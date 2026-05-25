    Petrol diesel price hike : మళ్లీ పెరిగిన ఇంధన​ రేట్లు- ఏపీలో రూ. 120కి చేరువలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర!

    Petrol price today : దేశంలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. ఫలితంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో పెట్రోల్​ ధర తొలిసారి రూ. 100 దాటింది. ఇక ఏపీలో లీటరు పెట్రోల్​ రేటు రూ. 120కి చేరువ అవుతోంది.

    Published on: May 25, 2026 6:32 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. లీటరు పెట్రోల్​పై రూ. 2.61, లీటరు డీజిల్​పై ఈసారి రూ. 2.71 పెంచాలని చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు నిర్ణయించాయి. అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం, స్ట్రెయిట్ ఆఫ్​ హర్ముజ్​ వద్ద అనిశ్చితి కారణంగా మన దేశంలో ఇంధన ధరలు పెరగడం 10 రోజుల్లో ఇది 4వసారి.

    మళ్లీ పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. (Pitamber Newar)
    తాజా పెంపుతో దేశ రాజధాని దిల్లీలో పెట్రోల్​ ధర తొలిసారి రూ. 100 దాటింది. ఇక ఇంధన ధరలు అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాలుగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లు నిలుస్తున్నాయి.

    దిల్లీలో ప్రస్తుతం లీటరు పెట్రోల్​ ధర రూ. 99.51 నుంచి రూ. 102.12కి చేరింది. ఇక లీటరు డీజిల్​ ధర రూ. 92.49 నుంచి రూ. 95.20కి పెరిగింది.

    మరోవైపు హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ. 115.73గాను, లీటరు డీజిల్​ ధర రూ .103.82గాను ఉన్నాయి. ఇక విజయవాడలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర రూ. 117.75గాను, లీటరు డీజిల్​ ధర రూ. 105.43గాను ఉన్నాయి.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Petrol Diesel Price Hike : మళ్లీ పెరిగిన ఇంధన​ రేట్లు- ఏపీలో రూ. 120కి చేరువలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర!
