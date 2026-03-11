Indian Navy Recruitment : ఇండియన్ నేవీలో అగ్నివీర్ ఎస్ఎస్ఆర్, ఎంఆర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..
Indian Navy Recruitment : 2027 బ్యాచ్కు సంబంధించి అగ్నివీర్ ఎస్ఎస్ఆర్, ఎంఆర్, స్పెషలిస్ట్ సెయిలర్ (మెడికల్) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను భారత నౌకాదళం ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు మార్చ్ 14 నుంచి ఏప్రిల్ 6, 2026 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వివరాల్లోకి వెళితే..
దేశ రక్షణ రంగంలో చేరాలనుకునే యువతకు భారత నౌకాదళం గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. అగ్నివీర్ పథకం కింద అగ్నివీర్ ఎస్ఎస్ఆర్, ఎంఆర్, మెడికల్ సెయిలర్ వంటి విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు తాజాగా నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఈ నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, ఎంపిక విధానాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఇండియన్ నేవీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
దరఖాస్తు ప్రారంభం: మార్చి 14, 2026
చివరి తేదీ: ఏప్రిల్ 6, 2026
(అభ్యర్థులు గడువులోపు దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.)
దరఖాస్తు సవరణ : ఏప్రిల్ 10, 11 తేదీల్లో అవకాశం ఉంటుంది.
పరీక్ష తేదీ : మే 2026 (తాత్కాలికం)
ఫలితాల విడుదల: జూన్ 2026
ఇండియన్ నేవీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- పోస్టుల వారీగా విద్యా అర్హతలు..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50% మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
అగ్నివీర్ ఎంఆర్ : 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత.
అగ్నివీర్ ఎస్ఎస్ఆర్ : ఇంటర్మీడియట్ (12వ తరగతి)లో గణితం, భౌతికశాస్త్రం చదివి ఉండాలి. లేదా మూడేళ్ల ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన వారు కూడా అర్హులే.
అగ్నివీర్ ఎస్ఎస్ఆర్ (మెడికల్): ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ (పీసీబీ) సబ్జెక్టులు కలిగి ఉండాలి.
గమనిక: వయోపరిమితి ఒక్కో పోస్టుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను చూడాలని సూచించడమైనది.