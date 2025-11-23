Subscribe Now! Get features like
జీఎస్టీ తగ్గింపు అనేది భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి ఆక్సిజన్లా మారింది! మరీ ముఖ్యంగా గత నెలతో ముగిసిన పండుగ సీజన్లో ఆటోమొబైల్ సంస్థలు భారీ సేల్స్ని సాధించాయి. వీటిల్లో టాటా మోటార్స్ ముందు వరుసలో ఉంది! బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్స్ లిస్ట్లో టాటా నెక్సాన్ ఎస్యూవీ నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. 2025 అక్టోబర్లో మొత్తం మీద 22,083 నెక్సాన్ యూనిట్లు అమ్ముడుపోయాయి. 2024 అక్టోబర్తో పోల్చితే ఇది 50శాతం ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. మరి మీరు కూడా టాటా నెక్సాన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్లో టాటా నెక్సాన్ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలను ఇక్కడ చూడండి..
టాటా నెక్సాన్ ఎస్యూవీలో పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి మేన్యువల్, ఆటోమెటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్స్ సైతం ఉన్నాయి.
టాటా నెక్సాన్ స్మార్ట్ పెట్రోల్- రూ. 9.03 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ పెట్రోల్- రూ. 9.84 లక్షలు
స్మార్ట్ సీఎన్జీ- రూ. 10.16 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ ఎస్ పెట్రోల్- రూ. 10.20 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ ఏఎంటీ పెట్రోల్- రూ. 10.78 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ పెట్రోల్- రూ. 10.86 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ డీజిల్- రూ. 11.04 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ ఎస్- రూ. 11.18 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ సీఎన్జీ- రూ. 11.24 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్- రూ. 11.35 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ ఎస్ సీఎన్జీ- రూ. 11.56 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ ఏఎంటీ పెట్రోల్- రూ. 11.61 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటీ పెట్రోల్- రూ. 11.93 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ సీఎన్జీ- రూ. 11.99 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ డీజిల్- రూ. 12.08 లక్షలు
క్రియేటివ్ పెట్రోల్- రూ. 12.20 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ ఎస్ సీఎన్జీ- రూ. 12.24 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్ రూ. 12.80 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ పెట్రోల్- రూ. 13.01 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 13.25 లక్షలు
క్రియేటివ్ ఏఎంటీ పెట్రోల్- రూ. 13.47 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ పెట్రోల్- రూ. 13.48 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటీ- రూ. 13.79 లక్షలు
క్రియేటివ్ సీఎన్జీ- రూ. 13.83 లక్షలు
క్రియేటివ్ డీసీఏ పెట్రోల్- రూ. 14.02 లక్షలు
క్రియేటివ్ డీజిల్- రూ. 14.03 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ- రూ. 14.15 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ సీఎన్జీ- రూ. 14.16 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఏఎంటీ- రూ. 14.24 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్- రూ. 14.37 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్- రూ. 14.59 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ సీఎన్జీ- రూ. 14.64 లక్షలు
క్రియేటివ్ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 14.80 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ డీజిల్- రూ. 14.81 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్ ఏఎంటీ రూ. 15.13 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ- రూ. 15.29 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ సీఎన్జీ- రూ. 15.27 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీజిల్- రూ. 15.47 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీసీఏ పెట్రోల్- రూ. 15.48 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ పెట్రోల్- రూ. 15.48 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 15.57 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ సీఎన్జీ- రూ. 15.75 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ డీజిల్- రూ. 15.94 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ డీసీఏ- రూ. 15.96 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 16.24 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ సీఎన్జీ- రూ. 16.42 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీజిల్- రూ. 16.60 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీసీఏ పెట్రోల్0 రూ. 16.63 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ సీఎన్జీ- రూ. 16.64 లక్షలు
క్రియేటివ్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 16.71 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ డీజిల్- రూ. 16.82 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ డీసీఏ- రూ. 16.85 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 17.37 లక్షలు
ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ డీజిల్ ఏఎంటీ- రూ. 17.59 లక్షలు
వీటిల్లో ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డార్క్ పెట్రోల్, ఫియర్లెస్ ప్లస్ పీఎస్ డీటీ డీజిల్ వేరియంట్లు బెస్ట్ సెల్లింగ్గా ఉన్నాయి.
ఏదైనా కారును లాంచ్ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్ సంస్థ దాని ఎక్స్షోరూం ధరను మాత్రమే చెబుతుంది. కానీ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్లు వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం.
టాటా నెక్సాన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే మీ సమీపంలోని టాటా మోటార్స్ డీలర్షిప్ షోరూమ్ని సందర్శించడం ఉత్తమం. ఎస్యూవీపై డిస్కౌంట్స్ ఏమైనా ఉంటే తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు మీ బడ్జెట్లో వేరియంట్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.