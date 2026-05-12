    రూపాయి రికార్డు పతనం: డాలర్‌తో పోలిస్తే 95.63కు.. సామాన్యుడిపై భారమెంత?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాల నేపథ్యంలో భారత కరెన్సీ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 95.63కు పడిపోయింది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, సామాన్యుల ఖర్చులపై ఈ పతనం ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో వివరించే ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: May 12, 2026 10:16 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత కరెన్సీ చరిత్రలో రూపాయి విలువ మరో భారీ కుదుపునకు గురైంది. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 35 పైసలు క్షీణించి 95.63 వద్ద ఆల్‌ టైమ్ రికార్డు కనిష్టానికి చేరుకుంది. మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, చమురు సరఫరాలో అంతరాయాలు కలగవచ్చన్న ఆందోళనల మధ్య రూపాయి విలవిలలాడుతోంది. ఇప్పటికే సోమవారం 79 పైసలు నష్టపోయిన రూపాయి, తాజా పతనంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆందోళనలో పడేసింది.

    రూపాయి రికార్డు పతనం: డాలర్‌తో పోలిస్తే 95.63కు.. (REUTERS)
    చమురు మంట.. రూపాయి పతనం

    మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు రూపాయిని దారుణంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అగ్నికి ఆజ్యం పోశాయి. ఇరాన్‌తో కుదిరిన 'యుద్ధ విరామం' (Ceasefire) దాదాపు ముగిసిపోయిందని, అది ప్రస్తుతం 'లైఫ్ సపోర్ట్' మీద ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో ముడిచమురు ధరలు భగ్గుమన్నాయి.

    ప్రస్తుతం బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బారెల్‌కు 102 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. మన దేశ అవసరాలకు అవసరమైన చమురులో 80 శాతం పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడటంతో, ధరల పెరుగుదల వల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం భారీగా ఖర్చవుతోంది. ఫలితంగా డాలర్లకు డిమాండ్ పెరిగి రూపాయి విలువ దిగజారుతోంది.

    సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు

    రూపాయి విలువ పడిపోవడం అంటే అది కేవలం స్టాక్ మార్కెట్లకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. దీని ప్రభావం ప్రతి సామాన్యుడి ఇంటి బడ్జెట్‌పై పడుతుంది:

    పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు: దిగుమతి చేసుకునే చమురు ధరలు పెరిగితే, దేశీయంగా ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. ఇది నిత్యావసర వస్తువుల రవాణా ఖర్చులను పెంచి, ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది.

    ఎలక్ట్రానిక్స్ భారం: మనం వాడే మొబైల్ ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌లు, ఇతర విదేశీ విడిభాగాలు ఖరీదవుతాయి.

    విదేశీ విద్య: అమెరికా వంటి దేశాల్లో చదువుకునే భారతీయ విద్యార్థుల ఫీజులు, ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతాయి.

    "మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి నెలకొనకపోతే చమురు ధరల ప్రభావం భారత రూపాయిపై మరింత కాలం ఉండే అవకాశం ఉంది" అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    100 మార్కును చేరుకుంటుందా?

    ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే రూపాయి విలువ సెంచరీ (100) మార్కును చేరుకుంటుందా అన్న భయం ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొంది. ఇండస్ ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది "రానున్న నెలల్లో రూపాయిపై ఒత్తిడి ఇలాగే కొనసాగవచ్చు. ఒకవేళ ఇరాన్-అమెరికా మధ్య యుద్ధం గనుక తీవ్రరూపం దాల్చి, ముడిచమురు ధర 120 డాలర్లకు చేరితే, రూపాయి విలువ 100కి చేరువయ్యే ప్రమాదం ఉంది." అని వివరించారు.

    మరోవైపు, దేశీయంగా స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ పెట్టుబడులు (FPI) తరలిపోవడం కూడా రూపాయికి శాపంగా మారింది. ఏప్రిల్ నెలలో ఏకంగా 22 బిలియన్ డాలర్ల ఈక్విటీ పెట్టుబడులు దేశం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయాయి.

    ప్రభుత్వ వ్యూహం ఏమిటి?

    పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇంధన పొదుపు పాటించాలని, అనవసరపు దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలని ఇటీవల సూచించారు. దేశీయ కరెన్సీని కాపాడేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అప్పుడప్పుడు జోక్యం చేసుకుంటున్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు దానికి సవాలుగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి 94.00-94.20 స్థాయి వద్ద రూపాయికి మద్దతు లభించవచ్చని, కానీ 95.50 దాటితే పతనం మరింత వేగంగా ఉండవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయికి పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం ప్రధాన కారణాలు.

    2. రూపాయి పతనం వల్ల సామాన్యులకు కలిగే నష్టం ఏమిటి?

    పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి పప్పులు, కూరగాయలు వంటి నిత్యావసరాల ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. విదేశీ వస్తువులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఖరీదవుతాయి.

    3. ముడిచమురు ధరకు, రూపాయికి సంబంధం ఏమిటి?

    భారతదేశం తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. చమురు ధర పెరిగితే మనం ఎక్కువ డాలర్లను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మార్కెట్లో డాలర్‌కు డిమాండ్ పెరిగి, రూపాయి విలువ తగ్గుతుంది.

    4. రూపాయి 100కి చేరుకునే అవకాశం ఉందా?

    ఒకవేళ అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొంటే, చమురు ధర బారెల్‌కు 120 డాలర్లు దాటితే, రూపాయి 100 స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/రూపాయి రికార్డు పతనం: డాలర్‌తో పోలిస్తే 95.63కు.. సామాన్యుడిపై భారమెంత?
