స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ గైడ్: ముడిచమురు మంటలు.. నేడు ఏ షేర్లు కొనాలి?
సెప్టెంబరు 7న భారత స్టాక్ మార్కెట్లు జాగ్రత్తగా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ముదిరిన ఉద్రిక్తతలు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల పరుగుతో అంతర్జాతీయంగా ప్రతికూల వాతావరణం నెలకొంది. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలతో పాటు నేడు లాభాలు అందించే 8 ఉత్తమ షేర్ల వివరాలు ఇవే.
అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరల నేపథ్యంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ నేడు (సెప్టెంబరు 7) నష్టాల్లో లేదా ఒడుదొడుకులతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రతికూల సంకేతాలు ఇస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు అచితూచి వ్యవహరించాలని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.
గత సెషన్లో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు లాభాలతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 362.57 పాయింట్లు (0.48%) పెరిగి 76,515.43 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 24.25 పాయింట్లు (0.10%) తగ్గి 23,897.70 వద్ద ముగిసింది.
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలు - ఆసియా మార్కెట్ల మద్దతు
ఉదయం 7:10 గంటల సమయానికి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 23,977.5 పాయింట్ల వద్ద ట్రేడవుతూ, నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ గత ముగింపు (24,048.10) కంటే దాదాపు 71 పాయింట్ల డిస్కౌంట్లో కొనసాగుతోంది. పశ్చిమాసియాలో ముదిరిన ఉద్రిక్తతలు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల పరుగు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ తెలిపారు.
అయితే ఆసియా మార్కెట్లు ఉదయాన్నే సానుకూలంగా ప్రారంభమయ్యాయి. జపాన్ నిక్కీ 225 దాదాపు 2 శాతం, దక్షిణ కొరియా కోస్పి 3 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి. ఆసియా మార్కెట్ల మద్దతుతో మన సూచీలు ప్రారంభంలో కోలుకున్నప్పటికీ, చమురు మార్కెట్ల గమనంపైనే తదుపరి రికవరీ ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
చమురు ధరల సలసల
హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో ఇరాన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై అమెరికా దాడులు చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో చమురు సరఫరా ఆగిపోతుందనే భయాలు పెరిగాయి. దీంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు 97 డాలర్ల వరకు చేరగా, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ 92 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు బ్రెంట్ క్రూడ్ ఏకంగా 60 శాతం పెరిగింది. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు భారత్లో ద్రవ్యోల్బణాన్ని, దిగుమతి భారాన్ని పెంచే ప్రమాదం ఉంది.
మరోవైపు స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,425 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అమెరికాలో ఉపాధి గణాంకాలు బలంగా నమోదు కావడంతో, సెప్టెంబరు 15-16 తేదీల్లో జరగనున్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమీక్షలో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే ఊహాగానాలు పెరిగాయి. ఈ వారంలో వెలువడే అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ డేటా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు అత్యంత కీలకం కానుంది.
సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ టెక్నికల్ లెవెల్స్
సెన్సెక్స్ (Sensex): సూచీకి 77,000-77,500 వద్ద తక్షణ నిరోధం (Resistance) ఎదురుకావచ్చు. దాన్ని దాటితే 78,000 మార్కు వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కింద స్థాయిలో 76,000 పాయింట్లు కీలక మద్దతుగా (Support) నిలుస్తుంది. ఇది విఫలమైతే 75,700-75,500 వరకు క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది.
నిఫ్టీ 50 (Nifty 50): ఏంజెల్ వన్ విశ్లేషకుడు హితేష్ రాఠీ ప్రకారం, నిఫ్టీకి 23,750-23,600 కీలక మద్దతు పరిధి. దీనికంటే కిందకు పడిపోతే 23,450-23,400 స్థాయికి పడిపోవచ్చు. పైకి లేచే క్రమంలో 24,000-24,050 వద్ద తక్షణ నిరోధం ఉంది. మార్కెట్లో ఓవర్బాట్ పరిస్థితులు తగ్గినప్పటికీ, ట్రెండ్ మారేవరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ (Bank Nifty): గత 24 సెషన్లుగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకే పరిధిలో కన్సాలిడేట్ అవుతోందని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుడు సుదీప్ షా తెలిపారు. బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 56,900-56,800 స్థాయి కీలక మద్దతు కాగా, 57,800-57,900 వద్ద నిరోధం నెలకొంది.
నేడు కొనాల్సిన 8 షేర్లు (Intraday Stocks)
సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్):
- ఎమ్క్యూఆర్ ఫార్మాసియుటికల్స్ (Emcure Pharma): కొనుగోలు ధర: ₹1,928 | టార్గెట్: ₹2,062 | స్టాప్ లాస్: ₹1,860
- కాప్రీ గ్లోబల్ క్యాపిటల్ (Capri Global): కొనుగోలు ధర: ₹280 | టార్గెట్: ₹299 | స్టాప్ లాస్: ₹270
గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ):
- రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (RIL): కొనుగోలు ధర: ₹1,322 | టార్గెట్: ₹1,350 | స్టాప్ లాస్: ₹1,300
- శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ (Shriram Finance): కొనుగోలు ధర: ₹1,040 | టార్గెట్: ₹1,090 | స్టాప్ లాస్: ₹1,020
- అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ (Adani Enterprises): కొనుగోలు ధర: ₹2,938 | టార్గెట్: ₹3,040 | స్టాప్ లాస్: ₹2,860
షిజు కూతుపలక్కల్ (ప్రభూదాస్ లీలాధర్):
- బ్లూస్టోన్ జ్యువెలరీ (BlueStone Jewellery): కొనుగోలు ధర: ₹842.75 | టార్గెట్: ₹900 | స్టాప్ లాస్: ₹823
- వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్ (Vedant Fashions): కొనుగోలు ధర: ₹594 | టార్గెట్: ₹640 | స్టాప్ లాస్: ₹580
- స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (Schneider Electric): కొనుగోలు ధర: ₹1,232 | టార్గెట్: ₹1,290 | స్టాప్ లాస్: ₹1,205
(గమనిక: ఇది కేవలం మార్కెట్ నిపుణుల వ్యక్తిగత విశ్లేషణ, అభిప్రాయాలు మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ నమోదిత ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More