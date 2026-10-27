యూట్యూబ్కు ఇన్స్టాగ్రామ్ చెక్: 90 నిమిషాల వీడియోలతో కొత్త ఫీచర్
యూట్యూబ్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ సిద్ధమవుతోంది. ఆడియన్స్ను ప్లాట్ఫామ్పైనే ఎక్కువ సేపు ఉంచేందుకు 90 నిమిషాల సుదీర్ఘ హారిజాంటల్ వీడియోల ఆప్షన్ను 'ఫీచర్స్' పేరుతో పరీక్షస్తోంది. పాడ్కాస్టర్లు, క్రియేటర్లను ఆకట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా మెటా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
యూట్యూబ్ ఆధిపత్యానికి గండి కొట్టేందుకు సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ఇన్స్టాగ్రామ్ సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వస్తోంది. ఇప్పటివరకు రీల్స్ రూపంలో కేవలం స్వల్ప వ్యవధి ఉండే నిలువు (వర్టికల్) వీడియోలకే ప్రాధాన్యమిచ్చిన మెటా, ఇప్పుడు ఏకంగా 90 నిమిషాల నిడివి ఉండే అడ్డంగా (హారిజాంటల్) చూసే సుదీర్ఘ వీడియోలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
'ఫీచర్స్' పేరుతో ప్రయోగాత్మక పరిశీలన
'ఫీచర్స్' (Features) పేరుతో పిలిచే ఈ కొత్త ఫార్మాట్ను ప్రస్తుతం బ్రెజిల్, అమెరికాలోని ఎంపిక చేసిన కొంతమంది క్రియేటర్లతో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలిస్తోంది. పాడ్కాస్ట్లు, కామెడీ షోలు, ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలు, సుదీర్ఘ వివరణాత్మక వీడియోలు చేసే క్రియేటర్లను ప్లాట్ఫామ్ వైపు ఆకర్షించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. సాధారణంగా ఇలాంటి సుదీర్ఘ కంటెంట్ కోసం వినియోగదారులు యూట్యూబ్ను ఆశ్రయిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే పూర్తి వీడియోను తిలకించే వెసులుబాటు కలగనుంది.
రీల్స్ నుంచి పూర్తి వీడియోకు అనుసంధానం
టెక్ క్రంచ్, మనీకంట్రోల్ కథనాల ప్రకారం, ఈ కొత్త ఫార్మాట్లో చిన్న వీడియో క్లిప్లను (రీల్స్) పూర్తి స్థాయి సుదీర్ఘ వీడియోలతో అనుసంధానించనున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక క్రియేటర్ గంట నిడివి గల ఇంటర్వ్యూను పోస్ట్ చేస్తే, అందులోని అత్యంత ఆసక్తికరమైన భాగం లేదా హైలైట్ను రీల్గా షేర్ చేయవచ్చు. ఆ క్లిప్ నచ్చిన నెటిజన్లు యాప్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండానే నేరుగా 'ఫీచర్స్' విభాగంలో పూర్తి ఇంటర్వ్యూను వీక్షించవచ్చు.
స్వల్పకాలిక రీల్స్ ద్వారా కొత్త వీక్షకులను ఆకట్టుకోవడం, సుదీర్ఘ వీడియోలతో వారిని యాప్లోనే ఎక్కువ సేపు నిలిపి ఉంచడం ఈ వ్యూహం వెనుక ఉన్న ప్రధాన లక్ష్యం. "రీల్స్, లాంగ్ ఫామ్ కంటెంట్ ఒకదానికొకటి పోటీ పడకుండా, కలసి పనిచేసేలా రూపొందిస్తున్నాం" అని ఇన్స్టాగ్రామ్ హెడ్ ఆడం మోస్సేరి, ప్రొడక్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టెస్సా లయన్స్ స్పష్టం చేశారు.
యూట్యూబ్తో పోటీ.. ఆదాయ మార్గాలేంటి?
స్వల్పకాలిక కంటెంట్లో రీల్స్ ద్వారా మంచి విజయం సాధించినప్పటికీ, సుదీర్ఘ వీడియోల విషయంలో యూట్యూబ్కు తిరుగులేని ఆధిపత్యం ఉంది. యూట్యూబ్ పార్ట్నర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా క్రియేటర్లకు నేరుగా ప్రకటనల ఆదాయంలో వాటా లభిస్తుంది. దీంతో క్రియేటర్లు అక్కడ ఎక్కువ కంటెంట్ పోస్ట్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'ఫీచర్స్' వీడియోలకు సంబంధించి ప్రకటనల ఆదాయ పంపిణీ (Ad Revenue Sharing) మోడల్ను మెటా ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్లు బ్రాండ్ భాగస్వామ్యాలు, సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా మాత్రమే ఆదాయం పొందుతున్నారు.
టీవీ స్క్రీన్లపై వీక్షణ.. పాత జ్ఞాపకం 'ఐజీటీవీ'
మరోవైపు ఈ సుదీర్ఘ వీడియోల వ్యూహం బిగ్ స్క్రీన్ల ప్రయోగానికి కూడా ఉపకరిస్తుందని ఇన్స్టాగ్రామ్ భావిస్తోంది. స్మార్ట్ టీవీల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలు చూసేలా ఇప్పటికే సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తోంది. అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ, గూగుల్ టీవీ, శామ్సంగ్, యాపిల్ టీవీ ప్లాట్ఫామ్లలో సుదీర్ఘ ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్కాస్ట్లు టీవీల్లో చూడటానికి అనువుగా మారనున్నాయి.
గతంలో 2018లో 'ఐజీటీవీ' (IGTV) పేరుతో సుదీర్ఘ వీడియోలను తెచ్చేందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది ఆశించిన విజయం సాధించక నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ 90 నిమిషాల విభాగాన్ని పరిమిత స్థాయిలో మాత్రమే పరీక్షిస్తుండటంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగదారులందరికీ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందనే దానిపై మెటా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More