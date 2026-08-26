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సానుకూల సంకేతాలతో స్టాక్ మార్కెట్లు: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ట్రెండ్ ఎలా ఉండనుంది?

బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రీమియంలో ట్రేడ్ అవుతుండటంతో నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ కీలక నిరోధక స్థాయిలను అధిగమించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.

Published on: Aug 26, 2026, 07:45:06 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల ధోరణి ప్రతిఫలిస్తుండటంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం నాటి సెషన్ ఆఖరి గంటలో లభించిన బలమైన కొనుగోళ్ల మద్దతు దలాల్ స్ట్రీట్‌లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. సింగపూర్‌లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గత ముగింపు కంటే 88 పాయింట్ల ప్రీమియంతో 24,559.5 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండటం భారత సూచీలకు శుభారంభాన్ని సూచిస్తోంది.

సెన్సెక్స్ సూచీలో నిన్నటి టాప్ గెయినర్స్ (PTI)
సెన్సెక్స్ సూచీలో నిన్నటి టాప్ గెయినర్స్ (PTI)

గత సెషన్‌లో బీఎస్‌ఈ సెన్సెక్స్ 286.98 పాయింట్లు (0.37 శాతం) పెరిగి 77,656.09 వద్ద స్థిరపడగా, ఎన్‌ఎస్‌ఈ నిఫ్టీ 50 సూచీ 115.50 పాయింట్లు (0.48 శాతం) బలపడి 24,334.55 మార్కును దాటి ముగిసింది.

సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలు

మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఆఖరి దశలో వచ్చిన రికవరీ మార్కెట్ టెక్నికల్ నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరిచిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

"సెన్సెక్స్ 77,000–77,125 సపోర్ట్ జోన్ కంటే పైన నిలదొక్కుకోవడం అత్యంత కీలకం. ఎగువన 77,800–78,000 నిరోధక స్థాయిని దాటి, 20 రోజుల ఈఎంఏ (EMA) పైకి చేరితే ఈ రికవరీ మరింత బలపడుతుంది" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా వివరించారు. అంతవరకు సెన్సెక్స్ నిర్దిష్ట శ్రేణిలోనే (Range-bound) పయనించవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.

నిఫ్టీ 50 లో బుల్లిష్ పాటర్న్

గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగిన నిస్తేజం ముగిసిందని, నిఫ్టీ తిరిగి పుంజుకుందని సాంకేతిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

"నిఫ్టీ 24,100 కీలక సపోర్ట్ స్థానం నుంచి బలంగా కోలుకుంది. డైలీ చార్ట్‌లో 'బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ పాటర్న్' ఏర్పడింది. ఇది స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ సానుకూలంగా మారిందనడానికి సంకేతం. తదుపరి ఎగువ లక్ష్యాలుగా 24,500–24,600 స్థాయిలను పరిశీలించవచ్చు" అని హెచ్‌డిఎఫ్‌సి సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు.

"సూచీ తిరిగి 20 రోజుల ఈఎంఏ పైకి చేరడంతో పాటు ఆర్‌ఎస్‌ఐ (RSI) బుల్లిష్ క్రాస్‌ఓవర్ నమోదు చేసింది. పైస్థాయిలో నిఫ్టీకి 24,400–24,480 వద్ద నిరోధం, 24,240 వద్ద తక్షణ సపోర్ట్ ఉన్నాయి" అని ఎల్‌కేపీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ డే పేర్కొన్నారు.

బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్-బౌండ్ ట్రేడింగ్

బ్యాంకింగ్ సూచీ మంగళవారం 400 పాయింట్ల పరిధిలోనే హెచ్చుతగ్గులకు లోనై తటస్థంగా ముగిసింది. ప్రస్తుత స్థాయిల్లో ఇన్వెస్టర్లలో కొంత అనిశ్చితి కనిపిస్తోంది.

"బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 57,100–57,000 జోన్ తక్షణ సపోర్ట్‌గా పనిచేస్తుంది. ఎగువన 57,900–58,000 శ్రేణి బలమైన నిరోధంగా మారనుంది. సూచీ 58,000 మార్కును అధిగమించి నిలదొక్కితే 58,400 స్థాయి వరకు కొత్త ర్యాలీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది" అని ఎస్‌బిఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా విశ్లేషించారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/సానుకూల సంకేతాలతో స్టాక్ మార్కెట్లు: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ట్రెండ్ ఎలా ఉండనుంది?
Home/News/సానుకూల సంకేతాలతో స్టాక్ మార్కెట్లు: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ట్రెండ్ ఎలా ఉండనుంది?
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