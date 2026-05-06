    SelectUSA సమ్మిట్: అమెరికాలో రూ. 1.70 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు.. భారత దేశ కంపెనీల ప్రకటన

    భారతీయ దిగ్గజ కంపెనీలు అమెరికా మార్కెట్‌లో పెట్టుబడుల సునామీ సృష్టించాయి. మేరీల్యాండ్‌లో జరిగిన 'సెలెక్ట్ యూఎస్ఏ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమిట్ 2026'లో ఏకంగా 20.5 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 1.70 లక్షల కోట్లు) పెట్టుబడులను ప్రకటించి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచాయి.

    Published on: May 06, 2026 5:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ వ్యాపార సామ్రాజ్యం అమెరికాలో తన జైత్రయాత్రను కొనసాగిస్తోంది. వాషింగ్టన్ సమీపంలోని మేరీల్యాండ్‌లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'సెలెక్ట్ యూఎస్ఏ' సదస్సులో భారత కంపెనీలు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. ఒకే ఏడాది ఇంత భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు రావడం సమిట్ చరిత్రలోనే ఇదే తొలిసారి. ఈ పరిణామం అమెరికా మార్కెట్‌కు ఉన్న ఆకర్షణను, భారతీయ కంపెనీల ఆర్థిక పటిమను చాటిచెబుతోంది.

    ఫార్మా రంగం జోరు.. 19 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి

    ఈ మొత్తం పెట్టుబడుల్లో అత్యధిక భాగం ఔషధ (Pharmaceutical) రంగం నుంచే రావడం విశేషం. భారతీయ ఫార్మా కంపెనీలు అమెరికాలో తయారీ కేంద్రాలు, పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D) విభాగాల కోసం 19.1 బిలియన్ డాలర్ల భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించనున్నాయి. ఇది కాకుండా స్టీల్, ఎనర్జీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వంటి కీలక రంగాల్లోనూ భారత్ తన ముద్ర వేయబోతోంది.

    లక్ష్యం 500 బిలియన్ డాలర్లు

    "2030 నాటికి భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 500 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే మా లక్ష్యం" అని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ పెట్టుబడుల వల్ల కేవలం అమెరికాలోనే కాకుండా, భారత్‌లోనూ వేలాది కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని, ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర ఆర్థిక బంధం మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    రికార్డు బద్దలు కొట్టిన భారత్

    కేవలం భారీ కంపెనీలే కాకుండా, మరో 12 భారతీయ సంస్థలు సుమారు 1.1 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన కొత్త గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టులను ప్రకటించాయి. ఈ ఏడాది సమిట్‌లో మరే దేశం కూడా ఈ స్థాయిలో పెట్టుబడులు ప్రకటించకపోవడం గమనార్హం. గతంలో జరిగిన అన్ని సమిట్లలో భారత్ చేసిన పెట్టుబడుల కంటే ఈ ఒక్క ఏడాది ప్రకటించిన మొత్తమే అధికంగా ఉండటం విశేషం.

    ఈ పెట్టుబడుల వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?

    ఈ భారీ పెట్టుబడుల వల్ల అమెరికాలో పారిశ్రామిక సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా:

    • సరఫరా గొలుసు పటిష్టం: అంతర్జాతీయంగా సప్లై చైన్ సమస్యలు తలెత్తకుండా స్థానికంగానే ఉత్పత్తి పెంచడం.
    • ఉద్యోగ కల్పన: టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లో వేలాది మందికి ఉపాధి.
    • నూతన ఆవిష్కరణలు: ఉమ్మడి పరిశోధనల ద్వారా కొత్త సాంకేతికతలను అందుబాటులోకి తేవడం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సెలెక్ట్ యూఎస్ఏ (SelectUSA) సమిట్ అంటే ఏమిటి?

    ఇది అమెరికాలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకు నిర్వహించే అత్యున్నత స్థాయి సదస్సు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్లను, కంపెనీలను, అమెరికాలోని ఆర్థిక అభివృద్ధి సంస్థలను ఒకే వేదికపైకి తెస్తుంది.

    2. భారత్ ఏయే రంగాల్లో ఈ పెట్టుబడులు పెడుతోంది?

    ప్రధానంగా ఫార్మాస్యూటికల్స్ (ఔషధ రంగం), స్టీల్, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు (Energy Infrastructure), అధునాతన తయారీ, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ రంగాలలో ఈ పెట్టుబడులు ఉన్నాయి.

    3. ఈ పెట్టుబడుల విలువ ఎంత?

    మొత్తంగా 20.5 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను భారత కంపెనీలు ప్రకటించాయి. ఇందులో 19.1 బిలియన్ డాలర్లు కేవలం ఫార్మా రంగం నుంచే రావడం విశేషం.

    4. దీని వల్ల భారత్‌కు కలిగే లాభం ఏమిటి?

    భారతీయ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగడంతో పాటు, అమెరికా నుంచి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ అవడం, ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం పెరగడం వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు జరుగుతుంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

