ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
స్కాచ్ దిగుమతుల సుంకం వివాదం.. పరిష్కారానికి భారత్ కసరత్తు
బ్రిటన్తో వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకారం సుంకాల రాయితీలకు భారత్ కట్టుబడి ఉందని వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు. బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ దిగుమతులపై కస్టమ్స్ వర్గీకరణ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి న్యాయ సలహా కోరుతున్నట్లు తెలిపారు.
బ్రిటన్తో కుదుర్చుకున్న సమగ్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందం (సీఈటీఏ) ప్రకారం సుంకాల రాయితీలను అమలు చేయడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ సోమవారం (నవంబర్ 23) స్పష్టం చేశారు. బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ దిగుమతులపై తలెత్తిన వివాదం ఒప్పంద నిబంధనల నుంచి వెనక్కి తగ్గడం కాదని, ఇది కేవలం కస్టమ్స్ వర్గీకరణకు సంబంధించిన సాంకేతిక సమస్య మాత్రమేనని తేల్చి చెప్పారు.
ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం న్యాయ సలహా కోరుతోంది. భారత్-బ్రిటన్ వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఊహించిన దానికంటే బల్క్ విస్కీ దిగుమతులపై దిగుమతిదారులు అధిక సుంకాలు చెల్లించాల్సి రావడం ఈ ఒప్పందంలో కీలక అడ్డంకిగా మారింది.
"సీఈటీఏ కింద ఇచ్చిన నిబద్ధత యథాతథంగా ఉంటుంది" అని రాజేశ్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. రాయితీల విషయంలో వెనక్కి తగ్గడం గానీ, వ్యతిరేకించడం గానీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
కస్టమ్స్ వర్గీకరణ చుట్టూ తిరుగుతున్న వివాదం
వినియోగదారులకు నేరుగా విక్రయించే బాటిల్డ్ స్కాచ్ విస్కీ కాకుండా, భారత్లో డైల్యూషన్, బ్లెండింగ్, బాట్లింగ్ కోసం బ్రిటన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే అధిక సాంద్రత కలిగిన బల్క్ స్పిరిట్ చుట్టూ ఈ వివాదం నడుస్తోంది. రెండు వేర్వేరు కస్టమ్స్ కోడ్ల కింద విస్కీకి వర్తించే భిన్నమైన సుంకాల రాయితీలే ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా నిలిచాయి.
బల్క్ స్కాచ్ దిగుమతులపై భారత్ ప్రస్తుతం 162.5 శాతం సమర్థ సుంకాన్ని విధిస్తోందని గత వారం రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ నివేదించింది. జూలైలో అమల్లోకి వచ్చిన భారత్-బ్రిటన్ వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల స్కాచ్ విస్కీపై దిగుమతి సుంకాన్ని 150 శాతం నుంచి 75 శాతానికి తగ్గించారు. బల్క్ స్కాచ్ను దిగుమతి చేసుకుని భారత మద్యం మార్కెట్ కోసం బ్లెండెడ్ విస్కీ బ్రాండ్లను తయారు చేసే డియాజియో, పెర్నోడ్ రికార్డ్ వంటి బ్రిటన్ సంస్థలు ఈ రాయితీని స్వాగతించాయి.
అయితే, తక్కువ సుంకం వర్తించే కస్టమ్స్ కోడ్ కింద బల్క్ స్కాచ్ దిగుమతులను వర్గీకరించాలా, లేక ఎక్కువ సుంకం ఉన్న మరో విభాగం కింద చేర్చాలా అన్నదానిపై వివాదం తలెత్తడంతో రాయితీ ప్రయోజనాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. ఒప్పందాన్ని గౌరవిస్తూనే, కోర్టు తీర్పులకు అనుగుణంగా పరిష్కారం కనుగొనేందుకు వాణిజ్య, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని అగర్వాల్ తెలిపారు. భారతీయ ఓడరేవుల్లో నిలిచిపోయిన బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ సరకును తగిన విధానాలను అనుసరించి విడుదల చేసినట్లు కూడా ఆయన ధ్రువీకరించారు.
