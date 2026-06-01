    US Helicopter Crash : పెళ్లైన కొన్ని గంటలకే.. హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో భారత సంతతి పైలట్ మృతి!

    Dave Fiji helicopter crash : అమెరికాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది! భారత సంతతికి చెందిన ఓ పైలట్​.. పెళ్లైన కొన్ని గంటలకే విమాన ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. భార్యతో కలిసి హనీమూన్​కి వెళుతుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. సదరు మహిళ మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడింది.

    Published on: Jun 01, 2026 12:40 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Dave Fiji and Jessni wedding : అమెరికాలోని జార్జియాలో అత్యంత బాధాకరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వివాహం ముగిసి, ‘ఐ డూ’ అని ప్రమాణం చేసిన కొన్ని గంటలకే ఒక భారతీయ సంతతి వ్యక్తి చనిపోయాడు! ఒక హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలొదిలాడు. డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్‌లో పైలట్‌గా పనిచేస్తున్న 26 ఏళ్ల డేవ్ ఫిజీ (కుటుంబం కేరళ మూలాలున్నది), తన వివాహం ముగిసిన తర్వాత నూతన వధువు జెస్నీతో కలిసి హనీమూన్‌కు వెళుతుండగా.. వారు ప్రయాణిస్తున్న 'రాబిన్సన్ ఆర్66' హెలికాప్టర్ డాసన్‌విల్ వద్ద కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో డేవ్‌తో పాటు హెలికాప్టర్ పైలట్ కూడా మరణించాడు. వృత్తిరీత్యా నర్సు అయిన వధువు జెస్నీ తీవ్ర గాయాలతో ప్రాణాలతో బయటపడింది.

    కొత్త పెళ్లైన వధూవరులు..
    ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత సహాయక సిబ్బంది వచ్చే వరకు దాదాపు 6 గంటల పాటు ఆమె భర్త శవం పక్కనే శిథిలాల మధ్య చిక్కుకుపోయింది.

    వివాహ వేడుక ముగిసిన వెంటనే విషాదం!

    డేవ్ ఫిజీ, జెస్నీల వివాహం శుక్రవారం జార్జియాలోని డాసన్‌విల్‌లోని 'ది రెవెరె' వేడుకల ప్రాంగణంలో దాదాపు 400 మంది బంధుమిత్రుల సమక్షంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. దశాబ్దం క్రితం ఒక చర్చిలో పరిచయమైన వీరిద్దరూ పెద్దల అంగీకారంతో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.

    వివాహ రిసెప్షన్ ముగిసిన తర్వాత, నూతన వధూవరులకు ప్రత్యేక వీడ్కోలు పలికేందుకు బంధువులు ఒక 'రాబిన్సన్ ఆర్66' హెలికాప్టర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

    అట్లాంటా డౌన్‌టౌన్ హోటల్‌లో రాత్రి గడిపేందుకు వారు డెకాల్బ్-పీచ్‌ట్రీ విమానాశ్రయానికి బయలుదేరారు. కానీ ఆ హెలికాప్టర్ తన గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోలేకపోయింది. వివాహ వేడుక జరిగిన ప్రదేశానికి సమీపంలోనే, డాసన్ కౌంటీలోని మౌంట్ వెర్నాన్ డ్రైవ్ దగ్గర ఉన్న ఒక దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో కూలిపోయింది.

    శిథిలాల మధ్య 6 గంటల నరకం!

    హెలికాప్టర్ దట్టమైన అడవిలో కూలిపోవడంతో రెస్క్యూ సిబ్బందికి దానిని గుర్తించడానికి చాలా సమయం పట్టింది. ఈ క్రమంలో తీవ్ర గాయాలైన వధువు జెస్నీ.. దాదాపు ఆరు గంటల పాటు హెలికాప్టర్ శిథిలాల మధ్యే కదల్లేని స్థితిలో చిక్కుకుపోయింది.

    కళ్లముందే చల్లబడిపోయిన భర్త మృతదేహం

    డేవ్ తండ్రి జార్జ్ ఫిజీ కన్నీళ్లతో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. "జెస్నీకి స్పృహ వచ్చేసరికి నా కొడుకు డేవ్ తల ఆమె రొమ్ముపైనే ఉంది. అతడి శరీరంపై రక్తాన్ని చూసి, తాకి చూస్తే అప్పటికే ఒళ్లంతా చల్లబడిపోయింది. తను స్వయంగా ఒక నర్సు కావడంతో నా కొడుకు ఇక లేడనే నిజాన్ని జెస్నీ వెంటనే గ్రహించింది. తను ప్రస్తుతం అట్లాంటా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది, కోలుకుంటోంది కానీ పూర్తిగా మానసిక క్షోభలో ఉంది."

    వాతావరణంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసినా వినని పైలట్!

    మరణించిన డేవ్ ఫిజీ స్వయంగా డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్‌లో ఫస్ట్ ఆఫీసర్ (పైలట్) కావడంతో, టేకాఫ్‌కు ముందే వాతావరణంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు.

    "అక్కడ విజిబిలిటీ సున్నాగా ఉందని, వాతావరణం అస్సలు బాలేదని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాము ఎప్పుడూ విమానాలు/హెలికాప్టర్లు నడపమని" డేవ్ ఆ హెలికాప్టర్ పైలట్‌కు ముందే హెచ్చరించాడు.

    కానీ, తాము మరింత ఎక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తామని, ఏమీ కాదని ఆ హెలికాప్టర్ పైలట్ నచ్చజెప్పి రైడ్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. చివరకు అదే ఇద్దరి ప్రాణాలను బలితీసుకుంది.

    ప్రస్తుతం అమెరికాకు చెందిన నేషనల్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్ ఈ ఘోర ప్రమాదంపై అధికారిక దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. హెలికాప్టర్ కూలిపోవడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను ఇంకా నిర్ధారించాల్సి ఉంది.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

