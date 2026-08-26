సానుకూల సంకేతాలతో స్టాక్ మార్కెట్లు: నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ట్రెండ్ ఎలా ఉండనుంది?
బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రీమియంలో ట్రేడ్ అవుతుండటంతో నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ కీలక నిరోధక స్థాయిలను అధిగమించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల ధోరణి ప్రతిఫలిస్తుండటంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం నాటి సెషన్ ఆఖరి గంటలో లభించిన బలమైన కొనుగోళ్ల మద్దతు దలాల్ స్ట్రీట్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గత ముగింపు కంటే 88 పాయింట్ల ప్రీమియంతో 24,559.5 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండటం భారత సూచీలకు శుభారంభాన్ని సూచిస్తోంది.
గత సెషన్లో బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 286.98 పాయింట్లు (0.37 శాతం) పెరిగి 77,656.09 వద్ద స్థిరపడగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 50 సూచీ 115.50 పాయింట్లు (0.48 శాతం) బలపడి 24,334.55 మార్కును దాటి ముగిసింది.
సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలు
మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఆఖరి దశలో వచ్చిన రికవరీ మార్కెట్ టెక్నికల్ నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరిచిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
"సెన్సెక్స్ 77,000–77,125 సపోర్ట్ జోన్ కంటే పైన నిలదొక్కుకోవడం అత్యంత కీలకం. ఎగువన 77,800–78,000 నిరోధక స్థాయిని దాటి, 20 రోజుల ఈఎంఏ (EMA) పైకి చేరితే ఈ రికవరీ మరింత బలపడుతుంది" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా వివరించారు. అంతవరకు సెన్సెక్స్ నిర్దిష్ట శ్రేణిలోనే (Range-bound) పయనించవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.
నిఫ్టీ 50 లో బుల్లిష్ పాటర్న్
గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగిన నిస్తేజం ముగిసిందని, నిఫ్టీ తిరిగి పుంజుకుందని సాంకేతిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"నిఫ్టీ 24,100 కీలక సపోర్ట్ స్థానం నుంచి బలంగా కోలుకుంది. డైలీ చార్ట్లో 'బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ పాటర్న్' ఏర్పడింది. ఇది స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ సానుకూలంగా మారిందనడానికి సంకేతం. తదుపరి ఎగువ లక్ష్యాలుగా 24,500–24,600 స్థాయిలను పరిశీలించవచ్చు" అని హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు.
"సూచీ తిరిగి 20 రోజుల ఈఎంఏ పైకి చేరడంతో పాటు ఆర్ఎస్ఐ (RSI) బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ నమోదు చేసింది. పైస్థాయిలో నిఫ్టీకి 24,400–24,480 వద్ద నిరోధం, 24,240 వద్ద తక్షణ సపోర్ట్ ఉన్నాయి" అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ డే పేర్కొన్నారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్-బౌండ్ ట్రేడింగ్
బ్యాంకింగ్ సూచీ మంగళవారం 400 పాయింట్ల పరిధిలోనే హెచ్చుతగ్గులకు లోనై తటస్థంగా ముగిసింది. ప్రస్తుత స్థాయిల్లో ఇన్వెస్టర్లలో కొంత అనిశ్చితి కనిపిస్తోంది.
"బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 57,100–57,000 జోన్ తక్షణ సపోర్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఎగువన 57,900–58,000 శ్రేణి బలమైన నిరోధంగా మారనుంది. సూచీ 58,000 మార్కును అధిగమించి నిలదొక్కితే 58,400 స్థాయి వరకు కొత్త ర్యాలీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది" అని ఎస్బిఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా విశ్లేషించారు.
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