అధిక సుంకాలు ఎందుకు పడుతున్నాయి?
భారత్-బ్రిటన్ వాణిజ్య ఒప్పందం కింద వేర్వేరు సుంకాల రాయితీలు ఉన్న హెచ్ఎస్ కోడ్లు 220830, 220890 అనే రెండు కస్టమ్స్ వర్గీకరణల చుట్టూ ఈ వివాదం కేంద్రీకృతమై ఉంది.
హెచ్ఎస్ కోడ్ 220830 కింద వర్గీకరించిన స్కాచ్ విస్కీపై తగ్గించిన దిగుమతి సుంకం 75 శాతంగా ఉంది. దీన్ని దశలవారీగా 40 శాతానికి మరింత తగ్గించాల్సి ఉంది. కానీ, హెచ్ఎస్ కోడ్ 220890 కింద వర్గీకరించిన బల్క్ విస్కీకి వాణిజ్య ఒప్పందానికి ముందు ఉన్న 150 శాతం నుంచి 110 శాతానికి సుంకాన్ని తగ్గించారు.
తక్కువ సుంకం ప్రయోజనం పొందడానికి దిగుమతిదారులు బల్క్ స్కాచ్ విస్కీని హెచ్ఎస్ కోడ్ 220830 కింద వర్గీకరించాలని కోరుతున్నారు. అయితే, అధిక ఆల్కహాల్ గాఢత ఉన్న బల్క్ విస్కీ హెచ్ఎస్ కోడ్ 220890 కిందకే వస్తుందని, దానికి అధిక సుంకం వర్తిస్తుందని ఒక కోర్టు తీర్పు స్పష్టం చేసింది.
బల్క్ స్కాచ్ దిగుమతులు హెచ్ఎస్ కోడ్ 220830 కిందకే వస్తాయన్న అవగాహనతోనే భారత్ తొలుత సుంకాల రాయితీలు ఇచ్చిందని అగర్వాల్ వివరించారు. ఆ తర్వాత ఈ దిగుమతులను వివిధ ఉత్పత్తులను కలిపే అవశేష (రెసిడ్యువల్ 'ఇతరాలు') విభాగమైన హెచ్ఎస్ కోడ్ 220890 కింద కూడా వర్గీకరిస్తున్నట్లు బయటపడిందని తెలిపారు. దీనికి వేరే సుంకం నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
1990ల నాటి కోర్టు తీర్పులతో చిక్కులు
1990ల ప్రారంభంలో వచ్చిన కోర్టు తీర్పులతో ఈ వర్గీకరణ వివాదానికి సంబంధం ఉంది. బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ వివాదాల్లో దిగుమతిదారుల వాదనకు మద్దతుగా బాంబే, దిల్లీ హైకోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులు ఇందులో ఉన్నాయి.
అనేక ఉత్పత్తులను కవర్ చేసే, విడిగా ట్రాక్ చేయని రెసిడ్యువల్ హెచ్ఎస్ కోడ్ 220890 కింద కూడా బల్క్ స్కాచ్ విస్కీని దిగుమతి చేసుకుంటున్న విషయం వాణిజ్య చర్చల సమయంలో తమకు తెలియదని అగర్వాల్ చెప్పారు. వాణిజ్య చర్చల సందర్భంగా బ్రిటన్ కూడా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తలేదని తెలిపారు. ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన తర్వాత ప్రచురించిన బ్రిటన్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ కమిటీ నివేదికలో నమోదైన బ్రిటిష్ పరిశ్రమల వినతులను బట్టి చూస్తే, ఈ విషయం ఆ తర్వాతే వారి దృష్టికి వచ్చిందని తెలుస్తోంది.
