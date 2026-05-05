IPL 2026 points table : డూ ఆర్ డై పోరులో గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్- ఐపీఎల్ పాయింట్స్ టేబుల్ ఇలా..
MI vs Lucknow : లక్నోతో జరిగిన పోరులో గెలిచి ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసును సజీవంగా ఉంచుకుంది ముంబై ఇండియన్స్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్స్ టేబుల్లో మార్పులను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Mumbai Indians Lucknow Super Giants : ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా సోమవారం జరిగిన హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోవడంతో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నిర్దేశించిన 229 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ముంబై కేవలం 18.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. 10 మ్యాచ్ల్లో మూడో విజయాన్ని నమోదు చేసిన ముంబై, 6 పాయింట్లతో టేబుల్లో తన స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకోగా, లక్నో 4 పాయింట్లతో పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచింది.
ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్స్ టేబుల్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్స్ టేబుల్ ఇలా..
సర్పంచ్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని పంజాబ్ కింగ్స్.. అనేక వారాలుగా ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్స్ టేబుల్లో టాప్లో నిలుస్తోంది. ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు అతి తక్కువ మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన జట్టు కూడా ఇదే. మొత్తం మీద ఇప్పటివరకు 9 మ్యాచులు ఆడిన ఈ టీమ్ 13 పాయింట్లతో (1 మ్యాచ్ వర్షం వల్ల జరగలేదు), 0.85 రన్రెట్తో నెంబర్.1లో ఉంది.
ఇక డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా బరిలో దిగిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పాయింట్స్ టేబుల్లో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 9 మ్యాచుల్లో 6 విజయాలతో 12 పాయింట్లు దక్కించుకుంది. ఈ సీజన్లో మెరుగైన నెట్ రన్రేట్ (1.420) ఉన్న జట్టు ఇదే.
ఇక కావ్య మారన్కి చెందిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 3వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 10 మ్యాచుల్లో 6 విజయాలతో 12 పాయింట్లు దక్కించుకుంది. కాగా ఆర్సీబీ కన్నా నెట్ రన్రేట్ తక్కువగా ఉండటంతో (0.64) 3వ స్థానంలో ఉంది.
మరోవైపు సీజన్ ప్రారంభంలో అదరగొట్టి నెం.1లో నిలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్.. ఇప్పుడు కాస్త వెనకంజలో ఉంది. 10 మ్యాచులు, 6 గెలుపులు, 12 పాయింట్లతో 4వ స్థానంలో ఉంది. ఈ జట్టు రన్రేట్ 0.510గా ఉంది.
వారం రోజులుగా వరుస విజయాలతో గుజరాత్ టైటాన్స్ మంచి జోరు మీద కనిపిస్తోంది. 10 మ్యాచుల్లో 6 గెలిచి 12 పాయింట్లతో, -0.14 నెట్ రన్రేట్తో 5వ స్థానానికి చేరింది.
ఎంఎస్ ధోనీ లేని చెన్నై సూపర్కింగ్స్.. ఐపీఎల్ 2026లో ఎదురీదుతోంది. 9 మ్యాచుల్లో 4 విజయాలతో, 8 పాయింట్లతో 6వ స్థానంలో ఉంది. ఈ జట్టు నెట్ రన్రేట్ 0.005గా ఉంది.
ఇక దిల్లీ క్యాపిటల్స్ 7వ స్థానానికి పరిమితం అయ్యింది. 9 మ్యాచుల్లో 4 విజయాలతో, 8 పాయింట్లతో (-0.89) 7వ స్థానంలో ఉంది.
ఐపీఎల్ 2026ని అత్యంత పేలవంగా ప్రారంభించిన 3టైమ్ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్ కోల్కతా నైట్రైడర్స్.. గత కొన్ని మ్యాచుల్లో కోలుకుంది! ఇప్పటివరకు ఆడిన 9 మ్యాచుల్లో 3సార్లు గెలిచింది. వర్షం వల్ల ఆగిపోయిన మ్యాచ్లో ఒక పాయింట్ రావడంతో ఈ జట్టుకు ఇప్పుడు మొత్తం మీద 7 పాయింట్లు (-0.53 రన్రేట్) ఉన్నాయి. టేబుల్లో 8వ స్థానంలో ఉంది.
ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ ట్రోఫీ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్.. సోమవారం ఎల్ఎస్జీతో జరిగిన 'డూ ఆర్ డై' పోరులో గెలిచి ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. మొత్తం మీద ఈ జట్టు 10 మ్యాచుల్లో 3 విజయాలతో 9వ స్థానంలో ఉంది. ఈ టీమ్ నెట్ రన్రేట్- 0.64గా ఉంది.
ఇక లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. 9 మ్యాచుల్లో రెండే విజయాలతో 4 పాయింట్లు సాధించి 10వ ప్లేస్లో ఉంది. అయితే, ఈ జట్టు నెట్ రన్రేట్ (-1.07) దారుణంగా ఉండటం మరొక ఆందోళనకర విషయం. ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి ఈ జట్టు దాదాపు ఔట్ అయిపోయినట్టే!
