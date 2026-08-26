ఐటీ రంగంలో కొత్త ట్రెండ్: బడా కంపెనీలను దాటేస్తున్న మిడ్-క్యాప్ సంస్థలు
భారత ఐటీ రంగానికి ఆదాయ వనరుగా ఉన్న బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (BFSI) విభాగంలో మిడ్-క్యాప్ ఐటీ కంపెనీలు సత్తా చాటుతున్నాయి. దిగ్గజ సంస్థల కంటే శరవేగంగా రాబడి పెంచుకుంటూ మార్కెట్ వాటాను విస్తరిస్తున్నాయి.
దేశీయ ఐటీ పరిశ్రమకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ (బీఎఫ్ఎస్ఐ) విభాగంలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి బడా ఐటీ కంపెనీల కంటే 1-5 బిలియన్ డాలర్ల వార్షిక రాబడి కలిగిన మిడ్-క్యాప్ సంస్థలు అత్యంత వేగంగా వృద్ధి సాధిస్తున్నాయి. ఆర్థిక సంవత్సరం 2020 నుంచి 2026 మధ్య సాధించిన ఆదాయ నివేదికలను పరిశీలిస్తే, మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలు బీఎఫ్ఎస్ఐ రాబడిలో భారీ దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
రాబడి గణాంకాల్లో స్పష్టమైన తేడా
కంపెనీల ఆర్థిక గణాంకాల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఎఫ్వై20 నుంచి ఎఫ్వై26 మధ్య ప్రముఖ నాలుగు మిడ్-క్యాప్ ఐటీ సంస్థల బీఎఫ్ఎస్ఐ ఆదాయం 9 శాతం నుంచి 23 శాతం వార్షిక చక్రవడ్డీ రేటుతో (CAGR) పెరిగింది. ఇదే సమయంలో అగ్రశ్రేణి ఐదు బడా కంపెనీల బీఎఫ్ఎస్ఐ రాబడి 5 శాతం నుంచి 8 శాతానికి మాత్రమే పరిమితమైంది.
ముఖ్యంగా కోఫోర్జ్ (Coforge), పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ (Persistent Systems) కంపెనీలు అసాధారణ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. కోఫోర్జ్ బీఎఫ్ఎస్ఐ రాబడి 261 మిలియన్ డాలర్ల నుంచి 776 మిలియన్ డాలర్లకు పెరగ్గా, పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ రాబడి 148 మిలియన్ డాలర్ల నుంచి ఏకంగా 572 మిలియన్ డాలర్లకు ఎగబాకింది. మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో ఎల్టీఎమ్ (LTM) 10.46 శాతం, ఎంఫసిస్ (Mphasis) 9.33 శాతం సీఏజీఆర్తో రాబడిని పెంచుకున్నాయి.
మరోవైపు బడా దిగ్గజాలైన టీసీఎస్ (5.96%), ఇన్ఫోసిస్ (5.74%), విప్రో (5.67%), టెక్ మహీంద్రా (6.71%) కంపెనీల వృద్ధి ఒకింత మందగించింది. హెచ్సీఎల్ టెక్ (HCLTech) ఎఫ్వై21 నుంచి ఎఫ్వై26 మధ్య 7.19 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
మిడ్-క్యాప్ సంస్థల దూకుడుకు కారణాలు
చిన్న, మధ్యతరహా ఐటీ కంపెనీలు అమెరికా, యూరప్లలోని 'చాలెంజర్ బ్యాంకులు', ద్వితీయ శ్రేణి ఆర్థిక సంస్థల కాంట్రాక్టులను దక్కించుకోవడంలో విజయం సాధిస్తున్నాయి.
"అమెరికా, యూరప్లలోని టైర్-2 బ్యాంకులు తమ డిజిటల్ ఐటీ వ్యయాన్ని పెంచుతున్నాయి. మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల వద్ద ఆదాయ ఆధారం (Base Revenue) తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇవి శరవేగంగా అధిక వృద్ధి శాతాన్ని నమోదు చేస్తున్నాయి," అని ఆనంద్ రాఠీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ ఐటీ విశ్లేషకులు సుశోభన్ నాయక్ వివరించారు.
దీనికి తోడు, క్లయింట్ల అవసరాలకు తగినట్లుగా త్వరితగతిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఫ్లెక్సిబుల్ కమర్షియల్ మోడళ్లను అందించడం కూడా మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలకు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది.
"కోఫోర్జ్, పర్సిస్టెంట్, ఎంఫసిస్ వంటి సంస్థలు క్లయింట్లతో నేరుగా సంబంధాలు నెలకొల్పుకుంటూ, చాలా వేగంగా సేవలు అందిస్తున్నాయి. పాతతరం డెలివరీ మోడళ్లను వాడుతున్న బడా కంపెనీలకు ఇది సవాలుగా మారింది" అని హెచ్ఎఫ్ఎస్ రీసెర్చ్ సీఈఓ ఫిల్ ఫెర్ష్ట్ అభిప్రాయపడ్డారు.
దిగ్గజ సంస్థలకు జీసీసీల ముప్పు
జేపీ మోర్గాన్, సిటీ బ్యాంక్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ వంటి అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలు భారత్లోనే తమ సొంత గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లను (GCCs) ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయి. దాదాపు లక్షకు పైగా ఉద్యోగులతో పనిచేస్తున్న ఈ సెంటర్లు, సొంతంగా సాంకేతిక వ్యవహారాలను చూసుకుంటూ భారతీయ బడా ఐటీ సంస్థలపై ఆధారపడటం తగ్గించాయి.
అంతేకాకుండా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత ఉత్పాదకత ప్రయోజనాలను అందించాలని పెద్ద బ్యాంకులు ఒత్తిడి తెస్తుండటం, సప్లయర్ల సంఖ్యను తగ్గించుకునే (Vendor Consolidation) ధోరణి కూడా పెద్ద కంపెనీల రాబడిపై ప్రభావం చూపుతోంది.
వార్షిక ఫలితాల్లో ప్రతిబింబించిన వ్యత్యాసం
గత ఆర్థిక సంవత్సర ఫలితాల్లోనూ ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. టీసీఎస్ రాబడి 0.5 శాతం తగ్గి 30.02 బిలియన్ డాలర్లకు, విప్రో రాబడి 0.3 శాతం తగ్గి 10.48 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి. టీసీఎస్ చరిత్రలోనే వార్షిక ఆదాయం తగ్గడం ఇది తొలిసారి కాగా, విప్రోకు ఇది మూడోసారి.
ఇదే సమయంలో మిడ్-క్యాప్ రంగానికి చెందిన కోఫోర్జ్ 29 శాతం వృద్ధితో 1.87 బిలియన్ డాలర్లు, పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ 17 శాతం వృద్ధితో 1.65 బిలియన్ డాలర్లు, ఎంఫసిస్ 7 శాతం వృద్ధితో 1.8 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని సాధించి తమ సత్తా చాటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More