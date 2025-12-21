Edit Profile
    Train ticket : షాక్​ ఇచ్చిన రైల్వే! ట్రైన్​ టికెట్​ ధరల పెంపు- ఎంతంటే..

    Train ticket price hike : రైలు​ టికెట్​ ధరలను భారతీయ రైల్వే పెంచింది. ఈ మేరకు ఆదివారం కీలక ప్రకటన చేసింది. పెంచిన టికెట్​ ధరలు ఈ డిసెంబర్​ 26న అమల్లోకి రానున్నాయి.

    Published on: Dec 21, 2025 12:50 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ట్రైన్​ టికెట్​ ధరలను పెంచుతూ దేశ ప్రజలకు భారతీయ రైల్వే పెద్ద షాక్​ ఇచ్చింది! ఈ మేరకు కొత్త ప్రైజ్​ స్ట్రక్చర్​.. 2025 డిసెంబర్​ 26న అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది.

    ట్రైన్​ టికెట్​ ధరల పెంపు..
    ట్రైన్​ టికెట్​ ధరల పెంపు..

    తాజా పెంపుతో రైల్వేకి రూ. 600కోట్ల ఆదాయం అదనంగా చేరుతుందని తెలుస్తోంది.

    రైలు టికెట్​ ఛార్జీల పెంపు- ఎంతంటే..

    కొత్త టికెట్​ ప్రైజింగ్​ స్ట్రక్చర్​ ప్రకారం.. జనరల్​ క్లాస్​లో 215 కి.మీల కన్నా ఎక్కువ ప్రయాణిస్తే ప్రతి కిలోమీటరకు 1 పైసా అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే మెయిల్​/ఎక్స్​ప్రెస్​లోని నాన్​-సీ, ఏసీ క్లాస్​లో ప్రయాణిస్తే 2 పైసలు అదనంగా చెల్లించాలి.

    215 కి.మీ కన్నా తక్కువ ప్రయాణిస్తే మాత్రం రైలు టికెట్​ ధరల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.

    మరోవైపు నాన్​-ఏసీ క్లాస్​లో 500 కి.మీల ప్రయాణానికి, ప్రస్తుతం ఉన్న ఛార్జీలకు అదనంగా మరో రూ.10 చెల్లించాలి.

    అయితే, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై భారం పడకుండా ఉండేందుకు సబ్​అర్బన్​ ట్రైన్​ టికెట్ల ధరలను పెంచడం లేదని రైల్వే ప్రకటించింది. ఫలితంగా హైదరాబాద్​, కోల్​కతా, ముంబై, దిల్లీలోని లోకల్​ ట్రైన్స్​లో ప్రయణించే వారిపై ఈసారి భారం పడలేదు.

    పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా!

    గత దశాబ్ద కాలంలో రైల్వే నెట్‌వర్క్, కార్యకలాపాలు భారీగా విస్తరించాయని, సిబ్బంది సంఖ్య కూడా పెరిగిందని రైల్వే శాఖ వివరించింది. 2024-25 ఆర్థిక ఏడాదిలో రైల్వే మొత్తం ఖర్చులు రూ. 2,63,000 కోట్లకు చేరిందని పేర్కొంది. ఇందులో మానవవనరుల కోసం రూ. 1,15,000 కోట్లు ఖర్చు అయ్యాయని, మరో రూ. 60వేల కోట్లు పెన్షన్​ కింద ఖర్చు అయ్యిందని తెలిపింది.

    ఈ నేపథ్యంలో ప్రతియేటా పెరుగుతున్న ఖర్చులను తట్టుకునేందుకు కార్గోపై, ప్యాసింజర్​ టికెట్​ ధరలపై దృష్టిసారించినట్టు రైల్వే వెల్లడించింది.

    కాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఒకసారి (జులైలో) టికెట్​ ఛార్జీలను పెంచింది రైల్వే. మెయిల్​/ఎక్స్​ప్రెస్​ రైళ్లల్లోని నాన్​-ఏసీ టికెట్​ ధరలను కిలోమీటరుకు 1 పైసా, ఏసీ క్లాస్​ టికెట్​ ధరలను కిలోమీటరుకు 2 పైసలు పెంచింది.

    అంతకుముందు, 2020 జనవరి 1న ట్రైన్​ టికెట్​ ధరలను భారతీయ రైల్వే సవరించింది. జనరల్​- మెయిల్​/ఎక్స్​ప్రెస్​లో సెకెండ్​ క్లాస్​ టికెట్​ ధరలను వరుసగా 1 పైసా/కి.మీ, 2 పైసా/కి.మీ పెంచింది. స్లీపర్​తో పాటు అన్ని ఏసీ క్లాస్​ల ఛార్జీలు వరుసగా 2 పైసా/ కి.మీ, 4 పైసా/ కి.మీ పెరిగాయి.

    ప్రజలపై అదనపు భారం!

    దేశంలో ప్రయాణాలకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత చౌకైన ఆప్షన్​ రైల్వే! నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ అవసరాల కోసం రైల్వే సేవలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వీరిలో మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు అధికంగా ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైన్​ టికెట్​ ధరల పెంపుతో ప్రజలపై భారం పెరుగుతుందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్​ చార్ట్​లు..

    ప్రయాణికుల ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టే దిశగా రైల్వేశాఖ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిజర్వేషన్, వెయిటింగ్ లిస్టు కష్టాలను అధిగమించేలా కొత్త విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం.. ఇకపై రైలు బయలుదేరడానికి 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్ సిద్ధం కానుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే అన్ని జోన్లలో అమలు చేయనున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్​లో అమలు చేయటంపై అధికారులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

