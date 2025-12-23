Edit Profile
    రూ. 21లక్షల వరకు ప్యాకేజీతో ఇన్ఫోసిస్​ ఆఫ్​ క్యాంపస్​ డ్రైవ్​​.. అప్లికేషన్​కి ఇంకా 2 రోజులే ఛాన్స్​

    ఐటీ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే వారి కోసం ఇన్ఫోసిస్ ఆఫ్​ క్యాంపస్​ డ్రైవ్​ని కొనసాగిస్తోంది. భారీ పే ప్యాకేజీతో ఈ రిక్రూట్​మెంట్​ డ్రైవ్​ జరుగుతోంది. అప్లికేషన్​కి ఇంకా రెండు రోజులే ఛాన్స్​ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 23, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సాఫ్ట్‌వేర్ రంగాన్ని కెరీర్​గా ఎంచుకోవాలని చూస్తున్న వారికి కీలక అప్డేట్​. ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్​కి సంబంధించిన ఆఫ్​ క్యాంపస్​ మాస్​ హైరింగ్​ 2025 ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో అడుగుపెట్టేందుకు మీకు ఇదే సరైన అవకాశం. 2025 పాసౌట్​ బ్యాచ్​ వారికోసం ప్రత్యేకంగా జరుగుతున్న ఈ రిక్రూట్​మెంట్​ డ్రైవ్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఇన్పోసిస్​ ఆఫ్​-క్యాంపస్​ హైరింగ్​ వివరాలు.. (AFP)
    ఇన్ఫోసిస్​ ఆఫ్​ క్యాంపస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025- పోస్టులు, జీతాలు..

    రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు శిక్షణతో పాటు ఆకర్షణీయమైన శాలరీ ప్యాకేజీలను ఇన్ఫోసిస్ ఆఫర్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా 'స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్' వంటి పోస్టులకు కళ్లు చెదిరే ప్యాకేజీలు ఇస్తోంది. అవి..

    స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ ఎల్​3 (ట్రైనీ): ఏడాదికి రూ. 21 లక్షల ప్యాకేజీ.

    స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ ఎల్​2 (ట్రైనీ): ఏడాదికి రూ. 16 లక్షల ప్యాకేజీ.

    స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ ఎల్​1 (ట్రైనీ): రూ. 10 లక్షల ప్యాకేజీతో పాటు రూ. 1 లక్ష జాయినింగ్ బోనస్.

    డిజిటల్ స్పెషలిస్ట్ ఇంజనీర్ (ట్రైనీ): రూ. 6.25 లక్షల ప్యాకేజీతో పాటు రూ. 75,000 జాయినింగ్ బోనస్.

    టెక్నికల్ స్కిల్స్, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్టులపై ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఈ హోదాలు చక్కగా సరిపోతాయి.

    ఇన్ఫోసిస్​ ఆఫ్​ క్యాంపస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025- అర్హత ప్రమాణాలు..

    ఈ డ్రైవ్‌లో పాల్గొనాలనుకునే అభ్యర్థులు ఈ కింది అర్హతలు కలిగి ఉండాలి:

    బీఈ / బీటెక్​,

    ఎంఈ / ఎంటెక్​,

    ఎసీఏ లేదా ఎంఎస్​సీ (5 ఏళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్).

    అర్హత కలిగిన బ్యాచ్: కేవలం 2025లో ఉత్తీర్ణులయ్యే అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    ఇన్ఫోసిస్​ ఆఫ్​ క్యాంపస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025- దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?

    ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఇన్ఫోసిస్ అధికారిక అప్లికేషన్ లింక్ ద్వారా నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు స్వయంగా ఫారమ్ నింపాల్సి ఉంటుంది. మీరు అందించిన వివరాల ఆధారంగా ఇన్ఫోసిస్ టీమ్ దరఖాస్తులను స్క్రీనింగ్​ చేస్తుంది. ఆపై అర్హులను తదుపరి రౌండ్లకు ఎంపిక చేస్తుంది.

    కాగా, దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ గురువారం, డిసెంబర్ 25, 2025 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే అప్లికేషన్​కి ఇంకా రెండు రోజుల అవకాశం మాత్రమే ఉంది.

    ఈ ఇన్పోసిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ డ్రైవ్​కి సంబంధించిన లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బలమైన పునాది వేయాలనుకునే ప్రతిభావంతులైన యువతకు ఇదొక సువర్ణావకాశం. మెరుగైన శిక్షణ, మంచి పని వాతావరణం, దీర్ఘకాలిక కెరీర్ వృద్ధిని ఇన్‌ఫోసిస్ అందిస్తోంది. కాబట్టి అర్హులైన విద్యార్థులు ఆఖరి నిమిషం వరకు ఆగకుండా ముందే అప్లై చేసుకోవడం ఉత్తమం.

