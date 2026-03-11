Edit Profile
    Indian Navy Recruitment : ఇండియన్ నేవీలో అగ్నివీర్ ఎస్​ఎస్​ఆర్​, ఎంఆర్​ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల..

    Indian Navy Recruitment : 2027 బ్యాచ్‌కు సంబంధించి అగ్నివీర్ ఎస్​ఎస్​ఆర్​, ఎంఆర్​, స్పెషలిస్ట్ సెయిలర్ (మెడికల్) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను భారత నౌకాదళం ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు మార్చ్​ 14 నుంచి ఏప్రిల్ 6, 2026 వరకు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Mar 11, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశ రక్షణ రంగంలో చేరాలనుకునే యువతకు భారత నౌకాదళం గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. అగ్నివీర్ పథకం కింద అగ్నివీర్ ఎస్​ఎస్​ఆర్​, ఎంఆర్​, మెడికల్ సెయిలర్ వంటి విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు తాజాగా నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఈ నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, ఎంపిక విధానాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    ఇండియన్​ నేవీ అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    దరఖాస్తు ప్రారంభం: మార్చి 14, 2026

    చివరి తేదీ: ఏప్రిల్ 6, 2026

    (అభ్యర్థులు గడువులోపు దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.)

    దరఖాస్తు సవరణ : ఏప్రిల్ 10, 11 తేదీల్లో అవకాశం ఉంటుంది.

    పరీక్ష తేదీ : మే 2026 (తాత్కాలికం)

    ఫలితాల విడుదల: జూన్ 2026

    ఇండియన్​ నేవీ అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- పోస్టుల వారీగా విద్యా అర్హతలు..

    ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50% మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

    అగ్నివీర్ ఎంఆర్​ : 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత.

    అగ్నివీర్ ఎస్​ఎస్​ఆర్​ : ఇంటర్మీడియట్ (12వ తరగతి)లో గణితం, భౌతికశాస్త్రం చదివి ఉండాలి. లేదా మూడేళ్ల ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన వారు కూడా అర్హులే.

    అగ్నివీర్ ఎస్​ఎస్​ఆర్​ (మెడికల్): ఇంటర్మీడియట్‌లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ (పీసీబీ) సబ్జెక్టులు కలిగి ఉండాలి.

    గమనిక: వయోపరిమితి ఒక్కో పోస్టుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను చూడాలని సూచించడమైనది.

    ఇండియన్​ నేవీ అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక విధానం..

    నౌకాదళంలో ఎంపిక ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకమైన, కఠినమైన దశల్లో జరుగుతుంది.

    దశ-1 (ఐఎన్​ఈటీ): కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష

    షార్ట్‌లిస్టింగ్: రాత పరీక్షలో మెరిట్ సాధించిన వారిని తదుపరి దశకు ఎంపిక చేస్తారు.

    దశ-2 (పీఎఫ్​టీ): శారీరక సామర్థ్య పరీక్షలు. ఇందులో రన్నింగ్​, స్క్వాట్స్, పుష్-అప్స్, సిట్-అప్స్ ఉంటాయి.

    రాత పరీక్ష అండ్​ వైద్య పరీక్ష: ఫిజికల్ టెస్ట్ అనంతరం మరో రాత పరీక్ష, సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

    శిక్షణ: తుది మెరిట్ జాబితాలో నిలిచిన వారికి ఐఎన్​ఎస్​ చిల్కాలో శిక్షణ ఇస్తారు.

    ఇండియన్​ నేవీ అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?

    ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఇండియన్ నేవీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ సందర్శించి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    పరీక్ష ఫీజు: రూ. 550 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    పురుషులు, మహిళా అభ్యర్థులు ఇద్దరూ ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

    భారత నౌకాదళంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను క్రమం తప్పకుండా చూస్తూ ఉండండి.

