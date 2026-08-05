RBI Repo Rate: ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయం: యథాతథంగానే 5.25% వద్ద రెపో రేటు
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ద్రవ్యపతిన విధాన సమీక్ష (MPC) నిర్ణయాన్ని బుధవారం వెల్లడించింది. పాలసీ రెపో రేటును 5.25% వద్దే యథాతథంగా కొనసాగించాలని ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో తన 'తటస్థ' (Neutral) వైఖరిని కొనసాగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ సవాళ్ల నడుమ భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) బుధవారం తన ద్వైమాసిక ద్రవ్యపతిన విధాన నిర్ణయాలను ప్రకటించింది. ఆరు సభ్యుల మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) సమావేశంలో బెంచ్ మార్క్ వడ్డీ రేట్లను మార్చకూడదని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారు.
పాలసీ వివరాలు:
- పాలసీ రెపో రేటు (Policy Repo Rate): 5.25% (యథాతథం)
- పాలసీ వైఖరి (Policy Stance): న్యూట్రల్ / తటస్థ వైఖరి (Neutral Stance)
"ఎంపీసీ (MPC) సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా పాలసీ రేటును 5.25% వద్ద యథాతథంగా ఉంచడానికి మరియు 'న్యూట్రల్' వైఖరిని కొనసాగించడానికి నిర్ణయించారు."
— రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI)
రుణగ్రహీతలకు ఊరట
రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు లేకపోవడంతో గృహ రుణాలు (Home Loans), వాహన రుణాలు (Auto Loans), ఇతర వ్యక్తిగత రుణాలపై (Personal Loans) ఈఎంఐల (EMIs) భారం తక్షణమే పెరిగే అవకాశం లేదు. బ్యాంకులు కూడా ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లనే కొనసాగించనున్నాయి.
గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటన:
ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ఈ కీలక నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తూ, పశ్చిమాసియా (West Asia) లో నెలకొన్న సవాళ్లు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ప్రధాన వాణిజ్య మార్గాలపై (Trade routes) తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
బలమైన దేశీయ డిమాండ్: అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, దేశీయంగా వ్యక్తమవుతున్న స్థిరమైన డిమాండ్ (Resilient Demand) భారత ఆర్థిక వృద్ధికి కొండంత అండగా నిలుస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానం: ప్రస్తుతం ఎదురవుతున్న గ్లోబల్ సవాళ్లను తట్టుకుంటూ, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా (World's fastest-growing large economy) భారత్ తన ప్రభావాన్ని కొనసాగిస్తోందని గవర్నర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
వరుసగా నాలుగోసారి యథాతథం: 2025లో మొత్తం 125 బేసిస్ పాయింట్ల కోత తర్వాత (డిసెంబర్లో చివరిగా 25 బిపిఎస్ తగ్గించి 5.25%కి తెచ్చారు), 2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో పాలసీ రేట్లను మార్చకుండా యథాతథంగా ఉంచడం ఇది వరుసగా నాలుగోసారి.
జీడీపీ (GDP) వృద్ధి రేటు అంచనా పెంపు: 2026-27 (FY27) ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారత జీడీపీ వృద్ధి రేటు అంచనాను ఆర్బీఐ గత జూన్ విధాన సమీక్షలో పేర్కొన్న 6.6% నుంచి 6.7%కి పెంచింది.
రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం (CPI) అంచనాల తగ్గింపు: FY27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సగటు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం అంచనాను గతంలో పేర్కొన్న 5.1% నుంచి 5.00%కి తగ్గించింది.
త్రైమాసికాల వారీగా: Q2 (రెండో త్రైమాసికం): 4.7%, Q3: 5.9%, Q4: 5.5%.
Q1 FY28 అంచనా: 5.3%.
కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ (Core Inflation): ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి కోర్ ద్రవ్యోల్బణం 4.3%గా నమోదు కావచ్చని గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు.
ఎఫ్సిఎన్ఆర్ (FCNR) పథకానికి విశేష స్పందన: రూపాయి మారకం విలువను బలోపేతం చేయడానికి, విదేశీ డాలర్ డిపాజిట్లను ఆకర్షించేందుకు ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చిన కొత్త ఎఫ్సిఎన్ఆర్ (FCNR) స్కీమ్కు ఎన్ఆర్ఐ (NRI)ల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. ఈ పథకం ద్వారా వచ్చిన నిధుల్లో సగానికి పైగా హెచ్ఎస్బీసీ (HSBC), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), ఐసీఐసీఐ (ICICI) బ్యాంకులు పొందాయి. జూన్ 8న ప్రారంభమైన ఈ పథకం సెప్టెంబర్ చివరి వరకు అమలులో ఉంటుంది.
రేట్ల మార్పు లేకపోవడానికి ప్రధాన సవాళ్లు: భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సరఫరా గొలుసు (Supply-chain) ఆటంకాలు, వాతావరణ అస్థిరత, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల ఒడిదొడుకులు, దిగుమతి ద్రవ్యోల్బణ భయాల వల్లే ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచకుండా/తగ్గించకుండా 'న్యూట్రల్' వైఖరిని కొనసాగించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More