ప్రపంచవ్యాప్త భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి: విష్ణు విగ్రహం కూల్చివేతపై భారత్
థాయ్లాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దు వివాదంలో భాగంగా పురాతన నాగరికతకు చిహ్నంగా ఉన్న విష్ణు విగ్రహాన్ని కూల్చివేయడంపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను గాయపరిచే చర్య అని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ పేర్కొంది.
థాయ్లాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దులో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు చివరకు ఒక పవిత్ర విగ్రహం కూల్చివేతకు దారితీయడం అంతర్జాతీయంగా కలకలం రేపుతోంది. రెండు దేశాల మధ్య గత రెండు వారాలుగా సాగుతున్న సైనిక ఘర్షణల నేపథ్యంలో, థాయ్ సైన్యం సోమవారం నాడు అక్కడ ఉన్న భగవాన్ విష్ణువు విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసింది. ఈ ఘటనపై భారత ప్రభుత్వం బుధవారం తీవ్రంగా స్పందించింది.
"సరిహద్దు వివాదాలు ఏవైనా ఉండవచ్చు.. కానీ ఇలాంటి అగౌరవపూరితమైన చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల మనోభావాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి. ఇది ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
భారత్ ఆందోళన: అది మన ఉమ్మడి వారసత్వం
ఈ వివాదాస్పద ప్రాంతంలో ఉన్న దేవతామూర్తులను ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారని, ఇది మన ఉమ్మడి నాగరికతలో ఒక భాగమని రణధీర్ జైస్వాల్ గుర్తు చేశారు. "వివాదాస్పద సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఇటీవల నిర్మించిన ఒక హిందూ దైవ విగ్రహాన్ని కూల్చివేసినట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ ప్రాంతంలో హిందూ, బౌద్ధ దేవతలను ప్రజలు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ప్రాదేశిక వివాదాలు ఎలా ఉన్నా, ఇలాంటి చర్యలు భక్తులను బాధపెడతాయి. ఇలాంటివి మళ్ళీ జరగకూడదు" అని ఆయన ఒక ప్రకటనలో కోరారు.
రెండు దేశాలు తక్షణమే చర్చల బాట పట్టాలని, దౌత్యపరంగా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ కోరింది. మరింత ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా, చారిత్రక వారసత్వానికి భంగం కలగకుండా శాంతిని నెలకొల్పాలని సూచించింది.
బుల్డోజర్లతో కూల్చివేత.. సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం
2014లో నిర్మించిన ఈ విష్ణు విగ్రహాన్ని థాయ్ సైనిక ఇంజనీర్లు బుల్డోజర్లతో కూల్చివేస్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ దృశ్యాలు చూసిన నెటిజన్లు, భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఘటనపై థాయ్లాండ్ అధికారులు ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా ఎటువంటి వివరణ ఇవ్వలేదు.
మరోవైపు, కాంబోడియా సైతం థాయ్లాండ్ తీరును తప్పుబట్టింది. తమ భూభాగంలోని 'అన్ సెస్' (An Ses) ప్రాంతంలో ఉన్న విగ్రహాన్ని థాయ్ సైన్యం అక్రమంగా ధ్వంసం చేసిందని కాంబోడియా ప్రతినిధి కిమ్ చన్పన్హా ఆరోపించారు.
నేపథ్యం ఇదీ:
ఈ ఏడాది జూలై నుంచి ఆగ్నేయాసియా దేశాలైన థాయ్లాండ్, కాంబోడియా మధ్య సరిహద్దు వివాదం రాజుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వంతో జూలైలో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ, ఈ నెలలో మళ్లీ ఘర్షణలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే పవిత్ర విగ్రహం కూల్చివేత జరగడం పరిస్థితులను మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది.