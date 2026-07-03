Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అమెరికాలో అమ్మానాన్న.. కూతురి 3,620 రోజుల కల సాకారం

    అమెరికా వెళ్లిన పదేళ్లకు తన సొంత సంపాదనతో తల్లిదండ్రులను అక్కడికి తీసుకెళ్లింది ఒక భారతీయ యువతి. కన్నవారిని అమెరికాలో చూసుకోవాలనే ఆమె పదేళ్ల కల నెరవేరిన వేళ.. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన భావోద్వేగపూరిత కథనం నెటిజన్ల మనసులను తాకుతోంది.

    Published on: Jul 03, 2026 7:50 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పుట్టిన గడ్డను, కన్నవారిని వదిలి విదేశాలకు వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరి మనసులోనూ ఒక బలమైన కోరిక ఉంటుంది. ఎప్పటికైనా తాము కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో అమ్మానాన్నలను విదేశాలకు తీసుకెళ్లాలని, తాము నిర్మించుకున్న జీవితాన్ని వారికి దగ్గరుండి చూపించాలని ఆరాటపడతారు. సరిగ్గా ఇలాంటి ఒక పవిత్రమైన ఆశను నిజం చేసుకుంది భారతీయ యువతి అంకిత మిశ్రా. ఏకంగా 3,620 రోజులకు పైగా నిరీక్షించి, తన సొంత పొదుపు మొత్తంతో తల్లిదండ్రులను అమెరికా భూమిపై అడుగుపెట్టించింది.

    అమెరికాలో అమ్మానాన్న.. కూతురి 3,620 రోజుల కల సాకారం
    అమెరికాలో అమ్మానాన్న.. కూతురి 3,620 రోజుల కల సాకారం

    మనసులోనే అనుకున్న మాట.. నేడు సాకారం

    ప్రస్తుతం అమెరికాలోని సీటెల్ నగరంలో గల ప్రసిద్ధ టెక్ సంస్థ 'అట్లాసియన్' (Atlassian) లో సీనియర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్న అంకిత, ఈ మధుర క్షణాలను లింక్డ్‌ఇన్ (LinkedIn) వేదికగా పంచుకుంది. విమానాశ్రయం అరైవల్ టెర్మినల్ వద్ద ‘దీని కోసమే 3,620 రోజులకు పైగా వేచి చూశాను’, ‘అమెరికాకు స్వాగతం అమ్మా, నాన్న’ అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులతో తన కుటుంబ సభ్యులను ఆలింగనం చేసుకుంటున్న ఫొటోను షేర్ చేసింది.

    "నేను ఇరవై ఏళ్ల ప్రాయంలో ఒంటరిగా అమెరికాలో అడుగుపెట్టినప్పుడు మనసులోనే ఒక నిశ్శబ్ద ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాను. ఏదో ఒక రోజు నా సొంత సంపాదనతో అమ్మానాన్నలను అమెరికా విమానం ఎక్కించాలి అనుకున్నాను. అది ఎలా, ఎప్పుడు జరుగుతుందో అప్పుడు నాకు తెలియదు, కానీ కచ్చితంగా చేస్తానని మాత్రం తెలుసు" అని అంకిత ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొంది.

    అడ్డుపడిన మహమ్మారి.. ఆలస్యమైన ప్రయాణం

    అంకిత 2019లోనే తన చదువు పూర్తి చేసింది. ఆ వెంటనే తల్లిదండ్రులను అమెరికాకు తీసుకురావాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నప్పటికీ, కరోనా మహమ్మారి రూపంలో ఊహించని ఆటంకం ఎదురైంది. ఆ తర్వాత కుటుంబంలో జరిగిన కొన్ని పెళ్లిళ్ల వల్ల ప్రయాణం మరింత ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది.

    "జీవితం మా ఎదురుచూపులను పొడిగించడానికి ఎన్నో కారణాలను చూపిస్తూనే పోయింది" అని అంకిత రాసుకొచ్చింది. తాను మొదటిసారి అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన రోజుకు, తన తల్లిదండ్రులు, అత్తమామలను విమానాశ్రయంలో స్వాగతించిన రోజుకు మధ్య పదేళ్లకు పైగా సమయం గడిచిపోయిందని వివరించింది. ఈసారి ప్రయాణ ఖర్చులు, ప్రణాళిక అంతా తామే స్వయంగా బాధ్యత తీసుకుని పూర్తి చేసినట్లు గర్వంగా చెప్పింది.

