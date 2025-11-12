ఇది స్క్విడ్ గేమ్: బలవంతపు శ్రమ, వేతన చోరీపై అమెరికన్ కంపెనీపై H-1B ఉద్యోగి కేసు
H-1B వీసాపై అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయ టెక్ ఉద్యోగి అమృతేశ్ వల్లభనేని, తన యజమాని సిరిసాఫ్ట్, CEO పవన్ టాటాపై బలవంతపు శ్రమ, వేతనాల చోరీ, కుల వివక్ష ఆరోపణలతో దావా వేశారు. H-1B వీసా, గ్రీన్ కార్డ్ హామీని అడ్డం పెట్టుకుని వేధింపులకు పాల్పడి, వేతన నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు.
ఒక భారతీయ టెక్నాలజీ నిపుణుడు, H-1B వీసా హోల్డర్, తన సంస్థ, దాని భారతీయ సంతతి CEO తమను బలవంతంగా పని చేయించుకునే (Coerced Labor) పరిస్థితిలో ఇరికించారని, వేతనాల దొంగతనానికి (Wage Theft) పాల్పడ్డారని, కులం ఆధారంగా దోపిడీ చేశారని ఆరోపిస్తూ అమెరికాలో న్యాయ పోరాటం ప్రారంభించారు. ఈ విషయాన్ని కాలిఫోర్నియాకు చెందిన వార్తా సంస్థ బ్రెయిట్బార్ట్ న్యూస్ వెల్లడించింది.
అమృతేశ్ వల్లభనేని అనే ఈ టెక్ నిపుణుడికి గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుకు మద్దతు ఇస్తామని మొదట్లో హామీ ఇచ్చింది కంపెనీ. కానీ, ఆ హామీనే వాడుకుని తమ షరతులకు అంగీకరించేలా బలవంతం చేసింది. ఒకవేళ పాటించకపోతే దేశం నుంచి బహిష్కరిస్తామని (Deportation) బెదిరించినట్లు వల్లభనేని తన దావాలో పేర్కొన్నారు.
‘ఇది స్క్విడ్ గేమ్ను పోలి ఉంది’: జయ్ పామర్
వల్లభనేని తరఫున ఈ దావాను సిద్ధం చేయడంలో సహాయం చేసిన కన్సల్టెంట్ జయ్ పామర్, బ్రెయిట్బార్ట్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
“భారతీయ కార్మికులకు, ఇది ఒక 'స్క్విడ్ గేమ్' లాంటిది. అమెరికాలో ఉండడమే వారి ప్రధాన లక్ష్యం. ఇక్కడి వాతావరణం అత్యంత దోపిడీకి గురయ్యేలా ఉంటుంది. భారతీయ CEOలు తమ మాతృదేశంలోని కుల వివక్ష రాజకీయాలను అమెరికాలోని కార్యాలయాల్లోకి తీసుకొస్తున్నారు” అని పామర్ పేర్కొన్నారు. పామర్ కార్మిక అక్రమ రవాణా (Labor Trafficking) నిపుణుడు అని, అనేక నేరాలు, కుంభకోణాలను వెలుగులోకి తెచ్చారని ఆ నివేదిక తెలిపింది.
వేతనాల చోరీ, బలవంతంగా పని: సిరిసాఫ్ట్పై ఆరోపణలు
వల్లభనేనికి పనికి ప్రతిగా సిరిసాఫ్ట్ అనే సంస్థ H-1B వీసా ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత, ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన వేతనాలకు అతన్ని ఇతర కంపెనీల కాంట్రాక్టులకు కేటాయించింది.
“బలవంతపు శ్రమ, కార్మిక అక్రమ రవాణా, వీసా పత్రాలను అక్రమంగా అట్టిపెట్టుకోవడం నేరపూరిత చర్యలు. అయినప్పటికీ, ఇవే ప్రతివాది సిరి సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్, LLC యొక్క వ్యాపార నమూనాలా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ హేయమైన చర్యలు (H-1B వీసా కార్యక్రమం ద్వారా) బలవంతపు శ్రమ, కార్మిక అక్రమ రవాణా కిందకు వస్తాయి. అన్ని నష్టాలు, సహేతుకమైన అటార్నీ రుసుములను రికవరీ చేయడానికి ప్లెయింటిఫ్ జ్యూరీ విచారణను డిమాండ్ చేస్తున్నాడు” అని ఆ దావాలో పేర్కొన్నారు.
ఈ ఆరోపణలు, దావా గురించి బ్రెయిట్బార్ట్ చేసిన విచారణలకు కంపెనీ ఇంకా స్పందించలేదు. దావాలో వల్లభనేని పరిహారం (Compensation), చట్టపరమైన రుసుములను డిమాండ్ చేశారు.
F-1 వీసాపై యూఎస్కు.. దోపిడీకి గురైన టెక్ ఉద్యోగి కథ
అమృతేశ్ వల్లభనేని 2015లో కళాశాల విద్య కోసం అప్పు తీసుకుని F-1 విద్యార్థి వీసాపై అమెరికా వెళ్లారు. సిరి సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్, LLC (SiriSoft), దాని యజమాని పవన్ టాటా “H-1B కార్యక్రమాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకుని” తన నుంచి డబ్బులు, అధిక శ్రమను దోచుకున్నారని వల్లభనేని ఆరోపించారు.
చదువు పూర్తయ్యాక, న్యూజెర్సీలోని E-Content అనే సంస్థలో పని చేయడానికి అంగీకరించారు. ఆ సంస్థ అతనికి పెద్దగా జీతం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదనే షరతులు ఉన్నాయి. ఆ కాలంలో జీతం, పరిస్థితులు దావాలో వివరంగా లేనప్పటికీ, అతను 2018లో సిరిసాఫ్ట్కు మారినట్లు అందులో ఉంది.
తదుపరి స్థాయికి, అంటే H-1B నామినేషన్ ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇవ్వడంతో వల్లభనేని సిరిసాఫ్ట్లో చేరారు. H-1B వీసా అతనికి మరో మూడేళ్ల పాటు పని చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. బ్రెయిట్బార్ట్ న్యూస్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ వీసా సాధారణ వర్క్ పర్మిట్ కంటే చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే యజమానులు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం నామినేషన్ దాఖలు చేస్తే, ఈ వీసా వలసదారులకు గ్రీన్ కార్డ్ పొందేందుకు అర్హత కల్పిస్తుంది.
దావా ప్రకారం, కంపెనీ వల్లభనేనికి చట్టబద్ధంగా చెల్లించాల్సిన ప్రబలమైన వేతనం (Prevailing Wage) ఇవ్వడం లేదు. అంతేకాక, ఆరు నెలల పాటు తన సొంత జీతాన్ని తానే కవర్ చేసుకోవాలని కంపెనీ డిమాండ్ చేసింది.
వీసా రద్దు బెదిరింపులు: సంస్థను వీడలేని పరిస్థితి
ఇన్ని స్పష్టమైన ఉల్లంఘనలు ఉన్నప్పటికీ, సిరిసాఫ్ట్ తన చట్టవిరుద్ధమైన డిమాండ్లకు కట్టుబడి ఉండకపోతే H-1B వీసాను రద్దు చేస్తామని బెదిరించింది. దీంతో వల్లభనేని సంస్థను విడిచి వెళ్ళడానికి అనుమతి లభించలేదు.
అంతేకాకుండా, గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుకు మద్దతు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి, దానిని తమ షరతులకు బలవంతంగా అంగీకరించేలా ప్రభావితం చేయడానికి వాడుకున్నారు. అంగీకరించకపోతే అమెరికా నుంచి వెళ్లిపోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
కార్మిక శాఖ (Department of Labour) నుంచి జీతం హామీ ఉన్నప్పటికీ, తనకు తరచుగా అద్దె, ఇతర అత్యవసర ఖర్చులకు సరిపడా మాత్రమే జీతం వచ్చేదని వల్లభనేని పేర్కొన్నారు. క్రమరహిత చెల్లింపుల వల్ల అతని ఆరోగ్య బీమా నిలిచిపోయింది, క్రెడిట్ చెల్లింపులు తప్పాయి. తీవ్రమైన కాలు గాయం సమయంలో కూడా తనకు, తన భార్యకు అవసరమైన వైద్య సంరక్షణ అందలేదని ఆయన వాపోయారు. బ్రెయిట్బార్ట్ నివేదిక ప్రకారం, వల్లభనేని ఇప్పటికీ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఎదురుచూస్తూ కంపెనీలోనే పనిచేస్తున్నారు.
