అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. మాయాబందర్ సమీపంలో పవన్ హన్స్ హెలికాప్టర్ సముద్రంలో కుప్పకూలింది. రన్వేకు కేవలం 300 మీటర్ల దూరంలో ఉండగా ఈ ఘటన జరిగింది. పైలట్లతో సహా ఏడుగురు క్షేమంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో మంగళవారం ఉదయం పెను విమాన ప్రమాదం తప్పింది. జాతీయ హెలికాప్టర్ రవాణా సంస్థ 'పవన్ హన్స్'కు చెందిన ఓ హెలికాప్టర్ సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లింది. అయితే, అదృష్టవశాత్తూ విమానంలో ఉన్న ఏడుగురు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
మంగళవారం ఉదయం 9:30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు సిబ్బంది, ఐదుగురు ప్రయాణికులతో కూడిన పవన్ హన్స్ హెలికాప్టర్ పోర్ట్ బ్లెయిర్ నుంచి ఉత్తర అండమాన్లోని మాయాబందర్కు బయలుదేరింది. గమ్యస్థానానికి చేరుకుని, ల్యాండ్ కావడానికి మరికొన్ని సెకన్ల సమయం ఉందనగా ప్రమాదం జరిగింది. రన్వేకు కేవలం 300 మీటర్ల దూరంలో ఉండగా హెలికాప్టర్ అదుపుతప్పి సముద్రంలో పడిపోయింది.
తక్షణమే స్పందించిన సిబ్బంది..
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు పవన్ హన్స్ ప్రతినిధి వెల్లడించారు. "హెలికాప్టర్ సముద్రంలో పడిపోయినప్పటికీ (Ditching), లోపల ఉన్న ఏడుగురిని తక్షణమే రక్షించాం. ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు, అందరూ పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మాయాబందర్ రన్వేకు సమీపంలోనే ఈ 'షార్ట్ ల్యాండింగ్' ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
అండమాన్ ప్రమాదంలో అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటం పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. దీనికి సరిగ్గా ఒక రోజు ముందు, అంటే సోమవారం సాయంత్రం జార్ఖండ్లోని చత్రా జిల్లాలో జరిగిన ఎయిర్ అంబులెన్స్ ప్రమాదంలో ఏడుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు.
రెడ్బర్డ్ ఎయిర్వేస్కు చెందిన 'బీచ్క్రాఫ్ట్ C90' విమానం రాంచీ నుంచి ఢిల్లీకి రోగిని తీసుకువెళ్తుండగా అడవి ప్రాంతంలో కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్లు వివేక్ వికాస్ భగత్, సవరాజ్దీప్ సింగ్తో పాటు డాక్టర్ వికాస్ కుమార్ గుప్తా, రోగి బంధువులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కోల్కతా ఏటీసీ (ATC)తో సంబంధాలు తెగిపోయిన కొద్దిసేపటికే ఈ ఘోరం జరిగింది.
ప్రస్తుతం అండమాన్ ఘటనపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) విచారణకు ఆదేశించే అవకాశం ఉంది. సాంకేతిక లోపమా లేక వాతావరణ పరిస్థితులా అన్న కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేయనున్నారు.