కోర్టు ఆదేశాలను గానీ, సీఈటీఏ కింద ఉన్న నిబద్ధతలను గానీ ఉల్లంఘించకుండా సుంకాల వ్యత్యాసాన్ని సరిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సాంకేతిక పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. వాణిజ్య, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖల మధ్య చర్చలు జరిగాయని, సమస్య పరిష్కారం దిశగా పురోగతి సాధించామని అగర్వాల్ వెల్లడించారు.
బ్రిటన్ ప్రస్తావన.. నిలిచిన సరకు విడుదల
ఈ సమస్యను బ్రిటన్ ప్రభుత్వం భారత్ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. దీంతో వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ఇరు దేశాల అధికారుల మధ్య చర్చలు మొదలయ్యాయి.
పెర్నోడ్ రికార్డ్, డియాజియో, బకార్డీ వంటి సంస్థలకు చెందిన వేలాది లీటర్ల బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ 80కి పైగా షిప్పింగ్ కంటైనర్లలో భారతీయ ఓడరేవుల్లో నిలిచిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) సహా రెవెన్యూ అధికారులకు తగిన విధానం పాటించాలని ఆదేశించిన తర్వాత ఆ సరకును విడుదల చేసినట్లు అగర్వాల్ తెలిపారు.
"నాకు తెలిసినంత వరకు సరకును విడుదల చేశారు" అని పేర్కొన్న ఆయన, సమస్య పరిష్కారమైన తర్వాత జారీ చేసే స్పష్టతకు అనుగుణంగా ఈ సరకుపై నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పారు. సుమారు 15 రోజుల క్రితం బ్రిటన్ దిగుమతిదారులను కలిశానని, చర్చలు, ప్రతిపాదిత ముందుకు వెళ్లే మార్గంపై వారు సంతృప్తిగా ఉన్నారని వాణిజ్య కార్యదర్శి తెలిపారు. కోర్టు నిర్ణయాలు, వాణిజ్య ఒప్పందానికి అనుగుణంగా రాబోయే రోజుల్లో ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇరు ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయి.
భారత్కు బల్క్ స్కాచ్ దిగుమతుల ప్రాధాన్యం
బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ దిగుమతులు కేవలం దిగుమతి చేసుకున్న మద్యం మార్కెట్కే పరిమితం కావు. ఇవి దేశీయ తయారీ రంగానికి, బ్లెండింగ్, డైల్యూషన్, బాట్లింగ్, ప్యాకేజింగ్ వంటి విలువ ఆధారిత కార్యకలాపాలకు కూడా తోడ్పడతాయి.
సంస్థలు బల్క్గా స్కాచ్ను దిగుమతి చేసుకుని, దాన్ని ఇతర స్పిరిట్లతో కలిపి భారత మార్కెట్ కోసం విస్కీ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తాయి. ఈ కార్యకలాపాలు స్థానిక వ్యాపారాలకు, తయారీ రంగానికి, ఉపాధికి ఊతమిస్తాయి.
బల్క్ స్కాచ్ దిగుమతులు దేశీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు, ఉద్యోగాలకు దోహదపడతాయని పేర్కొంటూ, సుంకాల వివాదాన్ని త్వరగా పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని అగర్వాల్ నొక్కి చెప్పారు.
"ఇరుపక్షాలు భిన్నమైన విషయాలు చెబుతున్న స్థాయికి మనం ఇంకా చేరుకోలేదు" అని అగర్వాల్ అన్నారు. తుది నిర్ణయం వెలువడేలోపు సీఈటీఏ నిబంధనలను భారత్ పాటిస్తోందా లేదా అన్నదానిపై ముందస్తు నిర్ధారణలకు రావద్దని మీడియా సంస్థలను ఆయన కోరారు. బల్క్ స్కాచ్ విస్కీ దిగుమతులకు వర్తించే వర్గీకరణ, సుంకం విధానంపై తుది నిర్ణయం ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది.