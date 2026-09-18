iPhone 18 Pro : ఇండియాలో ‘ఐఫోన్’ పండుగ- 18 ప్రో మోడల్స్ సేల్స్ షురూ! క్యూ కట్టేసిన యాపిల్ లవర్స్
యాపిల్ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ విక్రయాలు సెప్టెంబర్ 18న భారత్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ముంబై, బెంగళూరు, నోయిడాలోని యాపిల్ స్టోర్ల ముందు కొనుగోలుదారులు అర్ధరాత్రి నుంచే క్యూ కట్టారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకునే యాపిల్ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు భారతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టాయి. యాపిల్ సంస్థకు చెందిన ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్ల అధికారిక విక్రయాలు సెప్టెంబర్ 18 శుక్రవారం దేశవ్యాప్తంగా అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కొత్త ఐఫోన్ను అందరికంటే ముందే చేతిలో పట్టుకోవాలనే ఉత్సాహంతో యాపిల్ అభిమానులు స్టోర్ల ముందుకు పోటెత్తారు.
ముంబై నుంచి బెంగళూరు దాకా.. పండుగ వాతావరణం!
ముంబై బీకేసీ, దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ (నోయిడా), బెంగళూరులోని యాపిల్ అధికారిక స్టోర్లతో పాటు ప్రముఖ రీసెల్లర్ అవుట్లెట్ల వద్ద ఉదయం నుంచే భారీ క్యూలైన్లు కనిపించాయి. పంజాబ్, నాసిక్ వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కస్టమర్లు గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడి తమ డ్రీమ్ ఫోన్ను సొంతం చేసుకున్నారు.
నాసిక్ నుంచి ముంబై వచ్చిన హితేష్ పటేల్ అనే కస్టమర్ గురువారం రాత్రి 10 గంటల నుంచే స్టోర్ ముందు వేచి ఉన్నట్లు తెలిపారు.
"ఐఫోన్ కొత్త మోడల్ కొనుగోలు చేయడం నాకు ప్రతి ఏటా ఒక పండుగ లాంటిది," అని ఐఫోన్ 7 నుంచి ఆపిల్ ఫోన్లు వాడుతున్న రాహుల్ అనే కస్టమర్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
బెంగళూరులో ఐఫోన్ 13 నుంచి నేరుగా ఐఫోన్ 18 ప్రోకి అప్గ్రేడ్ అవుతున్న మరొక యూజర్, ఈ ఫోన్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేసినా దానికి తగిన విలువ లభిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
స్టోర్లలోనే కాదు.. క్విక్ కామర్స్ ద్వారా నిమిషాల్లో ఇంటికి!
ఈసారి యాపిల్ కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యక్ష స్టోర్లతో పాటు విభిన్న కొనుగోలు మార్గాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, విజయ్ సేల్స్ వంటి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఇవి విక్రయానికి వచ్చాయి. ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ‘జెప్టో’.. దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల్లో ఆర్డర్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లను డెలివరీ చేసే సదుపాయాన్ని ప్రారంభించింది.
ఇక విజయ్ సేల్స్ అవుట్లెట్లలో ఐఫోన్లతో పాటు యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12,యాఆపిల్ వాచ్ ఆల్ట్రా 4, ఎయిర్పాడ్స్ 5 విక్రయాలు కూడా మొదలయ్యాయి.
ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్ల వారీగా ధరల వివరాలు..
భారత మార్కెట్లో విడుదలైన ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్ వేరియంట్ల ధరలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఐఫోన్ 18 ప్రో :
256జీబీ వేరియంట్: రూ. 1,64,900
512జీబీ వేరియంట్: రూ. 1,89,900
1టీబీ వేరియంట్: రూ. 2,39,900
2టీబీ వేరియంట్: రూ. 3,14,900
ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ :
256జీబీ వేరియంట్: రూ. 1,79,900
512జీబీ వేరియంట్: రూ. 2,04,900
1టీబీ వేరియంట్: రూ. 2,54,900
2టీబీ వేరియంట్: రూ. 3,29,900
బ్యాంక్ ఆఫర్లు.. భారీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్
ధరలు భారీగా ఉన్నప్పటికీ, పాత ఫోన్లను ఇచ్చి కొత్త ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వారికి యాపిల్ ట్రేడ్-ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పాత ఫోన్ కండిషన్ ఆధారంగా గరిష్టంగా రూ. 81,500 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ లభిస్తోంది. దీనికి తోడు యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులకు రూ. 7,000 వరకు తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. ప్రముఖ క్రెడిట్ కార్డులపై 6 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎంఐ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది. బైట్పే వంటి ప్లాట్ఫామ్లు ఎక్స్ఛేంజ్, బైబ్యాక్ ఆఫర్ల ద్వారా ఐఫోన్ 18 ప్రో ఎఫెక్టివ్ ధరను రూ. 64,900లకే అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More