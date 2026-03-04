Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    యుద్ధ మేఘాల సెగ: స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం.. పెట్రోనెట్, ఎంజీఎల్ షేర్లు విలవిల

    పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు భారత స్టాక్ మార్కెట్‌ను కుదిపేశాయి. బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్ 1,122 పాయింట్లు కుప్పకూలగా, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల భయంతో గ్యాస్, ఆయిల్ రంగాల షేర్లు భారీగా నష్టపోయాయి. మదుపర్ల సంపద లక్షల కోట్లలో ఆవిరైంది.

    Published on: Mar 04, 2026 4:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు ఎగిసిపడుతుండటంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ బుధవారం రక్తసిక్తమైంది. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఘర్షణలు ఐదో రోజుకు చేరడం, ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో మదుపర్లు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఫలితంగా రిస్కీ అసెట్స్ నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడంతో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి, ప్రధాన సూచీలు భారీగా పతనమయ్యాయి.

    యుద్ధ మేఘాల సెగ: స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం.. పెట్రోనెట్, ఎంజీఎల్ షేర్ల విలవిల (HT_PRINT)
    యుద్ధ మేఘాల సెగ: స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం.. పెట్రోనెట్, ఎంజీఎల్ షేర్ల విలవిల (HT_PRINT)

    కుప్పకూలిన సూచీలు

    నేటి ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి నిఫ్టీ 50 సూచీ 1.55 శాతం (380 పాయింట్లు) నష్టపోయి 24,480 వద్ద స్థిరపడింది. అటు సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,122 పాయింట్లు (1.40 శాతం) కోల్పోయి 79,116 వద్ద ముగిసింది. ఒక దశలో సూచీలు 2 శాతానికి పైగా పడిపోయి ఇన్వెస్టర్లను వణికించాయి. వరుసగా మూడో సెషన్‌లోనూ రెండు సూచీలు 1 శాతం కంటే ఎక్కువ నష్టపోవడం గమనార్హం. కేవలం లార్జ్ క్యాప్ షేర్లే కాకుండా, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు కూడా 2 శాతం మేర క్షీణించాయి.

    ముడిచమురు సెగ.. గ్యాస్ షేర్ల విలవిల

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్'ను ఇరాన్ మూసివేసిందన్న వార్తలు మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు 84 డాలర్లకు చేరుకుంది. ముఖ్యంగా ఖతార్ తన ఎల్‌ఎన్‌జీ (LNG) ఉత్పత్తిని నిలిపివేసిందన్న వార్తలతో గ్యాస్ షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి.

    • పెట్రోనెట్ ఎల్‌ఎన్‌జీ: 9 శాతం నష్టపోయింది.
    • మహానగర్ గ్యాస్ (MGL): 7.7 శాతం పడిపోయింది.
    • గెయిల్ (GAIL): 7.9 శాతం మేర క్షీణించింది.

    పెట్రోనెట్ ఎల్‌ఎన్‌జీ సంస్థ స్పందిస్తూ.. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల ప్రయాణం సురక్షితం కాకపోవడంతో రవాణా నిలిచిపోయిందని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమాచారం అందించింది.

    నష్టపోయిన ఇతర రంగాలు

    చమురు ధరలు పెరిగితే మార్కెటింగ్ మార్జిన్లు తగ్గుతాయన్న భయంతో ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలైన IOC, HPCL, BPCL షేర్లు 5 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. మెటల్ రంగంలో టాటా స్టీల్, సెయిల్, జిందాల్ స్టీల్, ఎన్‌ఎండిసి వంటి షేర్లు 5 నుండి 7 శాతం వరకు నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. మల్టీబ్యాగర్ షేర్ ఫోర్స్ మోటార్స్ కూడా 8.3 శాతం పతనమై రూ. 21,450 వద్ద ముగిసింది.

    లాభాల్లో మెరిసిన కొన్ని షేర్లు

    మార్కెట్ మొత్తం పతనమైనా, కొన్ని షేర్లు మాత్రం ఎదురీది లాభాలను ఆర్జించాయి.

    • బలరాంపూర్ చినీ మిల్స్: 7.3 శాతంతో టాప్ గెయినర్‌గా నిలిచింది.
    • చెన్నై పెట్రోలియం, గుజరాత్ గ్యాస్: 5 శాతానికి పైగా పెరిగాయి.
    • జెన్ టెక్నాలజీస్, సోలార్ ఇండస్ట్రీస్: రక్షణ రంగ షేర్లు 4 శాతం మేర లాభపడ్డాయి. ఇటీవల లిస్ట్ అయిన స్విగ్గీ షేర్ కూడా 3-4 శాతం మధ్య లాభాన్ని నమోదు చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్రమవ్వడం, ఇరాన్ 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్'ను మూసివేయడం వల్ల ముడిచమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందన్న భయమే ప్రధాన కారణం.

    2. గ్యాస్ కంపెనీల షేర్లు ఎందుకు అంతగా పడిపోయాయి?

    ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఎల్‌ఎన్‌జీ ఎగుమతిదారు అయిన ఖతార్, ఉత్పత్తిని నిలిపివేసిందన్న వార్తలతో సరఫరా కొరత ఏర్పడి ధరలు పెరుగుతాయనే ఆందోళనతో ఈ షేర్లు నష్టపోయాయి.

    3. క్రూడాయిల్ ధరలు పెరిగితే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం ఏమిటి?

    భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరగడమే కాకుండా, వాణిజ్య లోటు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    (గమనిక: షేర్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.)

    recommendedIcon
    News/News/యుద్ధ మేఘాల సెగ: స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం.. పెట్రోనెట్, ఎంజీఎల్ షేర్లు విలవిల
    News/News/యుద్ధ మేఘాల సెగ: స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ పతనం.. పెట్రోనెట్, ఎంజీఎల్ షేర్లు విలవిల
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes