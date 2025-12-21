Train ticket : షాక్ ఇచ్చిన రైల్వే! ట్రైన్ టికెట్ ధరల పెంపు- ఎంతంటే..
Train ticket price hike : రైలు టికెట్ ధరలను భారతీయ రైల్వే పెంచింది. ఈ మేరకు ఆదివారం కీలక ప్రకటన చేసింది. పెంచిన టికెట్ ధరలు ఈ డిసెంబర్ 26న అమల్లోకి రానున్నాయి.
ట్రైన్ టికెట్ ధరలను పెంచుతూ దేశ ప్రజలకు భారతీయ రైల్వే పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది! ఈ మేరకు కొత్త ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్.. 2025 డిసెంబర్ 26న అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది.
తాజా పెంపుతో రైల్వేకి రూ. 600కోట్ల ఆదాయం అదనంగా చేరుతుందని తెలుస్తోంది.
రైలు టికెట్ ఛార్జీల పెంపు- ఎంతంటే..
కొత్త టికెట్ ప్రైజింగ్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం.. జనరల్ క్లాస్లో 215 కి.మీల కన్నా ఎక్కువ ప్రయాణిస్తే ప్రతి కిలోమీటరకు 1 పైసా అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్లోని నాన్-సీ, ఏసీ క్లాస్లో ప్రయాణిస్తే 2 పైసలు అదనంగా చెల్లించాలి.
215 కి.మీ కన్నా తక్కువ ప్రయాణిస్తే మాత్రం రైలు టికెట్ ధరల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.
మరోవైపు నాన్-ఏసీ క్లాస్లో 500 కి.మీల ప్రయాణానికి, ప్రస్తుతం ఉన్న ఛార్జీలకు అదనంగా మరో రూ.10 చెల్లించాలి.
అయితే, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై భారం పడకుండా ఉండేందుకు సబ్అర్బన్ ట్రైన్ టికెట్ల ధరలను పెంచడం లేదని రైల్వే ప్రకటించింది. ఫలితంగా హైదరాబాద్, కోల్కతా, ముంబై, దిల్లీలోని లోకల్ ట్రైన్స్లో ప్రయణించే వారిపై ఈసారి భారం పడలేదు.
పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా!
గత దశాబ్ద కాలంలో రైల్వే నెట్వర్క్, కార్యకలాపాలు భారీగా విస్తరించాయని, సిబ్బంది సంఖ్య కూడా పెరిగిందని రైల్వే శాఖ వివరించింది. 2024-25 ఆర్థిక ఏడాదిలో రైల్వే మొత్తం ఖర్చులు రూ. 2,63,000 కోట్లకు చేరిందని పేర్కొంది. ఇందులో మానవవనరుల కోసం రూ. 1,15,000 కోట్లు ఖర్చు అయ్యాయని, మరో రూ. 60వేల కోట్లు పెన్షన్ కింద ఖర్చు అయ్యిందని తెలిపింది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రతియేటా పెరుగుతున్న ఖర్చులను తట్టుకునేందుకు కార్గోపై, ప్యాసింజర్ టికెట్ ధరలపై దృష్టిసారించినట్టు రైల్వే వెల్లడించింది.
కాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఒకసారి (జులైలో) టికెట్ ఛార్జీలను పెంచింది రైల్వే. మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లల్లోని నాన్-ఏసీ టికెట్ ధరలను కిలోమీటరుకు 1 పైసా, ఏసీ క్లాస్ టికెట్ ధరలను కిలోమీటరుకు 2 పైసలు పెంచింది.
అంతకుముందు, 2020 జనవరి 1న ట్రైన్ టికెట్ ధరలను భారతీయ రైల్వే సవరించింది. జనరల్- మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్లో సెకెండ్ క్లాస్ టికెట్ ధరలను వరుసగా 1 పైసా/కి.మీ, 2 పైసా/కి.మీ పెంచింది. స్లీపర్తో పాటు అన్ని ఏసీ క్లాస్ల ఛార్జీలు వరుసగా 2 పైసా/ కి.మీ, 4 పైసా/ కి.మీ పెరిగాయి.
ప్రజలపై అదనపు భారం!
దేశంలో ప్రయాణాలకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత చౌకైన ఆప్షన్ రైల్వే! నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ అవసరాల కోసం రైల్వే సేవలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వీరిలో మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు అధికంగా ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైన్ టికెట్ ధరల పెంపుతో ప్రజలపై భారం పెరుగుతుందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్ చార్ట్లు..
ప్రయాణికుల ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టే దిశగా రైల్వేశాఖ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిజర్వేషన్, వెయిటింగ్ లిస్టు కష్టాలను అధిగమించేలా కొత్త విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం.. ఇకపై రైలు బయలుదేరడానికి 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్ చార్ట్ సిద్ధం కానుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే అన్ని జోన్లలో అమలు చేయనున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లో అమలు చేయటంపై అధికారులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.