    ఇండోనేషియాలో 7.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం: స్వల్ప సునామీ అలలు, తప్పిన ప్రాణనష్టం

    ఇండోనేషియాలోని మొలుక్కా సముద్రంలో గురువారం 7.4 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో స్వల్ప సునామీ అలలు ఎగసిపడ్డాయి. అయితే ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.

    Published on: Apr 02, 2026 6:47 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఇండోనేషియాలో గురువారం ఉదయం మరోసారి భారీ భూకంపం సంభవించింది. మొలుక్కా సముద్ర ప్రాంతంలో వచ్చిన ఈ భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 7.4గా నమోదైంది. భూకంపం ధాటికి సముద్రంలో స్వల్ప సునామీ అలలు ఎగసిపడ్డాయి. అయితే, ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఎక్కడా ఎలాంటి ప్రాణనష్టం గానీ, ఆస్తి నష్టం గానీ సంభవించలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.

    ఇండోనేషియాలో 7.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం (Unsplash/Representative)
    అమెరికా భూగర్భ సర్వే సంస్థ (USGS) అందించిన వివరాల ప్రకారం.. ఉత్తర మాలుకు ప్రావిన్స్‌లోని టెర్నేట్ నగరానికి పశ్చిమ-వాయువ్య దిశలో దాదాపు 127 కిలోమీటర్ల (79 మైళ్ళు) దూరంలో ఈ భూకంప కేంద్రం ఉంది. భూమి లోపల 35 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ కదలికలు చోటుచేసుకున్నాయి.

    స్వల్ప సునామీ అలల నమోదు

    భూకంపం సంభవించిన వెంటనే ఇండోనేషియా వాతావరణ, జియోఫిజిక్స్ సంస్థ తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. భూ ప్రకంపనలు వచ్చిన అరగంట లోపే పలు ప్రాంతాల్లో సునామీ అలలు రికార్డయ్యాయి. బిటుంగ్ తీరంలో 20 సెంటీమీటర్లు (8 అంగుళాలు), పశ్చిమ హల్మహెరా ప్రాంతంలో 30 సెంటీమీటర్ల (దాదాపు ఒక అడుగు) ఎత్తులో అలలు ఎగసిపడ్డాయి.

    మరోవైపు, హోనోలులులోని పసిఫిక్ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం కూడా ఈ విపత్తుపై స్పందించింది. మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, తైవాన్, పాపువా న్యూగినియా వంటి సమీప దేశాల్లో కూడా చిన్నపాటి సునామీ అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అయితే హవాయి, గ్వామ్ వంటి సుదూర ద్వీప ప్రాంతాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని స్పష్టం చేసింది.

    భయంతో వీధుల్లోకి పరుగులు

    తీర ప్రాంత నగరమైన బిటుంగ్‌లో ప్రకంపనలు చాలా బలంగా వచ్చాయి. దీంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఇండోనేషియాలోని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు, సహాయక బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నష్టం వివరాలు వెల్లడి కాలేదు.

    "మేము నిద్ర లేచిన కొద్దిసేపటికే ఒక్కసారిగా భూమి కంపించింది. తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో మేమంతా భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశాం" అని బిటుంగ్ నివాసి మార్టెన్ మాండగి స్థానిక పరిస్థితులను వివరించారు. తన ప్రాంతంలో ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లినట్లు కనిపించలేదని, అయితే అధికారులు మాత్రం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, అధికారుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని ప్రభుత్వం కోరింది.

    'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' ప్రభావం

    పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' (Ring of Fire) ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల ఇండోనేషియాలో తరచూ భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత పేలుళ్లు సంభవిస్తుంటాయి. దాదాపు 28 కోట్లకు పైగా జనాభా ఉన్న ఈ ద్వీపసమూహ దేశంలో గతంలో అనేక ఘోరమైన విపత్తులు సంభవించాయి. ఉదాహరణకు 2022లో పశ్చిమ జావాలోని సియాంజూర్ నగరంలో వచ్చిన 5.6 తీవ్రత భూకంపం వల్ల కనీసం 602 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే, 2018లో సులవేసిలో వచ్చిన భూకంపం, సునామీ దాదాపు 4,300 మందిని బలితీసుకున్నాయి. అంతకుముందు 2004లో హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన అత్యంత శక్తివంతమైన భూకంపం సృష్టించిన సునామీ కారణంగా డజనుకు పైగా దేశాల్లో 2.30 లక్షల మందికి పైగా మరణించారు. ఆ ఘోర విపత్తుకు బలైనవారిలో ఎక్కువ మంది ఇండోనేషియాలోని ఆచే (Aceh) ప్రావిన్స్‌కు చెందినవారే కావడం గమనార్హం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఇండోనేషియాలో భూకంపం తీవ్రత ఎంతగా నమోదైంది?

    మొలుక్కా సముద్ర ప్రాంతంలో సంభవించిన ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 7.4గా నమోదైంది.

    2. ఈ భూకంపం వల్ల సునామీ ముప్పు ఉందా?

    అవును, భూకంపం తర్వాత తీర ప్రాంతాల్లో స్వల్ప సునామీ అలలు ఎగసిపడ్డాయి. అయితే ఇవి 20 నుండి 30 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు మాత్రమే ఉండటంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది.

    3. ఇండోనేషియాలో తరచూ భూకంపాలు రావడానికి కారణం ఏమిటి?

    ఇండోనేషియా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' ప్రాంతంలో ఉంది. ఇక్కడ అనేక అగ్నిపర్వతాలు, భూగర్భ పలకల కదలికలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తరచూ తీవ్రమైన భూకంపాలు సంభవిస్తుంటాయి.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఇండోనేషియాలో 7.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం: స్వల్ప సునామీ అలలు, తప్పిన ప్రాణనష్టం
