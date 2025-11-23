Edit Profile
    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎస్​యూవీ ఇది- హైదరాబాద్​లో Tata Nexon ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ ఎంతంటే..

    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ కారుగా ఉన్న టాటా నెక్సాన్​ ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్​లో టాటా నెక్సాన్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీ బడ్జెట్​ ప్లానింగ్​కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

    Published on: Nov 23, 2025 11:17 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    జీఎస్టీ తగ్గింపు అనేది భారత ఆటోమొబైల్​ రంగానికి ఆక్సిజన్​లా మారింది! మరీ ముఖ్యంగా గత నెలతో ముగిసిన పండుగ సీజన్​లో ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు భారీ సేల్స్​ని సాధించాయి. వీటిల్లో టాటా మోటార్స్​ ముందు వరుసలో ఉంది! బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ కార్స్​ లిస్ట్​లో టాటా నెక్సాన్​ ఎస్​యూవీ నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. 2025 అక్టోబర్​లో మొత్తం మీద 22,083 నెక్సాన్​ యూనిట్లు అమ్ముడుపోయాయి. 2024 అక్టోబర్​తో పోల్చితే ఇది 50శాతం ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. మరి మీరు కూడా టాటా నెక్సాన్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్​లో టాటా నెక్సాన్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ చూడండి..

    టాటా నెక్సాన్​ ఎస్​యూవీ...
    టాటా నెక్సాన్​ ఎస్​యూవీ...

    హైదరాబాద్​లో టాటా నెక్సాన్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​..

    టాటా నెక్సాన్​ ఎస్​యూవీలో పెట్రోల్​, డీజిల్​, సీఎన్జీ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి మేన్యువల్​, ఆటోమెటిక్​ ట్రాన్స్​మిషన్​ ఆప్షన్స్​ సైతం ఉన్నాయి.

    టాటా నెక్సాన్​ స్మార్ట్​ పెట్రోల్​- రూ. 9.03 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్ పెట్రోల్​​- రూ. 9.84 లక్షలు

    స్మార్ట్​ సీఎన్జీ- రూ. 10.16 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ ఎస్ పెట్రోల్​​- రూ. 10.20 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ ఏఎంటీ పెట్రోల్​- రూ. 10.78 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ పెట్రోల్​- రూ. 10.86 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ డీజిల్​- రూ. 11.04 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్​- రూ. 11.18 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ సీఎన్జీ- రూ. 11.24 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ ఎస్​ డీజిల్​- రూ. 11.35 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ ఎస్​ సీఎన్జీ- రూ. 11.56 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ ఏఎంటీ పెట్రోల్​- రూ. 11.61 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్​ ఏఎంటీ పెట్రోల్​- రూ. 11.93 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ సీఎన్జీ- రూ. 11.99 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ డీజిల్​- రూ. 12.08 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ పెట్రోల్​- రూ. 12.20 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్​ సీఎన్జీ- రూ. 12.24 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్​ డీజిల్​ రూ. 12.80 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ పెట్రోల్​- రూ. 13.01 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 13.25 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ఏఎంటీ పెట్రోల్​- రూ. 13.47 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డార్క్​ పెట్రోల్​- రూ. 13.48 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ ఏఎంటీ- రూ. 13.79 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ సీఎన్జీ- రూ. 13.83 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ డీసీఏ పెట్రోల్​- రూ. 14.02 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ డీజిల్​- రూ. 14.03 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ- రూ. 14.15 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ సీఎన్జీ- రూ. 14.16 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డార్క్​ ఏఎంటీ- రూ. 14.24 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డీజిల్​- రూ. 14.37 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​- రూ. 14.59 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డార్క్​ సీఎన్జీ- రూ. 14.64 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 14.80 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డార్క్​ డీజిల్​- రూ. 14.81 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డీజిల్​ ఏఎంటీ రూ. 15.13 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ- రూ. 15.29 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ సీఎన్జీ- రూ. 15.27 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీజిల్​- రూ. 15.47 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీసీఏ పెట్రోల్​- రూ. 15.48 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ పెట్రోల్​- రూ. 15.48 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ ఎస్​ డార్క్​ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 15.57 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ సీఎన్జీ- రూ. 15.75 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ డీజిల్​- రూ. 15.94 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ డీసీఏ- రూ. 15.96 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 16.24 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ సీఎన్జీ- రూ. 16.42 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీజిల్​- రూ. 16.60 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీసీఏ పెట్రోల్​0 రూ. 16.63 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ సీఎన్జీ- రూ. 16.64 లక్షలు

    క్రియేటివ్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 16.71 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ డీజిల్​- రూ. 16.82 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ డీసీఏ- రూ. 16.85 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 17.37 లక్షలు

    ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ డీజిల్​ ఏఎంటీ- రూ. 17.59 లక్షలు

    వీటిల్లో ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డార్క్​ పెట్రోల్​, ఫియర్​లెస్​ ప్లస్​ పీఎస్​ డీటీ డీజిల్​ వేరియంట్లు బెస్ట్​ సెల్లింగ్​గా ఉన్నాయి.

    ఏదైనా కారును లాంచ్​ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్​ సంస్థ దాని ఎక్స్​షోరూం ధరను మాత్రమే చెబుతుంది. కానీ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్​లు వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    టాటా నెక్సాన్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే మీ సమీపంలోని టాటా మోటార్స్​ డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సందర్శించడం ఉత్తమం. ఎస్​యూవీపై డిస్కౌంట్స్​ ఏమైనా ఉంటే తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు మీ బడ్జెట్​లో వేరియంట్​ని ప్లాన్​ చేసుకోవచ్చు.

