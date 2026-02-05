8 గంటల పాటు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న పారిశ్రామికవేత్త.. చివరికి హెలికాప్టర్లో..
ముంబై-పుణె ఎక్స్ప్రెస్వేపై గ్యాస్ ట్యాంకర్ ప్రమాదం కారణంగా వేలాది మంది ప్రయాణికులు గంటల తరబడి నరకం చూశారు. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సుధీర్ మెహతా ఏకంగా 8 గంటల పాటు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోయి, చివరికి హెలికాప్టర్ సాయంతో పుణె చేరుకున్నారు.
ముంబై-పుణె ఎక్స్ప్రెస్వే అంటేనే వేగవంతమైన ప్రయాణానికి మారుపేరు. కానీ, మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన ఒకే ఒక్క ప్రమాదం ఆ వేగాన్ని పూర్తిగా అడ్డుకుంది. రాయగడ జిల్లాలోని అదోషి టన్నెల్ సమీపంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'ప్రోపిలిన్' గ్యాస్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడటంతో ఈ హైవే ఒక భారీ పార్కింగ్ స్థలంలా మారిపోయింది.
ఈ మహా ట్రాఫిక్ జామ్లో చిక్కుకున్న వారిలో ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ EKA మొబిలిటీ, పినాకిల్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుధీర్ మెహతా కూడా ఉన్నారు. ఏకంగా 8 గంటల పాటు కారులోనే ఉండిపోయిన ఆయన, చివరికి విమానయాన నిపుణుడు నితిన్ వెల్డే సాయంతో హెలికాప్టర్లో పుణె చేరుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఆకాశం నుంచి చూస్తే అంతా వాహన సముద్రమే
హెలికాప్టర్లో వెళ్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియోలను సుధీర్ మెహతా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'X'లో పంచుకున్నారు. కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయిన వాహనాల వరుసలు ఆకాశం నుంచి చూస్తే దిగ్భ్రాంతి కలిగించాయి. "ఒకే ఒక్క గ్యాస్ ట్యాంకర్ వల్ల లక్షలాది మంది ప్రజలు 18 గంటలకు పైగా రోడ్డుపైనే ఉండిపోయారు. ఇలాంటి అత్యవసర సమయాల్లో వాహనాలు వెనక్కి వెళ్లేందుకు వీలుగా ఎక్స్ప్రెస్వేపై వివిధ చోట్ల ఎగ్జిట్ పాయింట్లు ఉండాలి" అని ఆయన తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రమాదం ఎలా జరిగింది?
మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో అతివేగంతో వస్తున్న గ్యాస్ ట్యాంకర్, అదోషి టన్నెల్ సమీపంలోని లోతట్టు ప్రాంతంలో అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. వెంటనే గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం మొదలవ్వడంతో పోలీసులు ముందస్తు జాగ్రత్తగా ముంబై వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. దీనివల్ల ఎక్స్ప్రెస్వేతో పాటు పాత ముంబై-పుణె హైవే కూడా పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.
చిన్నారులు, వృద్ధుల అవస్థలు వర్ణనాతీతం
సుమారు 15 గంటలకు పైగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, చిన్నారులు ఆహారం, తాగునీరు, కనీసం టాయిలెట్ సౌకర్యం కూడా లేక రాత్రంతా రోడ్డుపైనే గడపాల్సి వచ్చింది. లోనావాలా-ఖండాలా ఘాట్ సెక్షన్లో ప్రయాణించే వారు తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
పరిష్కారం ఏంటి? సుధీర్ మెహతా సూచనలు
హైవేలపై భద్రత, అత్యవసర సేవలపై సుధీర్ మెహతా కీలక సూచనలు చేశారు:
- హెలిప్యాడ్ల ఏర్పాటు: కేవలం 10 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో, ఒక ఎకరం కంటే తక్కువ స్థలంలో హెలిప్యాడ్లను నిర్మించవచ్చు. ఇలాంటి విపత్తుల సమయంలో క్షతగాత్రులను తరలించడానికి ఇవి చాలా కీలకం.
- ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్లు: ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయినప్పుడు వాహనాలు వెనక్కి వెళ్లేందుకు అనుకూలమైన రోడ్లను నిర్మించాలి.
ప్రస్తుతం గ్యాస్ లీకేజీని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక దళాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు ఈ మార్గంలో ప్రయాణించవద్దని ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.