    అమ్మానాన్నల త్యాగాలకు కూతురి కానుక

    తన తల్లిదండ్రులు పడిన కష్టాలను గుర్తుచేసుకుంటూ అంకిత తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనైంది. తన తల్లికి 19 ఏళ్లకే పెళ్లయిందని, తండ్రి ఒక్కరే కుటుంబ భారాన్ని మోస్తూ, తన కూతురు భవిష్యత్తులో ఉన్నతమైన జీవితాన్ని గడపాలనే ఆశతో ప్రతి రూపాయిని పొదుపు చేశారని తెలిపింది.

    "వారు చేసిన ప్రతి త్యాగం వల్లే నేను ఈ రోజు విమానాశ్రయంలో వారి కోసం ప్లకార్డు పట్టుకుని నిలబడగలిగాను. గతంలో వారు నా కోసం నిలబడితే, ఇప్పుడు నేను వారి కోసం నిలబడ్డాను" అని అంకిత భావోద్వేగానికి లోనైంది.

    విదేశాల్లో స్థిరపడటం అనేది అంత సులువుగా, వేగంగా జరిగిపోయేది కాదని, ప్రతి ఇమ్మిగ్రెంట్ కథ వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల నిరంతర శ్రమ ఉంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది. వీసాల చుట్టూ తిరుగుతూ, ఇటుక ఇటుక పేర్చినట్లు జీవితాన్ని నిర్మించుకున్నాక.. ఒకరోజు చేతిలో పూలగుచ్ఛంతో విమానాశ్రయంలో నిలబడినప్పుడు ఆ కష్టానికి పూర్తి సార్థకత లభిస్తుందని పేర్కొంది.

    "మేం ఇక్కడ ఇంత కష్టపడటానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండవచ్చు, కానీ నిజాయితీగా చెప్పాలంటే కన్నవారికి అత్యున్నత స్థానాన్ని ఇవ్వడమే అన్నింటికంటే పెద్ద లక్ష్యం. మన కోసం సర్వస్వం దారపోసిన తల్లిదండ్రులకు, మేం నిర్మించుకున్న ఈ ప్రపంచాన్ని చూపించడమే నిజమైన ఆనందం" అని ఆమె వివరించింది.

    నెటిజన్లను కదిలిస్తున్న ప్రయాణం

    అంకిత షేర్ చేసిన ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. విదేశాల్లో ఉంటున్న ఎంతోమంది భారతీయులు ఈ కథనానికి కనెక్ట్ అవుతూ తమ సొంత అనుభవాలను కామెంట్ల రూపంలో పంచుకుంటున్నారు.

    ఒక నెటిజన్ స్పందిస్తూ, తన గ్రాడ్యుయేషన్‌కు తల్లిదండ్రులను రప్పించే సమయానికే ఉద్యోగం పోయిందని, అయినా సరే తన దగ్గరున్న పొదుపు మొత్తంతో టికెట్లు బుక్ చేసి వారిని రప్పించానని గుర్తుచేసుకున్నాడు. వారు అక్కడ నిలబడి తన గ్రాడ్యుయేషన్‌ను చూడటం.. తాను చేసిన ప్రతి త్యాగానికి తగ్గ ప్రతిఫలమని, కొన్ని విజయాలను జీతంతో కొలవలేమని, మనల్ని నమ్మిన వారి ముఖాల్లోని చిరునవ్వే అసలైన గెలుపని రాసుకొచ్చాడు. మరో నెటిజన్ కూడా ఏడేళ్లు కన్నవారికి దూరంగా ఉండి, ఇటీవలే వారిని అమెరికాకు తీసుకువచ్చినప్పుడు కలిగిన అనుభూతిని పంచుకుంటూ అంకితకు అభినందనలు తెలిపాడు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/అమెరికాలో అమ్మానాన్న.. కూతురి 3,620 రోజుల కల సాకారం
    Home/News/అమెరికాలో అమ్మానాన్న.. కూతురి 3,620 రోజుల కల సాకారం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes