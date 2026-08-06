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    సమతూకంలో స్టాక్ మార్కెట్: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న మిశ్రమ సంకేతాల నడుమ గురువారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్, బ్యాంక్ నిఫ్టీల కీలక సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలపై విశ్లేషకుల అంచనాలు పరిశీలించండి.

    Published on: Aug 6, 2026, 08:01:37 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతీయ స్టాక్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 గురువారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశముంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొనడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. సింగపూర్‌లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) 24,666 వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ క్రితం ముగింపు కంటే కేవలం 18.3 పాయింట్ల ప్రీమియంలో ఉండటం మార్కెట్ మందకొడి ప్రారంభాన్ని సూచిస్తోంది.

    సమతూకంలో స్టాక్ మార్కెట్: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? (PTI)
    సమతూకంలో స్టాక్ మార్కెట్: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? (PTI)

    బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో మన మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 152.05 పాయింట్లు (0.19%) పెరిగి 78,581 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 9.75 పాయింట్లు (0.04%) లాభపడి 24,624.65 వద్ద క్లోజ్ అయింది.

    సెన్సెక్స్ అంచనాలు: కీలక నిరోధక స్థాయిలు ఇవే

    బుధవారం ఉదయం సెన్సెక్స్ 79,055.38 వద్ద ప్రారంభమైనప్పటికీ, ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఒత్తిడితో ఒకదశలో 78,285.74 కనిష్టానికి పడిపోయింది. ఆ తర్వాత ద్వితీయార్థంలో కొనుగోళ్లు పెరిగి లాభాల్లో ముగిసింది.

    "సెన్సెక్స్ ప్రస్తుతం 20, 50, 100 రోజుల ఈఎమ్‌ఏ (EMA) కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతూ స్వల్ప కాలానికి సానుకూల ధోరణిని కనబరుస్తోంది. అయితే 200 రోజుల ఈఎమ్‌ఏ కంటే దిగువన ఉండటంతో దీర్ఘకాలిక బ్రేకౌట్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది. ఆర్‌ఎస్‌ఐ (RSI) 61.13 కి చేరడం మార్కెట్ బలాన్ని సూచిస్తోంది. 77,800–78,100 పరిధి సెన్సెక్స్‌కు తక్షణ సపోర్ట్‌గా పనిచేస్తుండగా, 79,000–79,300 స్థాయిలు కీలకమైన రెసిస్టెన్స్‌గా ఉన్నాయి" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ సాంకేతిక విశ్లేషకులు హితేష్ టైలర్ విశ్లేషించారు.

    నిఫ్టీ 50 సరళి: ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త వహించాలా?

    వడ్డీ రేట్లలో ఆర్‌బీఐ ఎలాంటి మార్పు చేయకపోవడంతో నిఫ్టీపై అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, ముగింపు సమయంలో లభించిన మద్దతుతో నష్టాల నుంచి కోలుకుంది.

    "గతంలో నిరోధకంగా పనిచేసిన 24,300–24,400 స్థాయిలు ఇప్పుడు నిఫ్టీకి బలమైన సపోర్ట్‌గా మారే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లో క్షీణత నమోదు అయినప్పుడు దీనిని కొనుగోలు అవకాశంగా మలుచుకోవచ్చు. నిఫ్టీకి 24,800 వద్ద నిరోధకం ఎదురవుతుంది" అని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకులు నాగరాజ్ శెట్టి అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఏంజెల్ వన్ విశ్లేషకుడు హితేష్ రాథీ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత స్థాయిల్లో మార్కెట్ వెంట పడటం కంటే స్పష్టమైన బ్రేకౌట్ లేదా పుల్‌బ్యాక్ కోసం వేచి చూడడమే మంచిదని సూచించారు. నిఫ్టీకి 24,450–24,350 వద్ద సపోర్ట్, 24,750–24,800 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయని, బుల్లిష్ ట్రెండ్ స్థిరపడాలంటే 24,820 స్థాయిని దాటాల్సి ఉంటుందని వివరించారు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ: శ్రేణి ట్రేడింగ్‌కే మొగ్గు

    గ్యాప్-అప్‌తో ప్రారంభమైన బ్యాంక్ నిఫ్టీ 57,920–57,940 స్థాయిల వద్ద తీవ్ర నిరోధాన్ని ఎదుర్కొని, క్రమంగా దిగజారి చివరకు 57,740 వద్ద స్థిరపడింది.

    "బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 58,100–58,200 పరిధి తక్షణ నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయిని దాటి నిలదొక్కుకుంటే సూచీ స్వల్పకాలంలో 58,600, ఆపై 59,000 మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది. దిగువ స్థాయిలో 57,300–57,400 పరిధి తక్షణ సపోర్ట్‌గా ఉంటుంది" అని ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు సుదీప్ షా వెల్లడించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/సమతూకంలో స్టాక్ మార్కెట్: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
    Home/News/సమతూకంలో స్టాక్ మార్కెట్: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
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