారు.
భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ స్పందన
ఈ పరిణామాలపై భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ బుధవారం స్పందించారు. మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"థాయిలాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దు వివాద ప్రాంతంలో ఇటీవల నిర్మించిన ఒక హిందూ దేవతా విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ ప్రాంతంలో హిందూ, బౌద్ధ దేవతలను ప్రజలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. ఇది మన ఉమ్మడి నాగరికత వారసత్వంలో ఒక భాగం" అని రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.
సరిహద్దుపై దావాలు ఏవైనప్పటికీ, ఇలాంటి అగౌరవమైన చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తాయని, ఇవి జరగకూడదని ఆయన హితవు పలికారు. ఇరు దేశాలు తమ సరిహద్దు సమస్యలను చర్చలు, దౌత్య మార్గాల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ కోరింది.
ముదురుతున్న సరిహద్దు వివాదం
ఈ నెలలో థాయిలాండ్, కాంబోడియా మధ్య సరిహద్దు వివాదం మళ్లీ రాజుకుంది. తాజా ఘర్షణల్లో ఇప్పటివరకు 40 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, దాదాపు పది లక్షల మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. ఇరు దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. థాయిలాండ్ సైన్యం సరిహద్దులోని ఆలయాలను దెబ్బతీస్తోందని కాంబోడియా ఆరోపిస్తుంటే.. కాంబోడియా తన సైనికులను పురాతన కట్టడాల వద్ద మోహరించిందని థాయిలాండ్ ప్రత్యారోపణ చేస్తోంది.
ఈ ఉద్రిక్తతలు కేవలం ప్రాణ నష్టానికే పరిమితం కాకుండా, ఆధ్యాత్మిక చిహ్నాలపై దాడి వరకు వెళ్లడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.