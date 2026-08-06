సమతూకంలో స్టాక్ మార్కెట్: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న మిశ్రమ సంకేతాల నడుమ గురువారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్, బ్యాంక్ నిఫ్టీల కీలక సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలపై విశ్లేషకుల అంచనాలు పరిశీలించండి.
భారతీయ స్టాక్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశముంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొనడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) 24,666 వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ క్రితం ముగింపు కంటే కేవలం 18.3 పాయింట్ల ప్రీమియంలో ఉండటం మార్కెట్ మందకొడి ప్రారంభాన్ని సూచిస్తోంది.
బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో మన మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 152.05 పాయింట్లు (0.19%) పెరిగి 78,581 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 9.75 పాయింట్లు (0.04%) లాభపడి 24,624.65 వద్ద క్లోజ్ అయింది.
సెన్సెక్స్ అంచనాలు: కీలక నిరోధక స్థాయిలు ఇవే
బుధవారం ఉదయం సెన్సెక్స్ 79,055.38 వద్ద ప్రారంభమైనప్పటికీ, ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఒత్తిడితో ఒకదశలో 78,285.74 కనిష్టానికి పడిపోయింది. ఆ తర్వాత ద్వితీయార్థంలో కొనుగోళ్లు పెరిగి లాభాల్లో ముగిసింది.
"సెన్సెక్స్ ప్రస్తుతం 20, 50, 100 రోజుల ఈఎమ్ఏ (EMA) కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతూ స్వల్ప కాలానికి సానుకూల ధోరణిని కనబరుస్తోంది. అయితే 200 రోజుల ఈఎమ్ఏ కంటే దిగువన ఉండటంతో దీర్ఘకాలిక బ్రేకౌట్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది. ఆర్ఎస్ఐ (RSI) 61.13 కి చేరడం మార్కెట్ బలాన్ని సూచిస్తోంది. 77,800–78,100 పరిధి సెన్సెక్స్కు తక్షణ సపోర్ట్గా పనిచేస్తుండగా, 79,000–79,300 స్థాయిలు కీలకమైన రెసిస్టెన్స్గా ఉన్నాయి" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ సాంకేతిక విశ్లేషకులు హితేష్ టైలర్ విశ్లేషించారు.
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వడ్డీ రేట్లలో ఆర్బీఐ ఎలాంటి మార్పు చేయకపోవడంతో నిఫ్టీపై అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, ముగింపు సమయంలో లభించిన మద్దతుతో నష్టాల నుంచి కోలుకుంది.
"గతంలో నిరోధకంగా పనిచేసిన 24,300–24,400 స్థాయిలు ఇప్పుడు నిఫ్టీకి బలమైన సపోర్ట్గా మారే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లో క్షీణత నమోదు అయినప్పుడు దీనిని కొనుగోలు అవకాశంగా మలుచుకోవచ్చు. నిఫ్టీకి 24,800 వద్ద నిరోధకం ఎదురవుతుంది" అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకులు నాగరాజ్ శెట్టి అభిప్రాయపడ్డారు.
ఏంజెల్ వన్ విశ్లేషకుడు హితేష్ రాథీ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత స్థాయిల్లో మార్కెట్ వెంట పడటం కంటే స్పష్టమైన బ్రేకౌట్ లేదా పుల్బ్యాక్ కోసం వేచి చూడడమే మంచిదని సూచించారు. నిఫ్టీకి 24,450–24,350 వద్ద సపోర్ట్, 24,750–24,800 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయని, బుల్లిష్ ట్రెండ్ స్థిరపడాలంటే 24,820 స్థాయిని దాటాల్సి ఉంటుందని వివరించారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ: శ్రేణి ట్రేడింగ్కే మొగ్గు
గ్యాప్-అప్తో ప్రారంభమైన బ్యాంక్ నిఫ్టీ 57,920–57,940 స్థాయిల వద్ద తీవ్ర నిరోధాన్ని ఎదుర్కొని, క్రమంగా దిగజారి చివరకు 57,740 వద్ద స్థిరపడింది.
"బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 58,100–58,200 పరిధి తక్షణ నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయిని దాటి నిలదొక్కుకుంటే సూచీ స్వల్పకాలంలో 58,600, ఆపై 59,000 మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది. దిగువ స్థాయిలో 57,300–57,400 పరిధి తక్షణ సపోర్ట్గా ఉంటుంది" అని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు సుదీప్ షా వెల్లడించారు.
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