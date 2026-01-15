Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అమెరికాలో ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి అరెస్ట్ కాలేదు: వైరల్ వార్తలపై స్పందించిన సీఈఓ సలీల్ పరేఖ్

    అమెరికాలో తమ ఉద్యోగిని అధికారులు అరెస్ట్ చేశారనే వార్తల్లో నిజం లేదని ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ సలీల్ పరేఖ్ స్పష్టం చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్న పోస్ట్‌లపై స్పందిస్తూ, ఎవరినీ నిర్బంధించలేదని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    Published on: Jan 15, 2026 8:09 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అమెరికాలో ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగిని ఐసిఇ (ICE) అధికారులు అరెస్ట్ చేశారని, విమానంలో అవమానించారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వార్తలను ఆ సంస్థ సీఈఓ సలీల్ పరేఖ్ ఖండించారు. ఈ వార్తల్లో వాస్తవం లేదని, తమ ఉద్యోగులెవరూ అక్కడ నిర్బంధానికి గురికాలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    అమెరికాలో ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి అరెస్ట్ కాలేదు: వైరల్ వార్తలపై స్పందించిన సీఈఓ సలీల్ (Reuters)
    అమెరికాలో ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి అరెస్ట్ కాలేదు: వైరల్ వార్తలపై స్పందించిన సీఈఓ సలీల్ (Reuters)

    సలీల్ పరేఖ్ వివరణ: అసలు జరిగింది?

    జనవరి 14న కంపెనీ మూడో త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాల ప్రకటన సందర్భంగా సలీల్ పరేఖ్ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు.

    "అమెరికా అధికారులు ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి ఎవరినీ అరెస్ట్ చేయలేదు. అయితే, కొన్ని నెలల క్రితం మా ఉద్యోగి ఒకరికి అమెరికాలోకి ప్రవేశించేందుకు అనుమతి నిరాకరించారు (Denied Entry). దీంతో ఆయనను తిరిగి ఇండియాకు పంపించారు. అంతే తప్ప, ఎవరినీ అదుపులోకి తీసుకోలేదు" అని ఆయన వివరించారు.

    సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన కథనం ఇదే..

    జనవరి 13న 'చేతన్ అనంతరాము' అనే వ్యక్తి ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు. మైసూరుకు చెందిన ఒక ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి అమెరికాలో ఆన్-సైట్ పనిలో ఉండగా, ఐసిఇ ఏజెంట్లు వచ్చి ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆ పోస్ట్ సారాంశం.

    సదరు ఉద్యోగికి సామాన్లు సర్దుకోవడానికి కేవలం రెండు గంటల సమయం ఇచ్చారని, జైలుకు వెళ్తారా లేదా ఇండియాకు వెళ్తారా అని బెదిరించారని ఆ వ్యక్తి ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ మీదుగా ఇండియాకు వచ్చే విమానంలో.. "ఈ ప్రయాణికుడు పారిపోకుండా చూడాలని" సిబ్బంది అనౌన్స్‌మెంట్ చేసి అవమానించారని కూడా ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

    స్పష్టత ఇచ్చిన ఐటీ దిగ్గజం

    వైరల్ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నట్లుగా అది ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటన కాదని, కొన్ని నెలల క్రితం జరిగిన 'ఎంట్రీ నిరాకరణ' ఉదంతం అని ఇన్ఫోసిస్ స్పష్టం చేసింది. సాధారణంగా వీసా నిబంధనలు లేదా డాక్యుమెంటేషన్‌లో లోపాలు ఉన్నప్పుడు ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు ఎంట్రీ నిరాకరించి వెనక్కి పంపిస్తుంటారు. దానిని 'అరెస్ట్' గా చిత్రీకరించడం సరికాదని కంపెనీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

    recommendedIcon
    News/News/అమెరికాలో ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి అరెస్ట్ కాలేదు: వైరల్ వార్తలపై స్పందించిన సీఈఓ సలీల్ పరేఖ్
    News/News/అమెరికాలో ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగి అరెస్ట్ కాలేదు: వైరల్ వార్తలపై స్పందించిన సీఈఓ సలీల్ పరేఖ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes