భారతీయ టెక్ స్టాక్స్ వరుసగా మూడవ సెషన్కు లాభాలను పొడిగించాయి. బుధవారం (నవంబర్ 12) అనేక సానుకూల పరిణామాల మధ్య ఐటీ రంగంపై ఆశావాదం కొనసాగింది. దీంతో నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ దాదాపు రెండు నెలల గరిష్టానికి చేరుకుంది. ఫ్రంట్లైన్ సూచీలలో ఇటీవలి ర్యాలీకి ఐటీ ఇండెక్స్ ప్రధాన సహకారాన్ని అందించింది.
ఇండెక్స్లో స్టాక్స్ జోరు
నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్లోని పది స్టాక్లు కూడా లాభాల్లో ట్రేడ్ అయ్యాయి. టెక్ మహీంద్రా (Tech Mahindra) అత్యధికంగా 3.6% పెరిగి ₹1,459కి చేరింది. ఆ తర్వాత ఎల్టిఐమైండ్ట్రీ (LTIMindtree), ఎంఫాసిస్ (MphasiS), టీసీఎస్ (TCS) ఒక్కొక్కటి 3.5% వరకు పెరిగాయి. పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్, ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, హెచ్సీఎల్ టెక్, కోఫోర్జ్, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ఇతర కీలక స్టాక్లు కూడా 1.5% నుండి 2.2% వరకు లాభాలతో ట్రేడ్ అయ్యాయి.
ఈ బలమైన ర్యాలీ కారణంగా నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ 2.16% పెరిగి 36,911 వద్ద రోజు గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది సెప్టెంబర్ 18 తర్వాత నమోదైన అత్యధిక స్థాయి. నేటి గరిష్టాన్ని కలుపుకుంటే, మూడు రోజుల మొత్తం పెరుగుదల 5.10% కి చేరింది.
ర్యాలీకి కారణమైన అంశాలు
ఈ ఇటీవలి ర్యాలీకి పలు అంశాలు కలగలిసి కారణమయ్యాయి:
H1-B వీసాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సానుకూల వైఖరి.
యూఎస్-ఇండియా వాణిజ్య ఒప్పందంపై పురోగతి.
యూఎస్ ప్రభుత్వ షట్డౌన్ (Government Shutdown) పై ఆందోళనలు తగ్గడం.
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేటు కోత (Interest Rate Cut) విధిస్తుందనే ఆశలు బలం పుంజుకోవడం.
H1-B వీసాలపై ట్రంప్ సానుకూల ధోరణి
యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మంగళవారం ఒక ఇంటర్వ్యూలో H1-B వీసాలపై తన వైఖరిని కాస్త మృదువుగా మార్చుకున్నట్లు కనిపించారు. "మనం ప్రతిభను తీసుకురావాలి" అని నొక్కి చెబుతూ, అమెరికాలో "తగినంత ప్రతిభ" లేదని అన్నారు.
"మీరు నిరుద్యోగులను తీసుకొని, 'వెళ్లి క్షిపణులు తయారు చేయండి' అని చెప్పలేరు" అని ట్రంప్ వివరించారు. దేశంలో విదేశీ కార్మికుల సంఖ్యను పెంచకుండానే అమెరికన్ల వేతనాలను ఎలా పెంచాలనే ప్రశ్నకు, "నేను అంగీకరిస్తున్నాను, కానీ మనం తప్పకుండా ప్రతిభను కూడా తీసుకురావాలి" అని సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలు భారతదేశం నుండి యూఎస్కు నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణుల ప్రవాహం కొనసాగవచ్చని మార్కెట్లకు భరోసా ఇచ్చాయి. ఇది ఐటీ రంగానికి ప్రయోజనం చేకూర్చింది.
యూఎస్ ప్రభుత్వ షట్డౌన్ పరిష్కారం వైపు
యూఎస్ ప్రభుత్వ షట్డౌన్ త్వరలో ముగుస్తుందనే వార్తలతో పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ మరింత బలపడింది. బుధవారం, సెనేట్ తాత్కాలిక నిధుల చర్యను ఆమోదించింది. దీని ద్వారా జనవరి 30 వరకు చాలా వరకు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు కొనసాగనున్నాయి. ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు సుదీర్ఘ అంతరాయం కలుగుతుందనే ఆందోళనలు తగ్గుతాయి.
యూఎస్-ఇండియా వాణిజ్య ఒప్పందంపై పురోగతి
యూఎస్-ఇండియా వాణిజ్య ఒప్పందం దిశగా రెండు దేశాలు కదులుతుండగా, భారతదేశంపై సుంకాలు "చాలా గణనీయంగా" తగ్గిస్తామని ట్రంప్ సోమవారం సంకేతమిచ్చారు. భారత రాయబారిగా సెర్గియో గోర్ ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "మేము భారతదేశంతో చాలా మంచి ఒప్పందంపై పనిచేస్తున్నాము. సుంకాలు చాలా గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఇది ఏదో ఒక సమయంలో జరుగుతుంది" అని అన్నారు.
భారతదేశం రష్యన్ చమురు కొనుగోలుపై విధించిన 25% పెనాల్టీ సుంకం కారణంగా, ప్రస్తుతం యూఎస్కు భారతీయ దిగుమతులు 50% సుంకాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అయితే, ఈ సుంకాలను 50% నుండి 15-16% కి తగ్గించే అవకాశం ఉందని సెప్టెంబర్ 22న 'మింట్' పత్రిక నివేదించింది.
యూఎస్ ఫెడ్ రేటు కోత ఆశలు బలపడటం
శ్రామిక మార్కెట్ (Labor Market) నెమ్మదిగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు వెలువడటంతో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేటు కోతను విధిస్తుందనే అంచనాలు పెరిగాయి. వచ్చే నెలలో 25 బేసిస్ పాయింట్ల రేటు కోతకు సుమారు 68% అవకాశం ఉందని ట్రేడర్లు అంచనా వేస్తున్నారు.