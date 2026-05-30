    ద్రవ్యోల్బణం సెగ: పెరగనున్న ధరలు.. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ హెచ్చరిక

    బలహీనమైన రుతుపవనాలు, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల వల్ల రాబోయే రోజుల్లో దేశంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం విడుదల చేసిన నివేదికలో హెచ్చరించింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన ఇంధన సరఫరా అడ్డంకులు కూడా దీనికి కారణమని పేర్కొంది.

    Published on: May 30, 2026 12:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    న్యూఢిల్లీ: దేశంలో సామాన్యుడిపై ధరల భారం మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. బలహీనమైన రుతుపవనాలు, ఇటీవలి ఇంధన ధరల పెంపు వెరసి రాబోయే నెలల్లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం (Retail Inflation) పెరగవచ్చని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం విడుదల చేసిన నెలవారీ ఆర్థిక నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. మిడిల్ ఈస్ట్ లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకాలు ఎదురవుతుండటం దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతోందని వివరించింది.

    పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్భణానికి అనుగుణంగా ఆర్బీఐ తగిన నిర్ణయాలు తీసుకునే సూచనలు
    హార్ముజ్ జలసంధి సంక్షోభం.. భారత్‌కు సవాల్

    పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) లో సరఫరా అడ్డంకులు ఎంతకాలం కొనసాగుతాయనే అంశంపైనే భారత్ బాహ్య ముఖచిత్రం, ధరల అంచనాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని నివేదిక తెలిపింది. "దేశీయ ధరల స్థిరత్వానికి ప్రస్తుతం హార్ముజ్ జలసంధి సంక్షోభమే అత్యంత కీలకమైన అంశం" అని ఆర్థిక శాఖ పేర్కొంది.

    రవాణా, ఆహార రంగాలపై ప్రభావం

    ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరగడం, ఇటీవలి ఇంధన ధరల పెంపు వెరసి రాబోయే రోజుల్లో రవాణా, ఇంధనం, ఆహార రంగాలపై ఆ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించనుంది. ఇది క్రమంగా రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచేందుకు దారితీస్తుందని నివేదిక అంచనా వేసింది. దీనికి తోడు వర్షపాత కొరత తీవ్రంగా ఉంటే, అది ఆహార ద్రవ్యోల్బణానికి (Food Inflation) దారితీస్తుంది. ఫలితంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు శక్తి తగ్గి, మొత్తం దేశ ఆర్థిక వృద్ధి మందగించే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

    ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?

    దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వల్పకాలిక ముఖచిత్రం ప్రస్తుతం అప్రమత్తమైన స్థితిస్థాపకతను (Cautious Resilience) ప్రదర్శిస్తోందని నివేదిక విశ్లేషించింది. అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు గరిష్ఠంగా ఉండటం, డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ క్షీణించడం, దేశీయంగా పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయాలు, సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదయ్యే రుతుపవనాల అంచనాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం, విధాన నిర్ణేతలు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది.

    గత ఏప్రిల్ నెలలో దేశ వార్షిక రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం స్వల్పంగా పెరిగి 3.48 శాతానికి చేరింది. అయితే, ఇది ఇప్పటికీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిర్దేశించుకున్న గరిష్ఠ పరిమితి లోపే ఉండటం గమనార్హం. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతి నెలా ఈ ఆర్థిక నివేదికను విడుదల చేస్తుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ద్రవ్యోల్బణం సెగ: పెరగనున్న ధరలు.. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ హెచ్చరిక
