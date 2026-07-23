ఇన్ఫోసిస్ క్యూ1 ఫలితాలు.. 12% పెరిగిన నికర లాభం.. కొత్త సీఈఓగా ఆశిష్ కుమార్ దాస్
భారతదేశపు రెండో అతిపెద్ద ఐటీ సేవల సంస్థ ఇన్ఫోసిస్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం (Q1) ఫలితాలను గురువారం వెల్లడించింది. కంపెనీ నికర లాభం ఏటా ప్రతిపదికన (YoY) 12.3 శాతం వృద్ధితో రూ. 7,769 కోట్లకు చేరింది. కొత్త సీఈఓ డెజిగ్నేట్గా ఆశిష్ కుమార్ దాస్ను నియమిస్తున్నట్లు బోర్డు ప్రకటించింది.
భారత ఐటీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికానికి (Q1FY27) సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను జూలై 23న విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం (Consolidated Net Profit) గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంతో (YoY) పోలిస్తే 12.3 శాతం పెరిగి రూ. 7,769 కోట్లకు చేరింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ1లో కంపెనీ రూ. 6,921 కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేసింది.
అయితే, మునుపటి త్రైమాసికంతో (Q4FY26) పోలిస్తే (QoQ) కంపెనీ నికర లాభంలో 8.6 శాతం క్షీణత నమోదైంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం జనవరి-మార్చి త్రైమాసికంలో ఇన్ఫోసిస్ రూ. 8,501 కోట్ల లాభాన్ని సాధించింది.
ఆపరేషన్స్ రాబడి రూ. 48,211 కోట్లు
క్యూ1FY27 కాలానికి కంపెనీ ఆపరేషన్స్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue from operations) రూ. 48,211 కోట్లకు చేరింది. ఇది గతేడాది ఇదే సమయానికి నమోదైన రూ. 42,279 కోట్లతో పోలిస్తే 14 శాతం వృద్ధిని, అలాగే క్రితం త్రైమాసికం (రూ. 46,402 కోట్లు)తో పోలిస్తే 3.9 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది.
కొత్త సీఈఓగా ఆశిష్ కుమార్ దాస్ నియామకం
ఫలితాల ప్రకటనతో పాటు ఇన్ఫోసిస్ ఒక కీలకమైన నాయకత్వ మార్పును కూడా ప్రకటించింది. కంపెనీ తదుపరి సీఈఓ డెజిగ్నేట్ (CEO Designate) గా ఆశిష్ కుమార్ దాస్ ఎంపికయ్యారు. ఆయన ఏప్రిల్ 1, 2027 నుంచి ఐదేళ్ల కాలపరిమితి కోసం ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (MD) గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.
ప్రస్తుత సీఈఓ సలీల్ పరేఖ్ మార్చి 31, 2027 వరకు తన పదవిలో కొనసాగుతారని, సీఈఓ బాధ్యతల బదిలీ సజావుగా సాగేందుకు ఆయన ఆశిష్తో కలిసి పనిచేస్తారని కంపెనీ వెల్లడించింది.
"మా పరిశ్రమ ప్రస్తుతం అనేక మార్పులకు లోనవుతున్న తరుణంలో, ఆశిష్ కుమార్ దాస్ను కొత్త సీఈఓ డెసిగ్నేట్గా ప్రకటించడం ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంది. వినూత్న మార్పులు తీసుకురావడంతో పాటు కంపెనీ మూలాలు, కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని కాపాడే సమర్థవంతమైన అంతర్గత నాయకుడు మాకు దొరికారు. ఇన్ఫోసిస్ పురోగతిలో, డిజిటల్, AI వ్యూహాలను రూపొందించడంలో సలీల్ పరేఖ్ అందించిన సేవలు అద్భుతమైనవి" అని ఇన్ఫోసిస్ బోర్డు ఛైర్మన్ నందన్ నీలేకణి వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More