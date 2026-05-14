స్టాక్ మార్కెట్ నేడు: గిఫ్ట్ నిఫ్టీ జోరు.. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పుంజుకుంటాయా?
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సానుకూల సంకేతాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, ట్రంప్-జిన్ పింగ్ భేటీ నేపథ్యంలో ట్రేడర్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఒడిదుడుకులకు బ్రేక్ పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గురువారం ట్రేడింగ్లో దేశీయ బెంచ్మార్క్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 లాభాలతో ఆరంభమయ్యే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ సంకేతాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) దాదాపు 65 పాయింట్ల ప్రీమియంతో 23,527 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతుండటం ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు చిగురింపజేస్తోంది.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు.. మార్కెట్ గమనం
ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్లు సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు కొంత ఆందోళనలో ఉన్నారు. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ల మధ్య జరగనున్న కీలక భేటీపై మార్కెట్ వర్గాలు కన్నేశాయి. ఈ భేటీ ఫలితాలు ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి కాబట్టి, మన మార్కెట్లు కూడా దీనికి అనుగుణంగా స్పందించే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా అమెరికాలో వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు లేదా డాలర్ ఇండెక్స్ పెరిగితే, అది రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి పెంచి భారత మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ పెట్టుబడులు తరలిపోయేలా చేస్తుంది. అందుకే ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనించాలి.
సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలు: 75,000 వద్దే అసలు పరీక్ష
గత సెషన్లో సెన్సెక్స్ 49 పాయింట్లు పెరిగి 74,608 వద్ద ముగిసింది. అయితే, కీలకమైన 75,000 మార్కును అధిగమించడంలో సెన్సెక్స్ విఫలమైంది. ఇది మార్కెట్లో బలహీనతను సూచిస్తోందని టెక్నికల్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ అవుట్లుక్ బేరిష్గానే కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ సెన్సెక్స్ 75,000 పైన స్థిరపడితేనే రికవరీని ఆశించవచ్చు. అప్పుడు 75,500 - 75,700 స్థాయిలు తదుపరి నిరోధకాలుగా (Resistance) పనిచేస్తాయి. దిగువన 74,500 వద్ద తక్షణ సపోర్ట్ ఉంది. ఇది దాటితే సూచీ 74,200 లేదా 74,000 స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది" అని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ విశ్లేషించారు.
నిఫ్టీ 50: అమ్మకాల ఒత్తిడి తప్పదా?
నిఫ్టీ బుధవారం 23,412 వద్ద ముగిసినప్పటికీ, ఎగువ స్థాయిల్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నిఫ్టీ డైలీ చార్టులో ఏర్పడిన 'స్మాల్ గ్రీన్ క్యాండిల్' మార్కెట్లో ఉన్న అనిశ్చితిని ప్రతిబింబిస్తోంది. హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు నాగరాజ్ శెట్టి అభిప్రాయం ప్రకారం, నిఫ్టీకి 23,100 - 23,150 ప్రాంతంలో బలమైన మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ పుంజుకుంటే 23,600 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, 24,000 మార్కును నిర్ణయాత్మకంగా దాటితేనే మార్కెట్లో మళ్లీ బుల్ రన్ మొదలవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి ఏంటి?
బ్యాంకింగ్ రంగ సూచీ బుధవారం 53,456 వద్ద ముగిసింది. రిలేటివ్ రొటేషన్ గ్రాఫ్ (RRG) ప్రకారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం బలహీనంగా ఉంది. దీనికి 53,100 - 53,000 జోన్లో కీలక మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయిని కోల్పోతే 52,600 వరకు పతనం కావచ్చని ఎస్బిఐ సెక్యూరిటీస్కు చెందిన సుదీప్ షా హెచ్చరించారు. పైకి వెళ్లాలంటే 53,800 - 53,900 అడ్డంకులను దాటాల్సి ఉంటుంది.
నేడు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, ట్రేడర్లు స్టాప్ లాస్ పాటిస్తూ, స్థాయిల ఆధారంగా ట్రేడింగ్ చేయడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. నేడు నిఫ్టీకి ఉన్న కీలక సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలు ఏవి?
నిఫ్టీకి దిగువన 23,350, 23,150 వద్ద బలమైన మద్దతు (Support) ఉంది. ఎగువన 23,500, 23,600 స్థాయిలు కీలక అడ్డంకులుగా (Resistance) పనిచేస్తాయి.
2. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాల అర్థం ఏమిటి?
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రీమియంలో ట్రేడవుతుందంటే, భారత మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే (Gap-up Opening) అవకాశం ఉందని అర్థం. నేడు సుమారు 65 పాయింట్ల లాభంతో మార్కెట్ మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
3. సెన్సెక్స్ మళ్లీ 75,000 మార్కును ఎప్పుడు దాటవచ్చు?
సెన్సెక్స్ 75,000 మార్కును దాటి స్థిరంగా ముగిస్తేనే మళ్లీ కొనుగోళ్ల జోరు కనిపిస్తుంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు అనుకూలిస్తే నేడు ఆ స్థాయిని పరీక్షించే అవకాశం ఉంది.
4. మార్కెట్లో ప్రస్తుత బేరిష్ ట్రెండ్కు కారణాలేంటి?
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల విక్రయాలు మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. అలాగే ఎగువ స్థాయిల వద్ద ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.