వంటగ్యాస్ కొరతకు చెక్: ఉద్రిక్తతల నడుమ హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన భారత ఎల్పీజీ నౌకలు
దేశంలో వంటగ్యాస్ అవసరాల కోసం 92,000 టన్నుల ఎల్పీజీతో వస్తున్న రెండు భారతీయ నౌకలు అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని దాటాయి. జగ్ వసంత్, పైన్ గ్యాస్ నౌకల కదలికలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోంది. ఇరాన్ సహకారంతో ఇవి సురక్షిత మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాయి.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత సున్నితమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) గుండా రెండు భారీ భారతీయ ఎల్పీజీ నౌకలు విజయవంతంగా ప్రయాణిస్తున్నాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నప్పటికీ, భారత జెండాతో ఉన్న 'జగ్ వసంత్', 'పైన్ గ్యాస్' అనే రెండు నౌకలు తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు షిప్-ట్రాకింగ్ డేటా వెల్లడించింది.
సురక్షిత వ్యూహంతో ప్రయాణం
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. ఇరాన్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన సురక్షిత మార్గాల ద్వారా ఈ నౌకలు ప్రయాణిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ దక్షిణ తీరానికి దగ్గరగా ఉన్న ఖేష్మ్ (Qeshm), లారక్ (Larak) దీవుల మీదుగా ఈ నౌకలు వెళ్తున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇది సాపేక్షంగా సురక్షితమైన మార్గమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
సోమవారం ఉదయం యూఏఈ తీరం నుంచి ఈ రెండు నౌకలు ఉత్తర దిశగా కదలడం ప్రారంభించాయి. భద్రతా పరమైన జాగ్రత్తల్లో భాగంగా, ఈ నౌకలు తమ గమ్యస్థానాన్ని బహిర్గతం చేయకుండా, తమ ట్రాన్స్పాండర్ల ద్వారా 'భారతీయ యాజమాన్యం' (Indian Ownership) అనే సంకేతాలను పంపిస్తున్నాయి. సముద్ర దాడులు లేదా ఇతర ముప్పుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి నౌకలు అనుసరిస్తున్న వ్యూహం ఇది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?
ఈ నౌకల కదలికలపై కేంద్ర ఓడరేవులు, షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీ రాజేష్ కుమార్ సిన్హా స్పందించారు. "ప్రస్తుతం ఈ రెండు నౌకల కదలికలను ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోంది. వీటి ద్వారా సుమారు 92,000 టన్నుల ఎల్పీజీ భారత్కు చేరుతోంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలను మంగళవారం వెల్లడిస్తాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వంటగ్యాస్ సరఫరాకు ఊతం
భారత్లో ప్రస్తుతం వంటగ్యాస్ (LPG) అవసరాలు పెరగడంతో, అదనపు సరఫరా కోసం కేంద్రం ఇరాన్తో చర్చలు జరుపుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ నౌకల రాక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
- పైన్ గ్యాస్: మార్చి 23 సాయంత్రానికి హార్ముజ్ జలసంధిని దాటి ఒమన్ గల్ఫ్లోకి ప్రవేశించింది. దీనిని హెచ్పీసీఎల్ (HPCL) అద్దెకు తీసుకుంది.
- జగ్ వసంత్: సోమవారం నాటికి పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఉంది. దీనిని బీపీసీఎల్ (BPCL) అద్దెకు తీసుకుంది.
నేపథ్యం ఇదీ
నిజానికి ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న సమయంలో 'జగ్ వసంత్' కువైట్లో ఎల్పీజీ లోడ్తో నిలిచిపోయింది. అదే సమయంలో 'పైన్ గ్యాస్' యూఏఈలోని రువైస్ నుంచి గ్యాస్ నింపుకుంది. ఇరాన్ నౌకాదళం మార్గదర్శకత్వంలో గతంలోనూ రెండు భారతీయ నౌకలకు సురక్షిత మార్గాన్ని కల్పించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. తాజా పరిణామం దేశీయ గ్యాస్ అవసరాలకు కొంత ఊరటనిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. హార్ముజ్ జలసంధి ఎందుకు అంత కీలకం?
ప్రపంచ ముడిచమురు, ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఎక్కువ భాగం ఈ చిన్న సముద్ర మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్, ఓమన్ గల్ఫ్లను కలుపుతుంది.
2. నౌకలు తమ గమ్యస్థానాన్ని ఎందుకు దాస్తున్నాయి?
ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల సముద్ర దాడులు జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే తాము ఏ దేశానికి చెందినవారో (భారత్) స్పష్టం చేస్తూ, దాడుల ముప్పును తగ్గించుకుంటున్నాయి.
3. ఈ నౌకల ద్వారా భారత్కు ఎంత గ్యాస్ అందుతోంది?
మొత్తం 92,000 టన్నుల ఎల్పీజీ సరఫరా అవుతోంది. ఇది దేశీయంగా వంటగ్యాస్ కొరతను తీర్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది.