దేశంలోనే అత్యధికంగా హైదరాబాద్లో పెట్రోల్ ధరలు: ఢిల్లీలో తక్కువ.. ఎందుకీ భారీ తేడా?
దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరల మోత కొనసాగుతోంది. తాజాగా పెరిగిన ధరలతో హైదరాబాద్ వాసులు దేశంలోనే అత్యధికంగా పెట్రోల్ కోసం వెచ్చిస్తుండగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అసలు రాష్ట్రాల మధ్య ఈ ధరల వ్యత్యాసం ఎందుకు ఉంటుందో పూర్తి విశ్లేషణ మీకోసం.
చమురు కంపెనీలు సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతున్నాయి. గడిచిన ఎనిమిది రోజుల్లోనే మూడోసారి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను సవరించాయి. తాజా పెంపుతో లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్పై సుమారు రూపాయి వరకు భారం పెరిగింది. ఈ పెరుగుదల ప్రభావం దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో వేర్వేరుగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా దక్షిణాది నగరాల్లో ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటే, ఉత్తరాదిలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ధరలు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లో రికార్డు స్థాయి ధరలు
తాజా గణాంకాల ప్రకారం, దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కెల్లా హైదరాబాద్లోనే అత్యధికంగా లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 112.81 వద్ద నమోదైంది. దీనికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో రూ. 112.64 గా ఉంది. కేవలం పెట్రోల్ మాత్రమే కాదు, డీజిల్ ధర కూడా ఈ రెండు నగరాల్లోనే రూ. 100 మార్కును దాటి సామాన్యుడిని బెంబేలెత్తిస్తోంది. మరోవైపు ఢిల్లీలో పెట్రోల్ రూ. 99.51, డీజిల్ రూ. 92.49 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి.
వివిధ నగరాల్లో పెట్రోల్ ధరలు (లీటరుకు):
|నగరం
|ధర (రూపాయల్లో)
|హైదరాబాద్
|112.81
|తిరువనంతపురం
|112.64
|పాట్నా
|111.00
|కోల్కతా
|110.64
|ముంబై
|108.49
|బెంగళూరు
|108.09
|చెన్నై
|105.31
|ఢిల్లీ
|99.51
ధరల పెరుగుదలకు కారణమేంటి?
అంతర్జాతీయంగా పశ్చిమాసియా (Middle East) దేశాల్లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్త చమురు సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో భారతీయ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు (OMCs) భారీగా నష్టపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్పై ఈ సంస్థలకు రూ. 8 నుంచి రూ. 10 వరకు నష్టం వస్తోంది. ఈ లోటును పూడ్చుకునేందుకు ధరలను విడతల వారీగా పెంచుకుంటూ పోతున్నాయి.
రాష్ట్రానికో రేటు.. ఎందుకీ వివక్ష?
దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించే 'ఎక్సైజ్ డ్యూటీ' అందరికీ సమానమే. కానీ, వాహనదారుడు బంకులో చెల్లించే తుది ధర మాత్రం ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చేతుల్లో ఉంటుంది. ప్రతి రాష్ట్రం తన ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాట్ (VAT - Value Added Tax), రోడ్ డెవలప్మెంట్ సెస్, అదనపు లోకల్ సెస్ వంటివి విధిస్తాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల పరిస్థితి:
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో దేశంలోనే అత్యధికంగా పన్నులు ఉన్నాయి. ఏపీలో 31 శాతం వ్యాట్తో పాటు లీటరుకు అదనంగా రూ. 4 వ్యాట్, రోడ్ డెవలప్మెంట్ సెస్ వసూలు చేస్తున్నారు. వెరసి ఇక్కడ పన్నుల భారం 35 శాతానికి చేరుతోంది.
తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలు:
ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, హర్యానా వంటి రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పన్నులు తక్కువగా ఉండటంతో అక్కడ పెట్రోల్ రూ. 95 నుంచి రూ. 98 మధ్యనే లభిస్తోంది. ఢిల్లీలో కూడా వ్యాట్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ధరలు సెంచరీ లోపే ఉన్నాయి.
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, అంతర్జాతీయ కారణాలతో ధరలు పెరిగినప్పటికీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ పన్నుల వాటాను తగ్గించుకోకపోవడం వల్లే హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇంధన ధరలు భారంగా మారుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హైదరాబాద్లో పెట్రోల్ ధరలు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం విధిస్తున్న అధిక వాల్యూ యాడెడ్ టాక్స్ (VAT), ఇతర స్థానిక పన్నుల కారణంగా హైదరాబాద్లో ధరలు దేశంలోనే అత్యధికంగా ఉన్నాయి.
2. ఢిల్లీలో ధరలు తక్కువగా ఉండటానికి కారణమేంటి?
ఢిల్లీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే వ్యాట్ (VAT) ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ ధర రూ. 100 లోపే ఉంది.
3. వడ్డీ రేట్లు లేదా అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు పెట్రోల్ ధరలపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి?
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వంటి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పుడు ముడి చమురు సరఫరా తగ్గి ధరలు పెరుగుతాయి. అలాగే డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ తగ్గినప్పుడు చమురు దిగుమతి ఖరీదైనదిగా మారి ధరలు పెరుగుతాయి.
