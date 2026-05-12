    స్టాక్ మార్కెట్: 1456 పాయింట్లు కుప్పకూలిన సెన్సెక్స్.. 4 రోజుల్లో ₹16 లక్షల కోట్లు ఆవిరి

    దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం భారీగా పతనమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ ప్రతికూలతలకు తోడు, దేశీయంగా వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలన్న ప్రధాని మోదీ పిలుపు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టింది. కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ఇన్వెస్టర్లు ఏకంగా 16 లక్షల కోట్ల సంపదను కోల్పోయారు.

    Published on: May 12, 2026 3:55 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు మంగళవారం ఒక పీడకలలా మిగిలిపోయింది. గత వారం నుంచి కొనసాగుతున్న పతనం నేడు పతాక స్థాయికి చేరింది. సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,456 పాయింట్లు (1.92%) నష్టపోయి 74,559 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 436 పాయింట్లు (1.83%) కోల్పోయి 23,379 వద్ద స్థిరపడింది. మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ షేర్లు అయితే మరింత దారుణంగా 3 శాతం వరకు పడిపోయాయి. గత నాలుగు రోజులుగా మార్కెట్లు వరుసగా నష్టపోతుండటంతో ఇన్వెస్టర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి.

    భారీగా పతనమైన సెన్సెక్స్
    ఒక్క రోజే 10 లక్షల కోట్లు మాయం

    గత బుధవారం (మే 6) నాటికి బిఎస్ఈ (BSE)లో లిస్టయిన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ 473 లక్షల కోట్లుగా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి అది 457 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద నుంచి 16 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయాయి. ఇందులో 10 లక్షల కోట్ల నష్టం కేవలం మంగళవారం రోజే సంభవించడం గమనార్హం.

    మార్కెట్ ఎందుకు కుప్పకూలింది? ప్రధాన కారణాలివే..

    1. ప్రధాని మోదీ ‘పొదుపు’ పిలుపు:

    ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల దేశ ప్రజలకు చేసిన ఒక విజ్ఞప్తి మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది. పెట్రోల్, గ్యాస్, డీజిల్ వంటి ఇంధనాలను పొదుపుగా వాడాలని, అలాగే ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు. ప్రభుత్వం అమలు చేయబోయే ఈ పొదుపు చర్యల వల్ల వినియోగం (Consumption) తగ్గి, ఆయా రంగాల కంపెనీల ఆదాయం పడిపోతుందనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు జ్యువెలరీ, ట్రావెల్, హోటల్ రంగాల షేర్లను భారీగా విక్రయించారు.

    2. అగ్రరాజ్యం - ఇరాన్ మధ్య ముదిరిన ఉద్రిక్తతలు:

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన యుద్ధ విరామం ప్రమాదంలో పడిందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. శాంతి చర్చలకు తావులేదని, ఏ క్షణమైనా ఉద్రిక్తతలు పెరగవచ్చని ఇరు దేశాల నుంచి వస్తున్న ప్రకటనలు ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

    3. ముడిచమురు ధరల మంట:

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర గత రెండు నెలలుగా బారెల్‌కు 100 డాలర్ల పైననే కొనసాగుతోంది. మన దేశం చమురు కోసం దిగుమతులపైనే ఆధారపడటంతో, ధరల పెరుగుదల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారంగా మారింది. ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచి, సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెట్టడమే కాకుండా రూపాయి విలువను మరింత తగ్గిస్తోంది.

    4. రూపాయి రికార్డు పతనం:

    అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ మంగళవారం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 95.63 స్థాయికి పడిపోయింది. ఏడాది ప్రారంభంలో 90 వద్ద ఉన్న రూపాయి, ఇప్పుడు 6 శాతం పైగా క్షీణించడం విదేశీ ఇన్వెస్టర్లను (FPIs) కలవరపెడుతోంది.

    5. విదేశీ పెట్టుబడుల తరలింపు:

    విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి నిరంతరం పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. గత ఏడాది జూలై నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు 4.5 లక్షల కోట్ల విలువైన షేర్లను వారు విక్రయించారు. ఈ మే నెలలో ఇప్పటి వరకు 19,500 కోట్ల పెట్టుబడులు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి.

    టెక్నికల్ అవుట్‌లుక్: నిఫ్టీ ఇంకా పడిపోతుందా?

    మార్కెట్ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నిఫ్టీ ప్రస్తుతం బలహీనమైన స్థితిలో ఉంది. సమీప కాలంలో నిఫ్టీ 23,200 – 23,150 స్థాయిల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ కోలుకోవాలంటే 23,600 స్థాయిని దాటాల్సి ఉంటుంది. అంతవరకు ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    ప్రధాని మోదీ పొదుపు పిలుపు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, రూపాయి పతనం వంటి అంశాలు మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణాలు.

    2. ఇన్వెస్టర్లు ఎంత సొమ్ము కోల్పోయారు?

    గత నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఇన్వెస్టర్లు మొత్తం 16 లక్షల కోట్లు కోల్పోగా, మంగళవారం ఒక్క రోజే 10 లక్షల కోట్లు ఆవిరయ్యాయి.

    3. రూపాయి విలువ ఎంతకు పడిపోయింది?

    డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ మంగళవారం 95.63 వద్ద ఆల్‌టైమ్ కనిష్ట స్థాయిని తాకింది.

    4. ఇప్పుడు షేర్లు కొనవచ్చా?

    మార్కెట్ ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది. నిపుణుల సలహా మేరకు, మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం లేదా మంచి ఫండమెంటల్స్ ఉన్న షేర్లలో క్రమపద్ధతిలో (SIP) పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/స్టాక్ మార్కెట్: 1456 పాయింట్లు కుప్పకూలిన సెన్సెక్స్.. 4 రోజుల్లో ₹16 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
